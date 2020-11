¡!!LA PELOTA NO SE MANCHA¡¡¡ ¡!!BUEN VIAJE PELUSA¡¡¡

Por Gustavo Bustamante

Hoy 25 de noviembre del 2020 el peor año de todos los tiempos, al menos que yo recuerde, me desperté de mi siesta con una de las peores noticias de mi vida, la muerte de “El Diego”, nuestro Diego, sí, Maradona, D10S, Pelusa, El Pibe de Oro, el Pibe 10, Nuestro Capitán, el que nos dio las alegrías más grandes, el que después de una guerra como la de Malvinas se puso el País al hombro, y no le tembló ni la mano, ni la zurda, cuando tuvo que gambetear a tantos ingleses como balas que aguantaron con el pecho nuestros héroes de Malvinas, cosa que nuestro Capitán siempre tuvo presente, lejos de compararse con los hombres que dejaron su vida en el atlántico sur, en nuestras islas.

Nacía la mano de D10S en el mundial de México ’86 en ese épico partido contra Inglaterra, donde Nuestro Diego con ayuda Divina primero, y luego con su mejor gambeta, derrotaba a ese imperio de piratas y asesinos, ladrones que nos había arrebatado la vida de nuestros pibes, hombres que pelearon con honor y patriotismo en nuestras islas, todo un país festejó, lloró y se abrazó con esos goles, porque ese no fue un partido más, ese fue “el partido”, y “El Diego” con un equipo de gladiadores, nos regalo el triunfo a todo el pueblo argentino, ¡que más que triunfo se vivió como una revancha!

Para muchos Diego es solo un futbolista, pero para otros tantos y más, Diego es superación, rebeldía, lucha, sacrificio, solidaridad. Hoy los portales de los medios del mundo hablan de su partida, lo llora gente de todo el mundo y de todas las edades.

En muchos rincones de la tierra que no sabían que existía un país llamado Argentina, lo conocieron gracias a Maradona, porque Maradona es argentino, porque Maradona somos todos cuando salimos de nuestro país, ¡Diego fue, es y será nuestro embajador en el mundo por siempre!

En el mundo se escribieron miles de canciones y poesías dedicadas a “El Diego” , se pintaron infinidad de cuadros, ni hablar de fotografías, Maradona es de todos, es mundial, y es Argentino, si, nuestro D10S, el dios más humano e imperfecto que pudimos tener y es nuestro, es Argentino.

No voy a hablar de los defectos, vicios, e imperfecciones del ídolo, Diego es todo, y más, o lo amas o lo odias, yo elegí amarlo como un montón de gente más en todo el mundo, y por eso no puedo ser objetivo, sí se me pone la piel de gallina cuando escucho en la voz del uruguayo Víctor Hugo el relato casi llorando de cómo dejaba a tanto inglés en el camino, y veo el mejor gol de toda la historia del fútbol mundial, una y otra vez, y no me canso, ¡Gracias Dios por haber nacido en estos tiempos y poder ver al más grande de todos los tiempos!

Y si hablamos de compromiso social; uff, Diego sí que no fue tibio, siempre parado del lado de los más débiles, de los que no son escuchados, de los más necesitados, nunca se olvido de donde venia, nunca renegó de su origen, soberbio para algunos, arrogante para otros, humilde y del pueblo para muchos. “El Diego de la Gente”, si hasta una iglesia fundaron en su nombre, como no vas a ser Nuestro D10S, si llevaste la celeste y blanca con orgullo a lo más alto, porque para vos no era una camiseta de fútbol, ¡para vos era la bandera de la patria, y lo demostraste en cada partido, y en cada minuto de tu vida!

¡!!Gracias barrilete cósmico, gracias por tanta magia, por tanto fútbol, llegó la hora de descansar, y tirar caños entre las nubes, o gambetear estrellas en el cosmos!!!

¡Nunca te olvidaremos, la pelota y la 10 no se manchan!

¡Buen Viaje Pelusa, vaya con D10S!