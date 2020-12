“EL MUNICIPIO NO NOS HA DADO NINGÚN BENEFICIO, SIGUE EN LA POSTURA DE LA USURA”

El pasado 03/12 emitió la Información Nº 329 donde anunciaba “Importantes descuentos para la regularización de deudas tributarias”

La gacetilla de prensa señalaba que “El Municipio otorga amplias facilidades para el pago de deudas de tributos municipales, a vecinas, vecinos y empresas, para regularizar su situación antes del 31 de diciembre” y agregaba que “La medida prevé significativos descuentos de intereses, de recargos y mejoras en la financiación; además de aplicar menores tasas que las utilizadas en la mayoría de las moratorias, que actualmente tienen tasas de interés del 3 %, tanto de interés resarcitorio como de financiación de las deudas”.

“Para la cancelación de deudas tributarias, en La Matanza, la tasa de interés resarcitorio baja del 2 al 1% de interés mensual simple, por adherir al Plan de Facilidades de pago, hasta en 60 cuotas mensuales y además rigen los siguientes descuentos; todo ello en un contexto donde la inflación anual acumulada se acerca al 40 %” señalaba la gacetilla mencionada y explicaba que “Por pago al contado, 50 % de descuento en los intereses resarcitorios. Por pago en hasta 3 cuotas, 20 % de descuento en los intereses resarcitorios y sin interés de financiación. Por pago de 4 a 6 cuotas, interés resarcitorio del 1 % mensual y sin interés de financiación. Por pago de 7 a 24 cuotas, interés resarcitorio del 1 % mensual y 0,75 % de interés mensual simple por la financiación y Planes especiales hasta 60 cuotas, interés resarcitorio del 1 % mensual y 0,75 % de interés mensual simple por la financiación”.

Con esta novedad en mano entrevistamos a Damián Santostefano, referente de los comerciantes de San Justo, y que, en una nota anterior sostenía que los intereses (https://semanarioquintopoder.com/?p=28896) que cobraba el municipio “Eran usureros” y señalaba que “que los impuestos sean condonados tanto como publicidad y propaganda, espacio aéreo, tasas por servicios generales, seguridad e higiene que en ese momento no se facturaba, veríamos con buenos ojos que haya una eximición”.

Ante el anuncio del municipio Damián Santostefano sostiene, al respecto del anuncio del municipio de La Matanza, que “es prácticamente una burla para todos los comerciantes, es una burla para todos aquellos que queremos salir adelante apostando a seguir trabajando en La Matanza”

QP: Santostefano ¿cómo tomó la resolución del municipio en cuanto al tema de las cuotas para pagar las deudas que tienen los comerciantes?

DS.: “El municipio no nos ha dado ningún beneficio, sigue en la postura de la usura, es un municipio que no tiene en cuenta los días que estuvimos cerrados, no tiene en cuenta que muchos comerciantes planean no continuar con sus actividades, no tiene en cuenta que de cada comercio dependen 3 o 4 familias, la del empleador y la de los empleados, lo que hemos visto es una quita de intereses sobre el periodo que hemos estado cerrados, no sobre la deuda, es prácticamente una burla para todos los comerciantes, es una burla para todos aquellos que queremos salir adelante apostando a seguir trabajando en La Matanza, la verdad es que no sabemos ya que hacer, intentaremos una presentación vía HCD, carta al municipio, tocando todas las entidades que nos puedan dar una mano para poder sobrellevar esta situación”

QP: Esta es una situación compleja porque Uds. no decidieron cerrar, esto fue algo excepcional dictado por el gobierno

DS.: “Nosotros lo único que hicimos fue seguir las ordenes del gobierno nacional, provincial y municipal. San Justo cabecera del distrito, Ramos Mejía, y otros centros comerciales más, que no nos dejaron abrir nunca durante la pandemia, porque era la vidriera a diferencia de otros centros comerciales. Seguimos siendo discriminados, no solo eso, se dice que para el año que viene vamos a tener un 35 o un 40% de aumento de tasa municipal, lo cual continua la usura por el servicio que nos brinda el municipio, no funcionan las cámaras de seguridad, San Justo está lleno de manteros, ramos y San Justo es una verdadera desidia. Espero que el intendente pueda ver esta situación, porque si no, no va a quedar comercio en pie, es imposible de sobrellevar”.

QP: Uds. están pidiendo una eximición de las deudas y con esto ¿cómo quedan?

DS.: “Esto es una burla hay que decir las cosas como son, no es un descuento, no es absolutamente nada, nos están descontando intereses de cuando no pudimos abrir, y no por decisión nuestra sino del gobierno que nosotros acatamos como el resto de la sociedad. ¿Cómo nos pueden cobrar ese periodo? y ¿Cómo pueden cobrar intereses de ese periodo?, la verdad es una vergüenza”

QP: A demás de todo esto, ¿la apertura de los comercios les genero importantes inversiones para poder cumplir con los protocolos?

DS.: “Totalmente, lo que decimos siempre, todos los comercios debieron adaptarse a severos protocolos, por eso siempre hacemos mención que los manteros y los demás porque no existe protocolos, no existe absolutamente nada, la gene de control comunal vienen y les dicen a los manteros váyanse que los comerciantes están molestando, vengan dentro de una hora, delante de todo el mundo, en la cara de los comerciantes, es una caradurez total lo que están haciendo”

QP: ¿Siguen habiendo hechos de inseguridad en plena calle Arieta?

DS.: “Por esta cuestión nos acercamos a la Comisaría 1° de San Justo, pedimos personal extra, entendemos la situación que no hay policías, la verdad es esa en todos los distritos pasa lo mismo, vemos un poquito más de presencia policial ahora hemos pedido para que se extienda un poco más porque vamos a extender el horario de los comercios, hasta las 20hs, porque tenemos que regularizar la situación porque siguen entrando los impuestos, se acabaron las ayudas, se acabo absolutamente todo, pero lo que no vemos lógico es como pueden querernos cobrar o hacer una quita de intereses, de tasas cuando no estuvimos trabajando, es algo totalmente descabellado y que realmente parece una burla y no se entiende”.