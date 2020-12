“EL INTENDENTE ESPINOZA VIVE UN SU BURBUJA MEDIÁTICA Y DE AHÍ NO SE MUEVE NI ESCUCHA A NADIE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo ‘Lalo’ Creus, Concejal de Juntos por el Cambio de La Matanza, quién nos contó cómo fue su primer año en el HCD matancero, su no dialogo con el Intendente Fernando Espinoza, el fin del aislamiento, la crisis económica y lo que desea para el próximo año, esto nos relataba:

QP: Concejal Creus, ¿cómo ve el final del aislamiento en esta año tan complicado con la pandemia?

EC.: “La verdad es como que se está corriendo el velo y va quedando a la realidad, del día a día, una situación muy compleja, te diría una realidad de mucha destrucción, de tierra arrasada, por un lado esto que generó esta pandemia, este virus que era inesperado para el mundo entero, y por otro lado, lo que genero las decisiones que se han tomado, el manejo del aislamiento tan extremo por tanto tiempo, tan temprano, la falta de reacción del gobierno para sostener a los sectores medios, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal, a los contribuyentes que están en la formalidad, que sostienen la rueda comercial, que generan empleos, a nivel local la falta de reacción y compromiso con esa realidad se convino con ese aislamiento extremo y a generado mucho daño, lo que veo, es gente en una pobreza mucho más profunda y dependiente 100% de que el estado no le corte la ayuda, cosa que sabemos todos que no puede sostenerse por siempre, y un sector de clase media, clase media baja que está desesperado, porque si tiene ingresos no le alcanzan, nadie lo contiene, nadie lo ayuda, y hay sectores que ya no tienen ingreso, y los gastos y los costos lo absorben sea por su actividad privada o comercial, veo que el drama de la salud no tiene los niveles de pánico que llegó a generar, si tienen niveles de impacto mayor que en los momentos que entramos en pánico, o sea hoy las cifras son grandes, nos seguimos enterando de gente que se ve afectada por este virus, y no sé si estamos preparados para dar respuesta”

QP: ¿Cree que el plan detectar, que se sacó de circulación, es una medida acertada, o se tendría que seguir con dicho plan?

EC.: “Creo que el plan detectar era insuficiente, porque era un plan que significaba auto incriminarse, el plan no detectaba, era un plan donde la gente se auto incriminaba, no había testeos, durante la pandemia no hubo el nivel de testeos que permitiera prevenir la circulación del virus y el contagio masivo, sin testeos en los picos que tuvimos era un problema me da la sensación que hayan retirado el plan detectar agrava la situación, todos vimos que en CABA después del finde largo se testeo a mucha gente con este test que no es hisopado pero permite saber si uno tiene o tuvo el virus, y acá no se está haciendo, me parece que vamos de un extremo al otro y deberíamos estar previniendo la circulación del virus porque los contagios demuestran que no se detuvo”

QP: En CABA se está hablando de un rebrote después del finde largo, ¿teme que esto suceda también en provincia y nación, y especialmente en La Matanza?

EC.: “Siendo sincero le temo a las decisiones políticas que se tomen frente a un rebrote, le temo a la idea que no hayan aprendido de los errores que se cometieron durante estos meses, y vuelvan a tomar las mismas decisiones con el mismo tenor frente a una población que quedo muy golpeada, no solo por la pandemia, sino por la economía y el sistema sanitario, le temo a la actitud de no comprender lo que sufre la gente”

QP: ¿Cree que causaría un nuevo aislamiento, si se refiere a eso?

EC.: “Un ejemplo, los pibes si siguen sin clases por mucho tiempo como estuvieron, esto va a causar daños irreversibles, y si nuevamente se trata de imponer que el comercio y toda actividad comercial, empresarial, económica y productiva se paralice, creo que la economía no lo soportaría, y la gente no soportaría la situación social que genera no poder generar ni para los gastos esenciales, serían escenarios de mucha resistencia y confrontación social”

QP: Está muy próxima la vacuna, según los anuncios del gobierno, ¿cree que se está apostando todo a esta cuestión de poder vacunar a la población?

