Semanario “Quinto Poder” dialogó con el Concejal (m/c) Josemaría Caruso sobre el complicado año que nos tocó vivir por la pandemia causada por el Covid-19.

Caruso resaltó la labor de la militancia del peronismo matancero para hacerle frente a la crisis sanitaria planteada y remarcó la actitud del Intendente Espinoza al señalar que: “estuvo la decisión política del intendente Espinoza en poner todos los recursos al alcance de la gente”

QP: Caruso ¿cómo estamos terminando este año tan complicado para el país y, obviamente, en La Matanza?

JC.: “Terminando con un desgaste lógico, por este año tan complicado, un desgaste físico y mental importante porque, desde el primer momento que arrancó el tema de la cuarentena y la pandemia, nos pusimos a laburar con la agrupación convocados por el gobierno municipal a trabajar en todo lo que tiene que ver en pelear con este tema de la pandemia. Estamos terminando el año un poco desgastados, y contento por un lado porque no se llegó, y se pudo evitar ese miedo que se tuvo en su momento de que La Matanza sea la capital el covid-19, decían que La Matanza iba a ser el centro de la pandemia, y que se iba a desbordar de muertes por covid-19, por suerte y gracias al laburo que se hizo, eso no se dio, aunque estamos en alerta porque esto no terminó, y sabemos que en cualquier momento podría haber un rebrote, fue un año difícil, terminándolo esperanzado pero en alerta, y confiando mucho en la vacuna”

QP: ¿En algún momento pensó que la acción municipal, nacional y provincial no iba alcanzar para detener o contener la pandemia en el distrito?

JC.: “No, sabíamos que mucho contra este virus no se puede hacer y lo vimos en los países más desarrollados del mundo con toda la tecnología, con toda la preparación y con toda la educación que pueden tener las sociedades del primer mundo y, nosotros, que siempre nos auto flagelamos diciendo que los argentinos somos mal educados, vemos en otros países como Alemania, Francia o Italia, que está casi incontrolable el tema de la pandemia, lo que yo siempre digo es que aunque, es lamentable, las personas que murieron, murieron siendo atendidas, ese era uno de los miedos que al que le tocara enfrentar este virus por lo menos tenga la posibilidad de ser atendido, y eso gracias a Dios y a la militancia peronista de La Matanza, a la decisión política del presidente, del gobernador, y del intendente de poner todos los recursos al alcance para que esto no pase. Estuvimos hace poquito en el hospital Balestrini y me quede sorprendido para bien de cómo funciona, y cómo trabaja al 100%, donde hay un piso completo tratando el tema del virus trabajando muy bien, y desde mi lugar veo que durante toda la pandemia se pusieron todos los recursos que estaba al alcance”

QP: Este año se lo vio caminar por todo el distrito con su agrupación ¿a qué se debe eso?

JC.: “Yo siempre tuve la visión, desde que asumí como Concejal (más allá de que estuve un período corto), es como que se maneja que cuando uno es Concejal es Concejal de una localidad, pero la realidad es que uno es Concejal de todos los vecinos de La Matanza, y de todas las localidades. Más allá de que deje de ser Concejal vengo de una agrupación en la que no dividíamos la militancia por localidad, me quedo la modalidad de que cuando un vecino nos convoca sea de Virrey del Pino o de Luzuriaga, o de Laferrere o de donde sea, nosotros intentamos acudir, por supuesto que cuando empiezo a militar en este tema de la pandemia, en el peronismo matancero y en el espacio del Intendente Espinoza, es un tema que lo hable con la conducción y me dieron el aval para trabajar en el territorio donde el vecino me convoque, tenemos muchos amigos, vecinos, conocidos, que nos convocan, y nosotros vamos por supuesto con una capacidad limitada pero donde la gente nos convoque si podemos estamos”

QP: ¿Cómo avizora el 2021?

JC.: “No podemos dejar de lado el tema del virus, estamos esperanzados con el tema de la vacuna, cosa que va a ser una antes y un después, no solo en salud, sino también en lo económico. La vacuna va a dar un poco de aire y esperanza a la gente que esta tan golpeada, desilusionada, asustada, le va a dar aire al gobierno nacional y también al municipal para trabajar tranquilo y pensar cómo sacar adelante este problema económico que se viene arrastrando desde los últimos 4 años de Macri y de Vidal. Estamos expectantes, más allá de que es un año electoral, el 2021 será un año donde la Argentina tiene que empezar a salir del pozo, se puede recuperar siempre y cuando la vacuna se pueda aplicar para que la gente pueda empezar a hacer una vida normal”

QP: ¿Cómo ve la labor de Espinoza este año y que expectativa tiene para el año que viene?

JC.: “Desde que empecé a trabajar codo a codo con la gente del intendente, y con el intendente en sí, fue justo cuando arranca todo el tema de la pandemia, y veo que se trabajó muy bien todo ese tiempo, y sobre el tema de la pandemia, podemos hablar lo que se hizo con los operativos detectar, con operativos de desinfección, de vacunación, trabajos que se convocó a toda la militancia de todas las agrupaciones del territorio, vi que se pusieron todos los recursos, que estuvo la decisión política del intendente Espinoza en poner todos los recursos al alcance de la gente, con las limitaciones que nos da la situación económica que no escapa a la intendencia. Por ese lado estoy agradecido como vecino, y como militante, participar en los operativos detectar y ver al principio como de dos o tres cuadras sacábamos 10 o 15 vecinos con covid, y en los últimos operativos ese número cayó casi a cero cuando no sacábamos a nadie, y eso fue una luz de esperanza como para darnos cuenta que estos operativos servían, y que los hicimos bien, el año que viene está lleno de esperanza con la vacuna que, prontamente, se empezara con la tarea de vacunar al población en sus distintas etapas y necesidades”