“CHAU FERNANDO, LA MATANZA NECESITA AIRE FRESCO”

Walter Esteban Fresco dialogó, nuevamente, con Semanario “Quinto Poder” y, literalmente, lanzó su candidatura a intendente matancero. Obviamente falta mucho para concretar algo que, en los tiempos que vivimos, podría interpretarse solamente como un anhelo.

Fresco señaló que “El año 2000 nos encontró dominados” y remarcó que “Espinoza tiene su gobierno agotado”. También comentó que “estoy dialogando con el compañero Diego Kravetz, los dos vemos y pensamos que Matanza necesita una nueva conducción, un nuevo Peronismo, que sea amplio, que contenga y que le dé oportunidad a todos aquellos que sienten, como sentimos nosotros y el común de la gente, que realmente hay que trabajar por y para el Pueblo”

QP: ¿Cómo ve la política del Gobierno en general?

W.F.: “Sinceramente estoy muy desilusionado con el Gobierno para el cual trabaje y al que vote, más allá de la pandemia que es algo que le toca vivir a todo el mundo. En materia de políticas estructurales y económicas no es lo que creí que iban hacer. Se dice una cosa, después se hace otra, estamos atravesando por muchos grises, color que no le hace para nada bien a un país que realmente necesita crecer como lo fue en otros tiempos. En campaña se prometió muchas cosas, que las aislaron o las archivaron, igual que se tuvo que aislar la gente, los servicios no bajaron nunca, los precios están incontrolables, no hay trabajo, se sigue imprimiendo billetes, la gente no tiene trabajo, más pobreza, más indigentes, nuestros abuelos de mal en peor, remedios carísimos, nadie invierte, el dólar sigue viajando en avión, se cerraron miles de Pymes y comercios, impuestos impagables, la inseguridad que crece día a día; sinceramente no es para lo que trabaje, y me da tristeza y bronca a la vez porque me baje de una candidatura, creyendo que esto cambiaba realmente, y no fue así, hay muchísima gente que también se encuentra muy desilusionada y mal a la vez, me pregunto, ¿cuándo viviremos mejor ?en un país tan rico como el nuestro, con tantos hombres y mujeres de bien que así lo desean. Seguimos improvisando cuando a un país en serio se lo planifica (ejemplo: Perón con los planes Quinquenales). Espero que pueda dar un giro de 360 grados esta política improvisada”.

QP: Con relación a la política partidaria (Peronismo) ¿qué cree que va a pasar?

W.F.: “Al Peronismo lo están desojando como a una margarita, ojo que este es el único plan que tiene el gobierno: desarmar al Peronismo, todos llevan en sus voces a Perón y Evita cuando más les conviene personalmente, pero de ser pragmáticos estos dirigentes se encuentran años luz de la enseñanza que dejaron nuestros líderes. Si realmente hubieran aprendido y realizado el veinte por ciento de lo que el Gral. Perón nos dio, el país hubiera sido completamente distinto a lo que es hoy. Hoy están disputándose el poder partidario, que es la mayor herramienta electoral del país, personas ajenas al movimiento, esto es de no creer, o mejor dicho billetera mata galán. Me da bronca que muchos compañeros intendentes y gobernadores que se dicen ser Peronistas estén atrapados por las cajas negras, Hoy aplaudo al intendente de Esteban Echeverría, que por el momento se plantó a la entrega del Partido en la Provincia, pero no creo que pueda seguir pateando el tablero por mucho tiempo, estas cosas las arreglan en las tinieblas entre cuatro o cinco y chau Partido. El año 2000 nos encontró dominados”.

QP: Y en el distrito ¿cómo ve la política?

W.F.: “No hay mucho que envidiarle a la política del resto del país, Fernando se olvidó primero de trabajar para el Municipio, segundo no me va a sorprender si le entrega el poder político a personajes foráneos que nos sigan llenando de pobreza. Por motus propio debería dejar a un costado sus ambiciones personales y ponerse las zapatillas y, como ya lo había dicho en otra nota, caminar los barrios y resolverles los problemas a los vecinos, cosa que creo que no la va hacer nunca, porque él vive otra vida no las realidades matanceras. En este momento la gestión de Fernando me hace recordar la canción Yo era el Rey de Sui Generis invito para que la escuchen”.

QP: Sigo sus publicaciones y su trabajo, como también veo que te sigue mucha gente, ¿quiere ser candidato?

W.F.: “Los que me conocen saben que siempre trato de dar lo mejor de mi hacia al otro, y para los que no me conocen invito a que lo hagan. Vengo escuchando las muchísimas necesidades del vecino, muchos que no tienen derechos, otros que los perdieron, etc., pero para resolver estos problemas uno necesita tener un poco de poder en el estado, cada dos años elegimos a nuestro representantes, están allí para gobernarnos, guiarnos, conducirnos y resolver nuestros problemas con toda la fuerza y el poder de la función pública, eso es la democracia. Primero tengo que estar en un espacio donde me permita llegar y después seguir haciendo mi trabajo con mejores herramientas para el bienestar de la gente, sé que en el oficialismo matancero ni el kirchnerismo tengo ese espacio, porque si realmente quiero transformar las realidades de los vecinos en estos espacio no lo voy a poder hacer, por la mala política que vienen generando y la mezquindad de algunos de sus dirigentes”.