EC.: “Por lo que se ve, si; también creo que se apuesta a que eso levante un poco las expectativas y los cosos políticos que el gobierno ha pagado por los errores cometido, que levante un poco su capital político electoral, y si es posible que oculte el drama que tenemos, me da la sensación que en la vacuna hay varios deseos puestos por parte del gobierno y el oficialismo matancero, tenemos que prepararnos para un año muy complicado, un proceso largo para recuperarnos y volver a salir de esta situación, no se cual es el plan mas allá de la vacuna que tiene el gobierno para recuperarnos, y a nivel municipal que es lo que más me involucra no veo ninguna iniciativa salvo esperar a ver qué recurso llega de la nación o la provincia para ver como lo distribuyen”

QP: Se habla de que en La Matanza va a haber en una primera etapa 500 mil dosis de la vacuna, ¿está al tanto de esto o es solo un rumor?

EC.: “No conocía el dato, nosotros pedimos información, y no recibimos nada, no responden escritos ni aceptan reuniones, los funcionarios de distintas áreas tienen orden del intendente para no reunirse con nosotros, si es verdad sería una buena noticia, en nación se habla de un porcentaje muy parcial de la población que se va a poder vacunar hasta mediados del año que viene, si en La Matanza fuera así seria genial al margen si genera el impacto que esperamos, y esa cantidad de vacunas frene el virus en La Matanza, tal vez sea insuficiente, es un paliativo, seguramente insuficiente, habrá que prepararse para que el virus reduzca un poco su impacto pero no se va a ir”

QP: Estamos entrando en el verano y hay virus como el dengue y el zika que atacan al distrito y no se han ido, ¿preocupa eso también?

EC.: “Si el gobierno municipal parece está esperando que el gobierno nacional o provincial creen el programa contra el dengue y le den las respuestas y los recursos para combatir el dengue, para que el municipio los administre y combata el dengue. No hay iniciativa desde lo municipal para dar respuesta a los problemas de los matanceros, y todo el tiempo vemos al intendente hablando del paraíso y lo grandioso que es vivir en La Matanza, y siempre parece decirnos que la responsabilidad es de otro, ellos gobierna, ocupan los cargos y funciones de gobierno, pero no gestionan ni resuelven, la seguridad es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, las inundaciones no son responsabilidad del gobierno municipal, el dengue pareciera no ser responsabilidad tampoco, por lo tanto, todo el tiempo tenemos dramas que deberían generar reacción de parte del municipio, pero el intendente Espinoza siempre tira la pelota hacia afuera del distrito, y no se hace cargo de los problemas de los matanceros, como el dengue que ya en este momento hay muchos casos, y hace dos meses se debería estar fumigando las larvas del mosquito, los vecinos necesitan que el gobierno municipal reaccione, lo mismo con el drama de la seguridad que todos los vecinos lo ponen como prioridad ya que todos los días nos despertamos con el asalto muerte o entradera a un vecino del distrito, hay fondos de nación que el municipio recibió, y espero como todos los vecinos que se usen para la seguridad de los matanceros y no en otras cosas, y que entiendan que deben reaccionar con los fondos propios que también son muchos, no es la plata de Espinoza, es la plata de los matanceros que reclaman seguridad, la municipalidad de La Matanza tiene muchos recursos económicos”

QP: ¿Cómo evalúa la gestión del intendente Espinoza en este año de gobierno con pandemia incluida?

EC.: “Solo una vez hable con él en la plaza, en medio de un spot de los tantos que hizo durante el año, eso refleja la gestión del intendente Espinoza, la gestión de Espinoza es un spot publicitario y no escucha, no se acerca a la gente, no se acerca a su gente, esta con una actitud de nula reacción a los problemas del vecino, y con la oposición que podemos decir, no escucha a los vecinos, no escucha a sus funcionarios, nosotros no podemos pretender que nos escuche, por más que representamos a una gran cantidad de vecinos que nos votaron como a él, y a todos los vecinos del distrito, porque cuando vamos a un barrio somos los concejales de todos los vecinos matanceros, el no dialogo agrava la calidad de gestión, el intendente Espinoza vive un su burbuja mediática y de ahí no se mueve ni escucha a nadie”

QP: Hablando un poco para adentro, ¿cómo esta Juntos por el Cambio en La Matanza?

