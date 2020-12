“HOY NO SERÍA JUSTO PARA NADIE JUZGAR ESTE AÑO DE GOBIERNO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal del FDT Hugo Soraire, quién nos contó cómo fue este año tan particular, su tarea en el HCD matancero, la pandemia, y cómo accionó la militancia peronista del distrito, sobre todo en el territorio sur de La Matanza, también nos habló de cómo avizora fin de año, y la reconstrucción del país post pandemia; esto nos decía:

QP: Concejal ¿cómo ve, o cómo toma este fin del aislamiento, y la liberación de casi todas las actividades después de esta dura cuarentena?

HS.: “Si bien no está todo abierto se liberaron algunas cuestiones mayores ahora, estamos en una etapa que parecería ser de transición de la pandemia, ha descendido la tasa de afectados diarios, y la expectativa que genera la llegada de la vacuna prontamente, sea del origen que sea, creemos que va a ser un paliativa, hasta que con el tiempo llegue a solución final, con este virus que ha azotado a la humanidad toda, no solamente a la Argentina. Nos preocupa esta situación que vivimos durante este año, para muchos perdido, un año que cada uno de nosotros va a recordar y mucho porque se postergaron tantísimas cuestiones personales, cosas que tienen que ver con lo cotidiano, pero tenemos expectativas que esto va a resultar finalmente, y va a ser un recuerdo en el tiempo, y va a venir un tiempo mejor”

QP: ¿El final del plan detectar, se debe a que mermo en consideración los casos de covid en los barrios?

HS.: “Si bien no conozco los detalles por no estar con el equipo de salud a diario, si entiendo que hay una baja importante en la cantidad de casos que ya se estaba palpando en los barrios pero utilizando el sentido común, se va a necesitar en el operativo de vacunación que va a comenzar en muy poco tiempo, toda la logística y el recurso humano para dicho efecto, y creo que es una nueva etapa de prevención que es la vacunación”

QP: Este 2020 fue un año movido para la militancia que casi no tuvo descanso

HS.: “Si claro, debemos recordar que comenzamos con la cuarentena el 20 de marzo, y que en aquel momento en el arranque de la cuarentena, la militancia política de La Matanza del peronismo, salió rápidamente a las calles a colaborar y estar en las acciones que tenían que ver con la cuarentena. Estuvimos acompañados desde el primer momento con un sin número de compañeros de todo el distrito, trabajando en prevenir como se hablaba en un primer momento con los protocolos de salud, y estas cuestiones no se han detenido en el tiempo desde ese 20 de marzo hasta hoy, con sus diferentes acciones, de prevención y de colaboración y ayuda al que lo necesita podemos enumerar, primero cuidando que los vecinos estén en sus casas, después con el plan detectar, con la prevención en los bancos, con la preparación de la mercadería para su entrega, con los vecinos aislados casa por casa, con las fumigaciones, en todos lados esta la militancia presente, hoy con la vuelta del calor con las fumigaciones por los mosquitos, tenesmos que recordar que el dengue y el zika en latino americe hizo estragos, y nosotros tenemos que estar ahí y los compañeros le ponen el cuerpo, no mezquinan ni tiempo ni esfuerzo en esto, creo que ha quedado ampliamente demostrado”

QP: Esta militancia de la que habla es la que muchas veces es vapuleada por el vecino que dice que son empleados municipales y que están obligados a hacer estas tareas ¿Es así realmente?

HS.: “De hecho el militante hoy está en la calle poniendo el pecho a esta pandemia, muchos son municipales que después de horario laboral siguen con otras tareas para colaborar con los vecinos, y donde haga falta, esto los compañeros y compañeras lo llevan dentro, y es lo que nos enorgullece de ser militantes y peronistas, esta tarea no termina, hoy estamos, mañana vamos a estar y pasado también, la tarea militante no termina, cuando hablamos de militancia no hablamos especialmente de funcionarios municipales o de empleados municipales, hablamos de gente que ha asumido un compromiso social, un compromiso de vida, un compromiso político y que entiende que tiene que estar en donde se necesita, aquello de La Patria es el otro está demostrado en estas acciones, no es una obligación contractual, esto excede ese compromiso, hay muchos compañeros que tenían que estar a resguardo y no podían estar en la trinchera, por ser personas de riesgo, pero los que si pudimos estar, nos sentimos muy acompañados y fortalecidos por nuestros compañeros que día a día dan todo por los vecinos del distrito, y eso solo lo hace quien está comprometido esclarecido y convencido de lo que está haciendo, y eso te llena de orgullo”

QP:¿La tarea en comedores y merenderos decreció o se sigue fortaleciendo?

