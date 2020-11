“CUANDO EL DISTRITO LO NECESITA, LA MILITANCIA MATANCERA SIEMPRE ESTÁ AL PIE DEL CAÑÓN”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Marcelo Barreiro, Sec. Gral. de las “62 Organizaciones Peronistas” de La Matanza, quienes organizaron el pasado 17 de noviembre una multitudinaria caravana desde el Km 35 de la ruta 3 hasta la Plaza de San Justo. La caravana fue realmente multitudinaria y culminó con la presencia, en la plaza sanjustence y en medio de la gente, del Intendente Fernando Espinoza, algo que no se veía desde hace bastante tiempo.

En varias oportunidades y, a través de distintas notas que publicamos, hemos señalado el importantísimo rol de la militancia política y gremial para ayudar al estado municipal a paliar los efectos negativos, tanto económicos como sociales, que provocó la pandemia del Covid-19.

La militancia política y gremial se ha puesto al frente de esta tarea y, junto al personal municipal, han dado una batalla monumental para paliar los efectos negativos en la comunidad matancera.

Con la Solidaridad como bandera la militancia matancera se ha ganado, ampliamente, el respeto de propios y extraños pero, por sobre todo, del pueblo matancero.

QP: Barreiro, el día del militante hicieron una caravana que culmino en San Justo con la presencia del intendente, ¿cómo vivieron eso?

MB.: “Fue un hecho lindo, primero porque se festejaba el día del militante, segundo porque los compañeros tenían ganas de salir a la calle y disfrutar. Fue todo diagramado cumpliendo con los protocolos, más allá que sabemos, que cuando esto se multitudinario (como fue ese día), a veces es imposible de poder cumplir el distanciamiento pero, tratamos, de hacerlo lo mejor posible, todos usando el tapabocas y tratando de mantener distancia, y donde no se podía se trato de hacer la cosa cortita no más de 15 minutos para no generar el contagio. Fue todo muy rápido cuando se llego a la plaza, un hecho muy lindo armado por el movimiento obrero, se invito al Consejo del Partido, y terminamos en la plaza de San Justo cortito, breve y rápido pero que la gente tenía ganas de hacer”

QP: ¿Superó la expectativa esta movida?

MB.: “Si supero largamente la expectativa si bien sabíamos que el movimiento obrero de La Matanza cuando convoca y realiza este tipo de acto, la gente viene y responde, sabemos que estamos en un momento de pandemia donde hay muchos compañeros que por cuestión de edad y de enfermedades de riesgo no iban a poder asistir, y de pronto así y todo fue una caravana que ocupaba los tres carriles de la ruta, y 5 km de largo, desde que salimos del 35 y llegamos a la plaza de San Justo”

QP: ¿Lo sorprendió la presencia del intendente?

MB.: “No, como te digo el acto fue armado por el movimiento obrero, después se sumo el Consejo del Partido, también le mandamos la invitación al Intendente para que estuviera presente, y a pesar que a veces no se hace diferentes clase de actos o se conmemoran ciertas fechas en este año, sobre todo en el 2020 por la pandemia. Creo que él, cómo intendente, lo que más resguarda es eso, por una cuestión protocolar y como intendente tiene que dar el ejemplo. En este caso al ver semejante cantidad de militantes tuvo que bajar a saludar para que los militantes se fueran tranquilos y vieran que el acto no era solamente del movimiento obrero, sino que era del partido y de todos los peronistas de La Matanza”

QP: Personalmente, me parece, que este fue el año de la militancia, al menos en La Matanza, porque la militancia política y la militancia gremial han jugado un rol muy importante en la tarea para contener y combatir la pandemia

MB.: “Por eso fue tan importante festejar el Día de la Militancia este año, y esto que se le ocurrió al movimiento obrero de Matanza. Este es un municipio que es bastión del peronismo, donde siempre ganó el peronismo y ha hecho ganar elecciones nacionales y provinciales, con los votos peronistas del distrito, porque todos piensan en una marcha en capital, sabemos que hoy ir a capital por tema protocolo no se puede movilizar, se complica la situación, se pensó para la militancia de La Matanza que tanto trabaja en silencio, es una militancia que trabaja y que esta constantemente en la calle, y con la pandemia, desde un primer momento, los compañeros y compañeras militantes políticos y gremiales han estado en las ollas del ejercito, repartiendo alcohol en gel a la gente, atendiendo a los jubilados en las colas, los rastrillajes en los operativos detectar en los barrios, repartiendo bolsones de comida a los vecinos, trabajando en las escuelas, en casos hasta repartiendo casa por casa, la militancia ha trabajado a brazo partido, y esto es algo que muy poca gente lo conoce, o lo sabemos los que militamos a la par de ellos, y sabemos lo que hacen los militantes, este era un reconocimiento, un festejo de nosotros mismos, era el hecho de haber trabajado todo el año y tener un par de horas de desahogo y festejar lo que esta militancia da en silencio, y lo que da siempre, y lo que demuestra en momento de inundaciones no solo en pandemia, y en los momentos que el distrito lo ha pasado feo, lo que demuestra, lo que da y lo que hace esta militancia, por sus vecinos por sus compañeros, sin importar el horario el frío o el calor, si llueve si no llueve, todo en beneficio de la gente”

QP: Lo que hay que recalcar es que la mayoría de la gente que trabaja no cobra un sueldo, no es municipal, y generalmente ponen su tiempo libre en este trabajo social

MB.: “La militancia es eso, y no solo la militancia política, sino la gremial también, los compañeros nuestros muchas veces no son dirigentes gremiales, son compañeros que terminan de trabajar en la fabrica o en la empresa, y vienen a colaborar, o al revés, vienen a colaborara a la mañana y a la tarde van a sus puestos de trabajo, y lo mismo pasa con la militancia política no todos tienen trabajo y un sueldo, ahora el militante peronista como decía Perón esta para tender una mano al que más lo necesita, y acá en Matanza está demostrado de sobra que la militancia peronista es eso, y que hace lo que nos ha dejado el legado de Perón y de Evita”

QP: ¿Desea agregar algo más?

MB.: “Agradecer a la militancia de La Matanza, no por la caravana en sí, sino agradecer a toda la militancia de La Matanza por todo lo que hace día a día sobre todo en esta pandemia, y cuando el distrito lo necesita, la militancia matancera siempre está al pie del cañón”