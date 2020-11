¡!!EL GARCAJAL ATACA DE NUEVO…POBRE FERNANDO¡¡¡ (casi le rompen el…)

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Nuevamente, el “Garcajal del Pueblo” (Abraham “Toto” Delgado), estuvo a punto de salirse con la suya a costa de Fernando Tomas “Nerón” Espinoza; la rápida y eficaz intervención del Presidente del bloque oficialista logró evitar que el “Gacajal” se saliese con la suya.

El “Toto” Delgado, en silencio y entre bastidores, anduvo “muñequeando” para intentar imponer a su candidato como nuevo Defensor del Pueblo de La Matanza pero, al ver que no alcanzaban “las manos dispuestas a votar a favor de su iniciativa, jugó a fondo para romper la unidad del bloque de Concejales del oficialismo matancero”.

Esta audaz jugada política, si bien no hubiese tenido un efecto tangible e inmediato en la comunidad matancera, habría dejado muy mal parado a Espinoza en el cuadro político local.

La elección del Defensor del Pueblo de La Matanza mostró y dejó evidencia del desagradable rostro “de algunos políticos locales que priorizan sus intereses personales por sobre toda lógica política”.

Todo comenzó con la presentación del “Imprestable” Dr. Fabián Ursino, ladero del Garcajal matancero, como candidato a Defensor del Pueblo de La Matanza. Ursino, según pudimos comprobar de varias fuentes, es lo que denomina: Hombre o Persona de Avería (Persona de cuidado, peligrosa, de malos antecedentes).

También fue acusado de usurpador (https://semanarioquintopoder.com/?p=12013) y es un “ex convicto” (habría estado preso por robo y habría terminado su carrera de abogado en un conocido penal). Con solo fijarse en su currículo no se debería haber aceptado su postulación para un cargo que apunta a defender los derechos de los ciudadanos matanceros, es algo básico pero, la lógica, el mundo del “Garcajal del Pueblo” no siempre está acorde con la ética.

UNA MANIOBRA A DOS PUNTAS

Un Concejal, muy versado en el posicionamiento interno del bloque de concejales oficialistas, me comentó que “La votación para designar el Defensor del Pueblo de La Matanza se complicó mucho gracias a la intervención de ex Cjal. Toto Delgado” y agregó que “Ahí me di cuenta que tienen razón cuando lo llaman Gracajal”.

Asombrado le pregunté porque hacia esa afirmación y me explicó que “El Toto comenzó a operar desde el inicio para que su pollo, Fabián Ursino, estuviera en la terna para que los concejales designen al nuevo Defensor del Pueblo. Parece que no se anduvo con chiquitas y, según me comentaron algunos, que estuvieron en la intentona de impulsar a Ursino, casi logra que se rompa el bloque oficialista. Parece que le habló al oído a varios concejales enojados con Fernando Espinoza para que votaran por fuera de la postura del bloque y levantaran la mano a favor de Ursino”.

El Edil matancero me explicó, bastante enojado, que “Antes que nada operó sobre Guido Goluscio y lo comprometió en alguna cosa rara, esa sería la razón por la cual el radical (más solitario de Matanza) avalara a Ursino para el cargo” y añadió que “Una vez hecho esto comenzó a chamuyarlos a los descontentos del bloque oficialista y logró que, dos o tres Concejales de ese bloque, apoyasen la iniciativa. Cuando vio que no le alcanzaban los votos para ganar cambió el objetivo y apostó a la ruptura del bloque oficialista con el único fin de debilitar, políticamente hablando, al Intendente Espinoza. Estuvo a punto de lograrlo”.

“El Toto no contó con la fuerza y la presencia del Profe Rolleri quién, con un par de llamados frenó la dispersión de los votos del oficialismo” y sentenció que “Espero que Fernando sepa apreciar la muñeca del Concejal Ricardo Rolleri quién le sacó las papas del fuego solamente con el pico y su fortaleza política dentro del recinto”.

El Concejal, que pidió hacer reserva de su nombre, señaló que “Si el Profe Rolleri no hubiese intervenido Espinoza hubiese quedado muy mal parado pero, la jugada del Toto deja al descubierto el abismo que existe entre algunos concejales y el mandamás matancero. Obviamente esto no es nuevo, viene de hace rato porque Fernando Nerón Espinoza no habla con nadie ni valora el aporte que hacen muchos para que su gestión tenga éxito. Esa actitud ha generado bastante bronca en el seno del bloque oficialista. Obviamente también hay que señalar que hay algunos que aprovecharon la volteada para ver si conseguían un reconocimiento monetario por su fidelidad al bloque y, otros, quisieron adelantar los tiempos políticos y reclamaron seguridades para estar en la lista del año próximo para renovar su banca. Haber llegado a esto es lamentable y genera mucha bronca porque no es una falencia de la conducción del bloque sino un gravísimo error de la conducción política de Espinoza”

Para finalizar le pregunté por qué llamaba Fernando Tomas “Nerón” a Espinoza y me explicó que “Le puse ese mote porque es igual a Nerón: él canta loas y maravillas de su gestión de gobierno cuando La Matanza está en llamas”.