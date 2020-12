INCOMPETENTES Y DESLEALES

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hay personas que, por mérito propio, se han convertido y referentes históricos y políticos de una nación. Tal es el caso (indiscutible) de Juan Domingo Perón, quién manifestó que “Hay dos clases de lealtades: la que nace del corazón, que es la que más vale, y de los que son leales cuando no les conviene ser desleales”. Hay que admitir que el General algo sabía de política y lealtades.

Viendo y escuchando a notables dirigentes del peronismo, tanto matanceros como de otros distritos, aprendí que la lealtad es como una avenida de dos manos, es decir, es un ida y vuelta. El dirigentes es leal a sus dirigidos y, estos a su vez, son leales a su dirigente.

Es una relación vital y dinámica en la política y, al tener estas características, la misma no puede darse hacia un solo sentido. Los dirigentes deben tener contacto constante con sus dirigidos, no puede haber baches silenciosos en esta relación porque de haberlo, la comunicación se complica generando desconfianzas que, luego, son muy complicadas de remontar.

Desde el 2011 Fernando Espinoza ha ido raleando su contacto con la militancia política del distrito, con los dirigentes políticos del peronismo, con los funcionarios municipales y, principalmente, con los trabajadores municipales matanceros.

Hoy esa falta de contacto que señalé, se ha convertido en un profundo abismo porque Espinoza, tanto en su rol político como institucional, no habla con nadie, no escucha a nadie, no interactúa con nadie y, si por esas casualidades, se lo ve en una foto con militantes políticos o trabajadores, es un montaje realizado especialmente para la prensa.

Hasta no hace muchos años a Fernando Espinoza se lo podía esperar en un acto y, al finalizar el mismo, se podía cruzar unas palabras con él y pedirle algún favor. Hoy eso no se da, ni siquiera habla con la prensa local.

Para mi sorpresa fui testigo de algo que me pareció increíble. Una compañera militante se acercó al intendente matancero para sacarse una foto y parecía que, tanto Fernando como ella, estaban hablando en voz baja. Al finalizar el evento me acerque a la mencionada compañera y le pregunté, si no era mucha molestia, sobre qué tema había hablado con Espinoza. Ella me contestó: “No sé, me murmuraba algo al oído pero no entendía nada. Varias veces le pregunté que me decía pero solo me contestaba con un murmullo, como si estuviera haciendo que hablaba pero no hablaba y, cuando quise decirle algo, se dio vuelta e hizo lo mismo con otro compañero”.

Fernando Espinoza está aislado por voluntad propia y a tal punto llega la situación que les voy a comentar un infidencia para ser más gráfico.

No hace mucho tiempo tuve un par de encuentros, mano a mano, con Espinoza en el Palacio municipal. El temario de lo que hablamos no tiene importancia. Al ingresar al Palacio municipal y anunciarme para poder subir al primer piso me cruce un par de veces con un importante funcionario municipal.

A la segunda o tercera vez que me vio anunciarme para ver al Intendente, se me acercó y me dijo: “¿Qué andas haciendo por acá?” Le contesté que me había citado el Intendente. Incrédulo volvió a preguntarme si iba a ver a Espinoza y le dije que sí. Días después me lo volví a cruzar en la puerta del Palacio municipal, me encaró y me dijo: “Vos que hablas con Espinoza ¿le podes dar está carpeta? Mira que son papeles importantes y necesito una respuesta urgente” Asombrado me negué a recibir la carpeta (me pareció que no correspondía actuar de correo de nadie) y le pregunté por qué no se la daba él siendo que su despacho estaba cerca de la oficina privada de la Intendencia. El funcionario en cuestión miró para ambos lados y me contestó: “A mí no me da bola, hace varios meses que no lo veo ni puedo hablar con él”.

UNA INCOMPETENCIA DESCARADA

Como señalamos en notas anteriores (https://semanarioquintopoder.com/?p=28903 y https://semanarioquintopoder.com/?p=28863) Fernando Espinoza y su secuaz (no se me ocurre llamarlo de otra manera) Daniel Lentini realizaron todo el montaje para que los trabajadores municipales matanceros estén enfrentados entre sí.

