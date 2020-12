“DIEGO MARADONA ES VILLA PALITO’

Después del fallecimiento de Diego Maradona decidimos entrevistar a Juan Enríquez, referente de la urbanización de Villa Palito. Hicimos la nota como una forma de homenaje al jugador y al ídolo de millones de argentinos porque Maradona, poco antes de fallecer había seleccionado este barrio matancero para realizar, junto a la Cruz Roja Argentina, un evento solidario.

QP: Enríquez, ¿fue un golpe duro el fallecimiento de Maradona para Uds.?

JE.: “Si, y para todo el pueblo argentino es un golpe duro, hablo continuamente, y lamento decirlo, yo pensé siempre que se iba a morir primero Pelé que Maradona, nunca pensé que Maradona se iba a morir, creo que tiene que ver con la clase de ídolo que era Diego para nosotros y como nos representaba. Mis hijos me preguntan: ¿pa’, porque tanto?, porque son de otra generación, y yo les explico que en el año ‘79, tenía 8 o 9 años y recuerdo bien que toda la familia amanecía jugando las cartas o la lotería esperando ver el partido del mundial juvenil de Japón, donde jugaba Diego, así amanecía villa palito, y así fue pasando el tiempo, recuerdo que iba a la escuela y se hablaba todo el tiempo, yo iba a la escuela 60, había en algún lugar un televisor blanco y negro donde se podía ver el partido, para nosotros era una persona que salía de un barrio humilde, y que llego a lo más alto, eso para nosotros era un faro, y cuando fue pasando el tiempo, en el’ 81 sale campeón con Boca, donde ya era el Maradona que triunfo y pudo regalarle la casa a los padres, para nosotros Maradona era eso, era el ejemplo a seguir, era el ejemplo de superación, y de que el futbol era una salida posible para miles de pibes que soñábamos ser Maradona”

QP: Preguntaba más que nada porque, hace poco, Uds. compartieron una de las actividades con la Cruz Roja por los 60 años del 10, y el tema del potrero, y que ha logrado cumplir ese sueño prácticamente

JE.: “Tenemos todos un sentimiento encontrado, también por el potrero, acá se mezcla la posibilidad de que ‘el Diego’ estaba muy cerca de venir a Palito, si no era por la pandemia él tenía ganas de conocernos, nos mensajeabamos por instagran, habíamos quedado en tener una reunión en su casa, o en su oficina, y que haya puestos los ojos en villa palito para nosotros es un orgullo terrible, y que nos haya reconocido, porque nosotros no trabajamos para que nos reconozcan, y que después de reconocernos hay hecho mención de que toda la gente que trabaja en torno a esto tenga que poner huevo, y poniéndonos de ejemplo, eso fue un reconocimiento muy fuerte para nosotros, y para todos los compañeros que estamos dentro de las villas realizando un trabajo, esa fue la arenga que tuvimos de parte de ‘el Diego’ para seguir con la urbanización y continuar con el potrero, porque cuando ‘el Diego’ propone hace varios meses el tema de Villa Palito, nosotros sufrimos la pérdida del Padre Bachi, en ese trajín de perder al padre ‘Bachi’ que es un icono de ‘Palito’, nuestro guía espiritual el que va a estar siempre presente, ‘el Diego’ decide esto, junto a la Cruz Roja ponerle al potrero el nombre de ‘Padre Bachi’, estuvimos muy cerca de conocer a Diego y que él conozca a Villa Palito, sentimos un dolor inmenso, hoy villa palito es un barrio digno, pero si te pones a pensar como era en el año ‘82, ‘86 cuando Maradona jugaba al futbol, estábamos 8, 9 meses sin luz, sin agua, íbamos con los baldes y cargamos agua en la Man y hacíamos colas de 200, 300 metros y de ahí llevábamos con palos de escoba entre todos hasta el fondo de palito y caminábamos 5, 6 cuadras que a veces llegábamos con la mitad del balde de agua. En ese momento lo pasábamos tan mal, que la única alegría que teníamos era ‘el Diego’ cuando jugaba a la pelota aunque se cortara la luz, me acuerdo que mi hermana iba a cumplir 15 años, y no le pudimos hacer la fiesta, en esos tiempos se hacían las fiestas en las casas, en la villa, y no teníamos luz, estuvimos 8 meses sin luz, y ‘el Diego’ nos daba felicidad y nos borraba todo ese sufrimiento, el invierno no era invierno para nosotros mas allá del frio, eso es Diego para nosotros y por eso lo sentimos tanto. Mi hijo se llama ‘Diego Armando’, tiene 25 años, no es porque Diego se murió ahora todos somos maradonianos, el golpe es muy fuerte, ya paso más de una semana, y veo documentales de él o que el habla, y se me hace un nudo en el estomago, como diciendo no puede ser, sabiendo que todos nos vamos a morir, y por eso creo que es algo que uno no lo esperaba”