QP: Pero ganarle a Espinoza las elecciones no es fácil

W.F.: “Sé que no es fácil, pero tampoco difícil, el tema es que nadie hasta ahora se le plantó en la vereda de enfrente como se tiene que plantar: con sinceridad hacia el pueblo y con las verdaderas ganas de transformar el mal momento en que hoy está sumergido el distrito, nadie ni nada es invencible, a no ser que sea Highlander, pero esa cucarda te la da y te la reconoce el pueblo con el voto, hoy la gente está pidiendo a gritos las elecciones, Espinoza tiene su gobierno agotado”.

QP: En el hipotético caso de ser intendente, ¿cómo armarías su gabinete y cuál serían sus prioridades en el distrito?

W.F.: “De querer ser a ser, falta mucho, este año están las legislativas, buscaría una concejalía, pero la planificación a futuro hay que tenerla. El Gabinete estaría formado por una selección de aquellos que han demostrado estar a la altura de la circunstancia en el trabajo político municipal, darle la posibilidad, la responsabilidad y el trabajo a militantes que todos los días están en los barrios resolviendo a duras penas y mal que mal algún problema de la gente, vecinos comprometidos con sus barrios de las distintas ciudades representándolas y profesionales en las áreas correspondientes, todos con un objetivo único y claro trabajar para sacar al Distrito adelante. Mis prioridades serían: La Seguridad como primera medida, estamos viviendo momentos muy violentos todos los días, muchos robos de autos, entraderas, robos a mano armada, arrebatos, homicidios, violencia en general. Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no se puede vivir ni se puede trabajar. El Trabajo sería otras de las prioridades, enfocarnos en el trabajo formal, nadie puede tener dignidad y crecer si no está empleado en tareas diarias. Los empleados municipales tienen que ser empleados de primera, con las herramientas y sueldos dignos. La salud: mejorar la atención en las distintas instituciones dotando para ello de las herramientas correspondientes, a los directivos, a los médicos, enfermeros y a todo el personal de la salud, un sueldo digno, incentivar a la provincia para que lleve la misma gestión. Dar la prioridad necesaria a la Educación, eje fundamental en la localidad para que los miles de jóvenes se formen en las mejores condiciones, creando escuelas secundarias de oficios con salidas laborales, controlando y parando la deserción escolar, ayudando a estos que sigan incluidos en su futura formación, con la asistencia social municipal adecuada. Reordenar el trabajo de las persona que hoy son cooperativistas, creando cooperativas que se auto gestionen, lograr de esta manera que ingresen a la economía formal, que puedan crecer en su vida privada, con su familia y en una sociedad más justa, hoy están oprimidas y sumergidas a la merced y a la utilización del poder político. Es urgente reacondicionar las Delegaciones Municipales. Controlar y re acomodar la recolección de residuos, que hoy es muy deficiente. Reordenar los centros comerciales y los pequeños comercios barriales, de acuerdo a sus prioridades y necesidades. Usar las cuentas municipales para dar comienzo a toda esta gran maquinaria para poner a La Matanza donde siempre tuvo que estar. Y muchas ideas más, ¿todo esto cómo se hace?, aquel que quiera interiorizarse puede escribirme por privado”.

QP: Se a parar en esa vereda de enfrente y ¿con quién?

W.F.: “Ya estoy en esa vereda en la que me acompañan cientos de vecinos y compañeros. Tiempo al tiempo, hoy es un sueño de cientos, mañana será de miles, si Dios me acompaña, todos con un objetivo claro, vivir mejor y no ser lo mismo, ser mejores, para eso estamos trabajando. En relación al espacio, he tenido varias propuestas de trabajo político y armado, la más firme, es la que estoy dialogando con el compañero Diego Kravetz, los dos vemos y pensamos que Matanza necesita una nueva conducción, un nuevo Peronismo, que sea amplio, que contenga y que le dé oportunidad a todos aquellos que sienten, como sentimos nosotros y el común de la gente, que realmente hay que trabajar por y para el Pueblo. Un Espacio que pueda ir creciendo día a día, con un horizonte claro, que se ajuste a las necesidades y al trabajo de la gente, hace años que los vecinos de Matanza lo están pidiendo. Hoy es un sueño, mañana puede ser realidad. Y si mañana se hace realidad esta esperanza de poder estar y ser, con todo el pueblo de La Matanza desde Ramos Mejía a Virrey del Pino le vamos a ir diciendo ‘Chau Fernando’, La Matanza necesita aire FRESCO, para Vivir Mejor”