EC.: “Bien, estamos cerrando un año muy bueno en cuanto al balance político, un año difícil que nos golpeo como a todos, esta situación compleja nos exigió estar más unidos que nunca y nos puso en situaciones inesperadas, como oposición y en desafíos de mantenernos unidos y no caer en vanidades y egos, y mantenernos respetando el interés de quienes nos eligieron con sus votos que nos quieren unidos y opositores, en ese sentido terminamos un buen año porque el espacio no se rompió, ni se corrompió”

QP: Muchos apostaron, en La Matanza, que el espacio de Juntos por el Cambio explote en mil pedazos

EC.: “Exacto como ha pasado con la oposición en La Matanza, o como algunos integrantes de la oposición en La Matanza, que siendo elegidos en un espacio, al poco tiempo de asumir se volvieron oficialistas traicionando el voto de confianza que el vecino le dio, o se dividían y rompían esas construcciones que la gente votó, una de las formas de traicionar al vecino. Nosotros no nos rompimos, ni corrompimos, tuvimos y tenemos muchas diferencias como las tiene una familia, pero somos todos parte de juntos por el cambio, y estamos parados de frente a una malísima gestión que reina en La Matanza de Fernando Espinoza y esta vez su cuarta gestión, el balance es positivo desde lo político cumplimos la tarea que la gente nos confió, ninguno de nosotros tiene prontuario, el oficialismo matancero en esta año tratado de someternos, de pisotearnos de ningunearnos, de rompernos pero han fracasado”

QP: ¿Qué significa la visita del ex ministro Cristian Ritondo a La Matanza?

EC.: “Significa varias cosas, por un lado nuestros referentes nacionales y provinciales, Ritondo es el presidente del interbloque de la cámara de Diputados de Juntos por el Cambio, un lugar de lo más importante que tenemos en el espacio, juntos a gobernadores y jefe de ciudad, es un lugar donde se defiende nuestra mirada de futuro, nuestra mirada de la república, nuestra mirada de la democracia, y las instituciones, sobre lo que merece la gente, y que ese referente venga al distrito, y en particular a González Catán a un barrio muy humilde, simboliza que nuestro espacio no es solo un espacio de las clases medias, sino que representa a múltiples sectores, simboliza también que nuestros referentes escuchan, las inquietudes de muchos referentes de las distintas agrupaciones de distintas índoles y de distintos partidos políticos, Ritondo escuchó a todos el espectro político del distrito y que se sienten parte de juntos por el cambio, después terminamos en Villa Madero, con una actividad un brindis donde estuvimos todos los referentes de Juntos por el Cambio de La Matanza, que fue una señal muy importante hacia adentro y hacia afuera de Juntos por el Cambio, una señal de que estamos creciendo y que estamos unidos y más firmes que nunca”

QP: 2021 año electoral ¿se piensa en internas o lista de unidad en Juntos por el Cambio, sobre todo en La Matanza?

EC.: “Convendría siempre construir la lista que más represente nuestro municipio, nuestro municipio desde Gral. Paz hasta Virrey del Pino es muy heterogéneo, necesitamos una propuesta que sea inclusiva de todos los sectores y actores políticos y sociales que en La Matanza se resisten a seguir viviendo como vivimos, que se sientan opositores y que tal vez no sean parte de nuestro frente, necesitamos unir esa construcción y esa propuesta que los incluya, por lo tanto las listas de candidatos tienen que representar esa diversidad que La Matanza tiene, no tiene que representar a un solo sector del distrito, tienen que representar a toda La Matanza, y todas sus clases sociales, nuestro espacio tiene que representar esa diversidad, y la lista tiene que reflejar eso si eso se puede consensuar estamos en el mundo ideal, si no se puede consensuar tiene que haber distintas listas que representen esta diversidad, y que puedan competir y que le den a La Matanza, una lista diversa como el distrito lo necesita”

QP: Concejal ¿cómo transcurrió el año en el HCD?

