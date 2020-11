“NUESTRA FUNCIÓN NO ES IR A LA JUSTICIA CON CADA PROBLEMA QUE NO SE PUEDE RESOLVER, SINO PODER PERSUADIR A LOS FUNCIONARIOS DE QUE HAY ALGO QUE ESTÁ MAL Y DEBE SER RESUELTO”

Por 19 votos, los concejales matanceros volvieron a elegir a Silvia Caprino para un nuevo período al frente de la Defensoría del Pueblo de La Matanza.

Caprino dialogo con Semanario “Quinto Poder” sobre lo complicado que fue gestionar en plena pandemia y sobre los proyectos que tienen a futuro. También habló sobre las diferentes problemáticas que están acercando los vecinos a la defensoría.

QP: Caprino ¿cómo toma esta nueva designación como Defensora del Pueblo?

SC.: “Muy bien la verdad que tener 19 votos de apoyo fue muy importante, sobre todo después de tantos años de estar gestionando, y exponiendo nuestra gestión al HCD y a la comunidad. Estamos muy contentos en que ratifiquen nuestra gestión, hacemos un esfuerzo grande para poder cumplir con todas las necesidades de La Matanza, dados que no tenemos suficientes recursos para poder atender a todos pero, con mucho ingenio tratamos de superarlo articulando con las instituciones, con las escuelas, etc. Hemos hechos en los últimos años una enorme cantidad de trámites a los jubilados, a personas que tienen dificultades con las tarifas, sobre todo cuando aumentaron los años anteriores, ahora estamos teniendo problemas porque la gente no entendió que para que no le corten el gas, tenían que inscribirse, y no lo hicieron pensando que no les iban a cortar el servicio en todos estos meses, empezaron a haber cortes, y estamos tramitando todo eso para evitar que la gente se quede sin gas”

QP: Más allá de la ratificación como Defensora del Pueblo, ¿este año debe haber sido un año complicado?

SC.: “Si fue muy complicado en primer lugar por las personas con edad de riesgo, que trabajaron desde sus casas, tenemos guardias todos los días de 9 a 15 hs. Pero también una de las personas que trabaja aquí tuvo covid-19, y la guardia queda en cuarentena porque había estado en contacto. Fue muy complicada, todos se adaptaron a trabajar en casa, lo más difícil fue mantener los contactos con las instituciones con las que articulamos, porque estaban todos en la casa, gracias a Dios por los años que tenemos gestionando muchos tenían los celulares particulares de muchos funcionarios de segunda y tercera línea, porque además, justo cambio el gobierno, estos funcionarios que son planta de los ministerios de los entes reguladores, de esa manera pudimos articular telefónicamente con esas personas y de esa manera empezar a armar la red devuelta, pero si fue muy complicado”

QP: ¿Muchas cosas se deben resolver por contacto personal supongo?

SC.: “Claro, en general las defensorías, no solamente la mía, tratamos de tener relaciones personales con todos los organismos para que nos resuelvan las cosas, si no hay buena relación es medio difícil que encontremos rapidez en la realización de los trámites, y nuestra función no es ir a la justicia con cada problema que no se puede resolver, sino poder persuadir a los funcionarios de que hay algo que está mal y debe ser resuelto, y también nos sirve mucho la Asociación de Defensores de Argentina que siempre tenemos alguna relación con funcionarios que vienen de otras provincias, y en esa provincia el defensor lo conoce, y así vamos armando una red de contactos en todos lados”

QP: ¿Cuál es la agenda de trabajo para el 2021 con la pandemia que todavía está entre nosotros?

SC.: “Este año no pudimos hacer el programa El Defensor, que lo hacemos con 27 escuelas de barrios vulnerables, tampoco pudimos hacer el concurso de cuentos que hacemos en sexto grado en esas mismas escuelas, si participamos en el concurso que realizó la municipalidad, donde se escribieron cuentos sobre la pandemia, trabajamos con la secretaria Silvina Wirtz, fui jurado en ese concurso pero no pudimos hacer lo que hacemos habitualmente. Es complicado porque al no poder hacerlo nos saca de contexto en esos barrios donde están las escuelas que es donde nosotros trabajamos, es la presencia del la defensoría en el territorio, donde participa toda la comunidad de estas escuelas en estos barrios, y este año por la pandemia no lo pudimos hacer, si el año que viene se puede lo vamos a hacer porque es un programa que funciona muy bien”

QP: ¿Cómo toma la incorporación del Defensor del Pueblo en el Consejo de Seguridad que armó el intendente Espinoza?

SC.: “Ya estábamos en otros organismos, en el consejo de crisis en su momento, también participando del presupuesto participativo, no convoca la municipalidad, nos convocan los organismos y entidades a participar y opinar en diferentes espacios, y con todo gusto vamos para transmitir lo que nos trasmite la gente”

QP: En estos momentos ¿cuáles son las principales quejas que reciben del vecino?