HS.: “Seguimos a todo ritmo, creemos que va a seguir igual, hasta el mediano plazo que la situación comience a mejorar, hoy la demanda se sigue atendiendo y es la misma que durante todo el año”

QP: ¿Este mediano plazo significa la recuperación de puestos de trabajo de Pymes, comercios del distrito y emprendimientos que quedaron truncos o simplemente se fundieron a raíz de la pandemia?

HS.: “Sí, hay mucho por reconstruir, hay mucho que hacer, hay mucha predisposición de muchos sectores para hacer esto, y en consecuencia es lo que hay que hacer, desde nuestro lugar estamos preparados para esa tarea”

QP: Concejal ¿cómo ha sido este año la tarea en el HCD?

HS.: “A pesar de esto que hemos sufrido ha sido fructífera, hemos tenido 10 sesiones efectivas, vamos a tener la onceava a fin de año, se ha trabajado mucho en las comisiones, específicamente en la comisión que presido que es industria y comercio hemos tratado y trabajado mucho para llegar a expedientes que teníamos demorados y a la espera de definición, hemos hecho un trabajo arduo con las compañeras y compañeros para ponernos a tono con los tiempos, con eso estamos satisfechos con lo realizado, y vemos también un trabajo hecho en las demás comisiones que han trajinado mucho, donde tuvimos muchos encuentros y reuniones, donde se han resuelto muchas cuestiones a pesar de estar en medio de una pandemia”

QP: Concejal desde la comisión que preside ¿qué cree que pudieron lograr este año tan difícil, y qué cosas cree que falto o quedaron en deuda?

HS.: “Estamos poniendo el foco en todo lo que tenga que ver con lo productivo para las industrias pequeñas y medianas empresas, para todo lo que va a venir, estamos trabajando en esa materia, prestando mucha atención a lo que nos dicen quienes están a cargo de comercios e industrias, que creen, que necesitan y que es lo que viene, estamos trabajando y vamos a acompañar todas estas iniciativas, es lo que llamamos el momento de la reconstrucción, se necesitan muchas manos para salir de esta situación”

QP: ¿Este verano se complica el tema del receso, las vacaciones sobre todo de la gestión y los problemas atrasados a causa de la pandemia?

HS.: “Se me hace difícil pensar que va a haber un corte, un receso, hemos tenido un año atípico, un año que esperemos no se vuelva a repetir jamás, un año que para algunos fue de resguardo y para otros nos ha tocado trabajar tanto, y asumir rápido cual era nuestra función y tarea, es como que ahora en este tiempo estamos arrancando lo que debió verse realizado en el primer semestre del año este que termina, por eso no veo posibilidad de un corte de un parate en la gestión, se asoma un año electoral y tenemos que redoblar el esfuerzo para lo que se viene”

QP: ¿Qué actividades están realizando con sus compañeros en el “Galpón de Catán”?

HS.: “En el Galpón de catan a estas alturas tiene muchas voluntades aunadas ahí, hay cerca de 1000 compañeros que están inscriptos en los programas sociales, trabajando en distintos lugares, tenemos además de ese lugar 10 pañoles diseminados en distintos lugares catanenses, que están haciendo tareas en los barrios que tienen que ver con corte de pasto, desinfección, mantenimiento de plazoletas entre otras tareas, esperando tener más recursos el año que viene para salir y acompañar al vecino en los barrios con una presencia más fuerte, estamos trabajando mucho en las huertas, y los proyectos productivos, estamos usando este tiempo como la incubadora de lo que vamos a desarrollar el año que viene, cuando los recursos del estado estén a la mano para poder poner en marcha todo lo que creemos que va a ser el relanzamiento y la puesta en marcha de la Argentina toda”

QP: ¿El tema de las huertas tuvo mucha aceptación en la comunidad?

HS.: “Si, realmente mucho, es una tarea muy interesante con el acompañamiento del área correspondiente de la municipalidad, Huertas Matanceras que nos brindan la apoyatura técnica, mas la voluntad y las ganas que le ponen los compañeros y compañeras a esto, es una tarea que seguramente la vamos a multiplicar el año que viene, porque es una buena y linda experiencia, la idea es expandirnos a los distintos barrios, vamos a trabajar con eso, tenemos propuestas e ideas nuevas, tenemos planeado hacer un invernadero ente otras cosas, son cosas reales efectivas, no proyectamos en el aire cosas que no se van a cumplir, mejor que decir es hacer”