EC.: “Fue un año muy laborioso de mucha actividad para nosotros como oposición, iniciamos con un solo bloque después pasamos a tener 2 bloques, logramos tener mucha presencia opositora en el HCD, que fue un salto de calidad de nuestro espacio a los años anteriores, nuestro espacio pudo activar el rol legislativo, y logro ser la principal referencia opositora en La Matanza en el HCD ya sea desde el momento en que se votó el presupuesto mentiroso que oculto los plazos fijos y los fondos paralelos que el intendente administra, o desde el momento que se incrementaron un 30% las tarifas el año pasado, todas las discusiones que demando el manejo alrededor de la pandemia, o la agenda de iniciativa para la clase media y los comerciantes, mas los sectores productivos que impulsamos, o lo que tiene que ver con seguridad y la batería de propuestas que llevamos adelante, incluso la discusión que tuvo que ver con el defensor del pueblo, que se dio algo inédito con muchos postulantes y logramos darle un salto de calidad a esta postulación que siempre se hacía muy a puertas cerradas, logrando generar la participación de vecinos que se postularon, creo que fortalecimos la postura del vecino, que llevamos su voz al HCD, eso lo hicimos”

QP: Durante el verano ¿va a continuar con su programa “CharLalo”, lo pide el vecino?

EC.: “Si la verdad que sorprendió, y hay vecinos que me dicen que esperan el sábado para enterarse novedades de parte de un concejal, los problemas de la gente no se toman vacaciones así que ahí vamos a estar, yo jure cumplir ese rol y ahí estaré para escuchar al vecino y tratar de llevar soluciones, o hacer efectivo sus reclamos, así que “CharLalo” va a continuar”

QP: Estamos cerrando un año donde todos quedamos diezmados, por esta pandemia, perdidas personales, militantes que partieron, vecinos, amigos, ¿un año verdaderamente duro?

EC.: “Son fechas en las que normalmente extrañamos a los que perdemos, y este año nos ha golpeado y mucho, y nos sigue golpeando, muchos se han ido por este virus o por sus cuadros de salud que se agravaron, porque hay que entender que las decisiones que se tomaron afectaron a gente que no tenia donde atenderse a causa del pánico que generó este virus, y muchos no van a estar porque son personas de riesgo, y esto no termino, van a ser unas fiestas atípicas para todos, no van a ser tan alegres como otros años, muy difíciles, estamos en una situación muy dura como país, como provincia y como municipio, nos atraviesa una situación económica muy complicada y compleja, tenemos que valorar que estamos en familia, y que este año está terminado, y que un año nuevo representa otra oportunidad, y renueva las esperanzas, la gente de La Matanza es guerrera, es luchadora, no baja los brazos, sale adelante no afloja y todo el tiempo apuesta al trabajo al esfuerzo diario, por eso creo que el próximo año los vecinos del distrito se merecen estar de pie nuevamente, creo que al lado del vecino tiene que estar el político y el estado apuntalando este esfuerzo, y para eso hace falta un cambio político que es mi deseo para el próximo año, tener una fuerza opositora mayor con mas concejales que defiendan al vecino y lo que la gente necesita, que la gente se anime al cambio en La Matanza, la gente tiene que saber que de 10 problemas en el distrito 7 son responsabilidad del intendente, en este caso de Espinoza, en La Matanza nos merecemos las mismas posibilidades que tienen otros municipios, que son gobernados por el peronismo mismo, por el pro, y Juntos por el Cambio, en La Matanza nos merecemos vivir mejor, En La Matanza el problema no es el peronismo, el problema es el espinozismo”