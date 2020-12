!!!QUE SEMANITA PARA LA LIBERTAD DE PRENSA¡¡¡

por Prof. Joaquín G. Puebla

El pasado viernes, siendo las 14.30 hs. se me acerca una persona (por la puerta de la Catedral) y empieza a caminar a mi lado unos metros hasta la calle Villegas. Me recriminaba, en malos modos, la nota que habíamos publicado en Semanario «Quinto Poder» la noche anterior, titulada «FERNANDO: EL RASPOSO»

Al llegar a la esquina de Villegas y Arieta le sugiero a la persona (que me estaba ya cargoseando) que si no le gustaba nuestro medio intentase leer otro medio para que no la pase tan mal.

Después de mi comentario me lanzó una piña que pude esquivar y, en esta oportunidad, pude devolverle el golpe que lo dejó sentado en medio de la vereda. A pocos metros había una policía que se acercó rápidamente y el agresor salió corriendo. Ante la invitación de la uniformada decline hacer la denuncia correspondiente dado que desconocía la identidad del fulano.

A su vez, el día sábado, comenzó a circular por la redes sociales un dibujo bastante extraño de un personaje desconocido (algún troll de esos que pululan por ahí). No le di mayor relevancia pero el día lunes nos encontramos que nuestra página web fue nuevamente hackeada.

Hemos trabajado intensamente para subsanar el problema y acá estamos, nuevamente, con ustedes. Agresiones (que ya son varias), aprietes, intentos de silenciarnos con dinero, aprietes (vuelvo a repetirlo porque fueron varios), «consejos amigos para mantener nuestra salud en buen estado» (no sé si me explico bien); en fin, variados intentos de silenciar a Semanario «Quinto Poder».

No lo tomo cómo algo personal, hacen todo esto para que no demos nuestra opinión sobre cómo vemos la realidad matancera pero, según mi entender, lo que verdaderamente les molesta al «poder político» es que cada vez hay más lectores que nos siguen semana a semana y, eso, parece que les jode un poco.

La Matanza está como está y eso es una realidad que nadie puede modificarla por más que no salga nada en otros medios todos sabemos que está pasando en nuestro distrito y, el «poder político» no hace constructivo para modificar está situación porque solo le preocupa «su campaña política».

¿Hasta cuándo, los obsecuentes de siempre, van a querer silenciar a la prensa no oficial? ¿Saben que existe algo que se llama «Libertad de Prensa»?