QP: ¿Este sentimiento no es individual sino colectivo?

JE.: “Cuando paso lo de que Maradona nombre y reconozca a Villa Palito, fue una alegría era tan grande para nuestra comunidad, primero cuando ‘el Diego’ le da el pésame al Padre Bachi, que también es una forma de reconocer a Villa Palito, y para la gente de ‘Palito’ que Diego nos nombre es tremendamente hermoso, cuando sabemos que Maradona vivía nombrando villa Fiorito. Diego vio la transformación de Villa Palito, y era una de las cosas que él quería trasmitir a las otras villas era que se podía transformar, cuando el cumplió 60 años dijo que no quería regalos, que quería dar, y nosotros fuimos elegidos de ese amor que Diego tenia por los humildes. Cuando Diego fallece, el silencio fue total en Villa Palito, solo se escuchaba el ruido del viento, o alguna botella rota en el asfalto, la gente caminaba y no hablaba, ni comentaba, la gente miraba el piso, y todavía estamos tristes, y solamente los que vivimos la mejor época de Maradona. Cuando juega ese partido contra los ingleses que fue como una revancha, por la guerra de Malvinas, con mi tío festejamos y rompimos una mesa por la mitad, festejamos tanto el primer gol que rompimos la mesa, todos los vecinos en la calle gritando el gol del Diego, y después el segundo gol el mejor de todos los tiempos, era algo de gritar, saltar, llorar, abrazarse, esa alegría no tiene precio más allá de que estábamos pasando un momento de mierda, no teníamos laburo, no teníamos agua, luz de vez en cuando, y te digo más recuerdo patente que en el mismo mundial se corta la luz, salimos corriendo hacia diferentes manzanas para ver donde había una tele prendida, en ese momento fuimos a la carnicería ‘Don Juan’, muy conocida en Villa Palito que tenía una tele y uno de los que estaba conmigo rompió el vidrio de la carnicería y el carnicero apago la tele y se enojo, y cruzamos camino de cintura y fuimos a ver el partido en el puentecito que era un bar conocido, en ese momento el gol de Pedro Pablo Pasculi, y si me preguntas ¿te acordas si vino el agua, si vino la luz? No, yo me acuerdo de toda esa felicidad que nos dio el Diego con esa selección, creo que hay cosas que uno deja en el pasado y se acuerda de todas las cosas lindas”

QP: ¿Cómo fue la iniciativa del potrero?