QP: Este es un año para no hacer balances, pero es inevitable no hablar de las pérdidas de tantos compañeros/as, vecinos y amigos

HS.: “Perdidas enormes las que hemos sufrido, fue un año muy costoso, muy doloroso, muchos compañeros importantes, de larga trayectoria que se los llevó la pandemia con este maldito virus, y otros por otras circunstancias pero muy dolorosas sus pérdidas. Esto también hace que tengamos que redoblar esfuerzo porque cumplían tareas importantes, y hoy no están entre nosotros, tanto en el accionar y desde el aporte de la experiencia, desde el conocimiento, es muy larga la lista de compañeros que se nos fueron, velamos por todos ellos pero con la esperanza de salir adelante como lo hicimos siempre, es un dolor muy grande perder compañeros que comparten la tarea militante con uno desde hace mas de 20 años y en todos los barrios, esos compañeros que desde su lugar daban todo por los demás, se los va a extrañar y mucho, y en su honor tenemos que seguir adelante redoblando esfuerzos y estar donde tenemos que estar”

QP: Siempre se habló de la militancia peronista de La Matanza como única y espacial, ¿cree que esta militancia les marcó el camino a los dirigentes y funcionarios?

HS.: “Creo que es un trabajo en común, el que conduce sabe de las necesidades de sus conducidos, y nosotros actuamos en consecuencia de ello, las directivas han sido claras, y a su vez el convencimiento ha sido claro, por eso digo que es un trabajo en común, de la militancia y del que conduce, lo veo a diario en mis compañeros y compañeras que saben perfectamente cómo actuar ante cada requerimiento de los vecinos, el militante está orgulloso de estar n la trinchera en el día a día del territorio, porque es a donde pertenece, sabe el nombre de todos los vecinos o quien es quien en los barrios, y está orgulloso de eso, así es la militancia peronista de La Matanza, esta siempre al lado del que la necesita, la solidaridad la ejecutamos no la declamamos”

QP: ¿Cómo avizora las fiestas de fin de año?

HS.: “En un marco complicado y difícil pero hemos podido sobrellevar situaciones difíciles durante muchos años, esperemos que transcurran en paz en armonía, atentos a las necesidades poniendo todo el esfuerzo que tenemos que poner para estar con el que necesita”

QP: Hace un año, desde que asumió este gobierno, ¿qué balance hace y qué recibe de la gente al respecto?

HS.: “Lo primero que surge cuando todos hablamos, es la pandemia, y toda esta situación que estamos atravesando, creo que el análisis de las acciones de gobierno llegara luego, creo que no podemos hacer una evaluación definitiva de este año, porque siempre nos quedaríamos cortos, porque en cada tema siempre va a aparecer la pandemia, y en consecuencia debemos dejar el análisis abierto como un año muy particular esperando ver como el primer año real y efectivo de gobierno este año que asoma, a partir de este momento para poder evaluar las acciones de gobierno ya que este 2020’ estuvo destinado a la pandemia, de ello dependieron las acciones de gobierno tanto nacional, provincial y municipal, todo tuvo que ver con la pandemia, hoy no sería justo para nadie juzgar este año de gobierno”.

QP: ¿Desea agregar algo más?

HS.: “Sí, hay un detalle y que no es menor, y que no hay que olvidarse nunca y hay que tenerlo presente siempre, por ejemplo si nos pusiéramos a analizar el año, y elijo dejar suspendido el análisis por la pandemia en realidad, que venimos de cuatro años de algo que fue peor que la pandemia, que fue el neoliberalismo expresado a través de una figura nefasta de un sujeto como Mauricio Macri, hoy Macri no es más que el exponente de ese neoliberalismo que esperemos no vuelva a manejar los destinos de Argentina nunca más, creo que tenemos que tener presente eso siempre y no olvidarnos, la oposición nos invita a pensar en otra cosa para disimular el desastre que nos han dejado, como hicieron trizas la sociedad, estos son los herederos del neoliberalismo que en la Argentina imperó desde el proceso militar del 76’ al 83’, son exactamente la misma política ahora con el aval de la ciudadanía durante esos 4 años de 2015’ al 2019’, años del macrismo, que es algo que tenemos que reflexionar como llegó el neoliberalismo a través de las urnas al poder, y que esto no puede pasar nunca más o no debiera suceder, el neoliberalismo es al adversario, cuando no el enemigo eso hay que tenerlo claro, y dese nuestro lugar luchar con las herramientas de la democracia para que vuelvan nunca más, de esta forma le deseo unas felices fiestas a todos los vecinos de La Matanza, que sean en paz y en familia”