SC.: “Son variadas como siempre respecto a problemas de salud por prótesis o medicamentos, ahora nuevamente que es un acierto ya que habíamos planteado que estaba muy mal que le PROFE estuviera en manos del ANSES, que ahora vuelve a estar administrado por el ministerio de salud de la provincia, creo que es bueno porque hay pocos recursos y de esa manera se administra con el hospital público y los recursos de ese programa se usa nada más que para insumos, ya en otra oportunidad había pasado lo mismo, lo habían pasado de ANSES al ministerio y había mejorado, espero que vuelva a mejorar, también estamos trabajando mucho los servicios públicos, luz gas, gente que no pudo pagar durante la pandemia, porque no pudo trabajar, acumularon muchas deudas o tienen cortes, porque en eso el gobierno trasmitió mal, anuncio que no iban a hacer cortes hasta diciembre pero no comunico que había que justificar inscribiéndose en la red, mucha gente no se anoto y hubo cortes, y ahora estamos tratando de resolver con el ente regulador”

QP: Esta pandemia trajo problemas que preocupa a mucha gente del distrito, los comerciantes, que en un principio estuvieron más de 100 días sin abrir, sin facturar y se encontraron que los servicios públicos seguían facturando como si estuviesen trabajando normalmente, y el municipio, AFIP, ARBA, le seguían cobrando impuestos como si estuviesen facturando al día, ¿se puede trabajar en ese tema?

SC.: “Si claro, sobre todo que muchos comercios con los negocios cerrados las empresas le estaban cobrando como si estuvieran abiertos, y es imposible porque no tenían ni las luces prendidas, y por otro lado, ha pasado empresarios que tiene actividades gastronómicas, cuando los autorizaron a abrir les cortaron el gas, no le dieron tiempo a juntar plata que ya se lo estaban cortando. Hay cosas que son de poco criterio, las empresas siempre quieren cobrar, el que tiene que poner límites es el ente regulador, hemos hecho un zoom con el ente regulador para explicar lo que estaba sucediendo, nos dieron la razón y se comprometieron a resolverlo. Nosotros pasamos nuestras quejas, pero mas allá de esas quejas hay un montón de gente que no viene a quejarse a la defensoría, siempre decimos: nosotros somos el que detecta el malestar social, no el que recibe las quejas del malestar social, y cuando empezamos a ver que hay un problema que se reitera, es porque el problema tiene una dimensión 20 o 30 veces mayor a lo que estamos recibiendo, por eso hablamos con el ente y le pedimos una solución que las empresas no corten los servicios y que financien la deuda, sobre todo a los gastronómicos que recién abren y le cortan el gas, es un disparate, algunas cuestiones las solucionamos individualmente, pero esta es una cuestión más masiva que individual”

QP: ¿Hay deudas impositivas también?

SC.: “Si la gente tiene muchísimos problemas y esto recién empieza, y no se va a solucionar enseguida, si los que lograron llegar hasta acá no se les da espacio para empezar a girar la rueda, el estado tiene que ayudarlos a que esa deuda que contrajeron estos 8 últimos meses las puedan financiar a tasas bajas, porque si no, es imposible que los comerciantes salgan de esta, todas las veces que podemos interceder por estas cuestiones lo hacemos, no somos los que tomamos la decisión, el defensor es una magistratura de opinión, vamos y les decimos lo que pasa y esperamos que con nuestra fuerza moral, sepan que lo hacemos con total desinterés, y porque es verdad, y que lo tengan en cuanta pero no podemos obligar a nadie a cambiar y sobre todo cuando son políticas de estado”

QP: ¿Están limitados en iniciar acciones legales?

SC.: “No nos reconocen legitimación procesal, es algo complicado que estamos peleando hace mucho tiempo los defensores, la constitución nombra al defensor del pueblo, y a las organizaciones del derecho al consumidor, pero cuando nombra al defensor del pueblo se entiende que puede ser cualquier defensor del pueblo, algunos jueces entienden que no es cualquier defensor del pueblo, que se refiere al defensor del pueblo de la nación, hace mas de 10 años que no tenemos defensor del pueblo de la nación, frente a cuestiones que tienen que ver con derechos que están vinculados a los servicios públicos y todo lo que tiene que ver con los consumidores, no nos dan la legitimación, para representar a un colectivo o hacer una medida cautelar o lo que sea, nos dicen que no podemos representar a los vecinos, frente a empresas que son nacionales, pero el defensor del pueblo no existe, entonces los defensores no podemos hacer nada, es como el huevo o la gallina, nosotros no podemos, porque tiene que ser el defensor nacional, y el defensor nacional hace 10 años que no lo eligen y no existe, la defensoría del pueblo de la nación que sigue funcionando administrativamente, pero tampoco puede litigar porque no tiene defensor, estamos en una situación muy complicada donde se llaga a un absurdo, donde una ONG de defensa a los consumidores tiene legitimación procesal, y los defensores del pueblo no la tienen, o no se la dan”

QP: ¿Desea agregar algo más?

SC.: “Solamente que estoy muy agradecida a los concejales por haberme dado la confianza y el aval para seguir, y que desde la asociación de defensores de la Argentina trabajamos mucho no solamente en los temas locales, sino en la formación y capacitación, por ejemplo yo dirijo el instituto de formación de APTRA que da cursos por internet permanentemente, y no todas las defensorías tienen plata para que su personal viaje y se quede una semana haciendo un curso, y buscando estrategias ya hace un año y medio que lo venimos haciendo dando cursos online como por ejemplo en este momento de bullying de mediación, cursos que tiene que ver con defensa del consumidor y diferentes temas de capacitación para que a la hora de resolver estas cuestiones el personal este preparado”