Los bonos que pagó el municipio a sus trabajadores, más allá de ser insuficientes, fueron mal liquidados generando una enorme bronca. Parte de esta maniobra fue no pagarles los bonos a los jubilados municipales.

El aumento salarial que otorgó el departamento ejecutivo municipal fue tan mezquino y desprolijo que pocos trabajadores municipales saben cuánto cobran. A esto hay que sumarle que en la liquidación de los sueldos también hubo errores garrafales pero, lamentablemente, parece que nada de esto es casual.

Desde que los trabajadores municipales matanceros comenzaron a reclamar una recomposición salarial el ejecutivo municipal lo tomó muy mal porque Espinoza cree que es algo armado desde la interna política o desde otro espacio político cuando, en realidad, el reclamo es una necesidad porque los sueldos de los trabajadores municipales matanceros es bajísimo.

Fernando Espinoza ha expresado que “En La Matanza se pagan los mejores sueldos de la provincia”, puede ser que sea así pero no puede defender eso porque la media salarial está muy por debajo de la línea de la pobreza.

Si esta tan orgulloso de los sueldos que paga, me pregunto: ¿por qué no difundió, a través de un comunicado de prensa, el último aumento otorgado? Esta pregunta no es casual, es parte de una estrategia publicitaria para que no trascienda el conflicto que deja al descubierto la mezquindad política del intendente y la descarada incompetencia de su Jefe de Gabinete.

Espinoza no entiende el motivo de queja de los trabajadores municipales matanceros porque está muy aislado de la realidad, no entiende que los salarios que paga no alcanzan para nada ni que su gestión de gobierno no es tan buena como dice la televisión.

El gobierno municipal sostiene que gastó 2 mil millones de pesos durante la pandemia pero, según pudimos cotejar, una cifra igual (casi superior diría) gastó en los medios de comunicación. Los concejales, tanto oficialistas como de la oposición, deberán tener los ojos muy abiertos cuando voten la rendición de cuentas de este año, no vaya a ser que le hagan pasar gato por liebre.

Ya que estamos en el tema podrían comenzar a indagar sobre el destino de los 15 mil millones de pesos ahorrados por el municipio y de cómo se llegó a conformar dicho monto porque, de existir ese dinero, estaríamos ante la presencia de un municipio rico, un intendente rico pero un municipio pobre con trabajadores municipales por debajo de la línea de la pobreza.

En el subtítulo de la nota hablo de incompetencia pero, uso esa palabra, para no hablar con palabras más fuertes por temor a herir susceptibilidades ajenas. ¿Cómo se puede definir a un funcionario que, en medio de un conflicto gremial, retenga información?

Según pudimos constatar todo lo que había acordado entre el STMLM y el departamento ejecutivo está frenado en la oficina del Jefe de Gabinete municipal Claudio Lentini.

Estamos hablando de la Ordenanza, que votó recientemente el HCD, para que el irrisorio aumento salarial que otorgó Espinoza puedan cobrarlo los jubilados municipales. Esa Ordenanza todavía no fue reglamentada y, mientras siga así, lo jubilados municipales no van a cobrar el aumento por más buena voluntad que pongan las autoridades del IPS (Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires).

En la oficina de Lentini también quedaron atorados los expedientes de aquellos trabajadores municipales contratados para su pase a planta permanente. Este fue un trabajo realizado entre las autoridades municipales (encabezada por el Vice Jefe de Gabinete, Daniel Barrera) y los directivos del STMLM.

Lentini también ha cajoneado los legajos de los trabajadores municipales que van beneficiarse por la corrida administrativa acordada con el ejecutivo municipal.

¿Cómo puede ser que esto ocurra cuando se acordó hacerlo hace muy poco tiempo?, ¿Lentini hace esto de forma autónoma o es una orden del Intendente Fernando Espinoza?, ¿hasta cuándo van a seguir jugando con las necesidades de los trabajadores y jubilados municipales matanceros?