JE.: “El mural lo hicimos hace 3 años, antes de conocer al Diego, antes de que haya el potrero, decidimos con los referentes de palito hacer el mural porque siempre nos referenciamos con ‘el Diego’, él nos inspiraba a poder progresar, como cuando él se propuso ser campeón de Boca y del Mundo y lo hizo, y para nosotros villa palito también fue un desafío, es mirar el gol del Diego y es ver algo que va a trascender en el tiempo, y creemos que villa palito también va a trascender en el tiempo, es como cuando nos preguntan ¿Qué es Diego para Uds.? Y respondemos ‘Diego Maradona es Villa Palito’, porque seguro que había mucha gente que no tenía fe, que no tenía confianza que lo subestimó, como a Villa Palito, seguro que le metieron trabas, y que no querían que logre lo que logro, y también eso es Villa palito, la diferencia con Palito es que acá es un trabajo comunitario donde todo el barrio trabajo con un objetivo para vivir mejor. En esta cruzada del Diego cuando elige las primeras 10 villas, y elige a Villa Palito para empezar, también el mural ya lo teníamos nosotros, yo conocía a Nico Saá que es el que me hace llegar que Diego junto con Morla preguntaban ¿qué posibilidad había de hacerlo en Palito? Le digo que no hay ningún problema, y después se arma todo con invitación al intendente para que participe del evento, el intendente da el ok, y se compromete con las luces, pero esto lo veníamos organizando hace meses, creo que esta es una más de las bendiciones que le paso a Villa Palito en estos últimos 20 años, desde Néstor, Cristina el Padre Bachi, y ahora ‘el Diego’, el potrero se llama ‘Padre Bachi’, y la cruzada del 10, fíjate si eso no va a tener mística para crecer”

QP: De acá en más ¿cómo se sigue?

JE.: “Nosotros ahora creemos mucho en la fuerza de la gente del barrio de Villa palito, ya la Cruz Roja trajo el alambrado, los postes, Fernando Espinoza puso las luces, y lo que queremos agradecer a toda la gente que dono su tiempo, que dono materiales, a todos los jóvenes y a todos los vecinos del barrio que se están acercando, hoy están poniendo los postes, limpiando la cancha, para poder inaugurar, creo que esto tiene un futuro terriblemente bueno, este potrero, creo que va acrecer en base a estos dos iconos del barrio el Padre Bachi y Diego, que soñaba que esto sea una escuela de futbol y que los chicos puedan pasar tiempo en la cancha y no en la calle, con la idea de trabajar con deporte de nación, provincia y municipio, y con todos los que se acerquen a trabajar en el potrero padre Bachi”

QP: ¿El deporte, es una forma de prevenir el mal camino de las drogas, el alcohol y el delito para los chicos?

JE.: “Creo que el deporte es algo que te enseña a trabajar en lo colectivo. ‘El Diego’ cuando terminaba los partidos de la selección, recuerdo que yo terminaba el partido y salía a correr, porque tenía 15 años y soñaba jugar en la selección y quería jugar el mundial ‘90, y decía en 4 años tengo que jugar y salía a entrenar, era la esperanza que te daba el Diego, si llegó él ¿porque no podíamos llegar uno de nosotros?, inconscientemente el Diego nos motivaba, y entrenábamos no tomábamos alcohol, no fumábamos, ni fumábamos porros, esto era por la motivación que nos trasmitía el Diego. El deporte hace que a cierta edad de tu adolescencia y tu juventud la dedique al deporte que es la edad más complicada, el deporte saca mucha gente de la calle, así como lo soñó Diego y el Padre Bachi, eso queremos para nuestros pibes, que primero sean buenas personas, y si después de Palito sale un deportista de elite o que este en los primeros lugares vamos a estar contentos y apoyando, pero más contentos vamos a estar si salen buenas personas y que sean profesionales y no solo en el deporte, sino en las diferentes áreas, queremos que nuestros jóvenes puedan transformar realidades, que sean profesionales de salud, abogados, arquitectos, ingenieros, y demás profesiones, no solamente un jugador de primer nivel como era en nuestra época, porque nos faltaba lo fundamental que era tener una vivienda digna, hoy ya la tenemos, así que lo que nos falta es estudiar para que en un futura podamos mantener todo lo logrado”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JE.: “Solo agradecer a todos los que colaboran en Villa Palito, a Dios que no se olvido de nosotros en estos 20 años, seguimos lamentando la partida del Padre Bachi, muy pronto le vamos a dar la bienvenida al padre Charly, el 9 de diciembre se cumplen 20 años de sacerdocio del Padre Bachi, y los dirigentes barriales necesitamos transformar las villas no contenerlas, sino transformar y urbanizar que es darle mejor calidad de vida al vecino de las villas”