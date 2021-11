“A ALEXIS LO ASESINARON”

por Nicolás Brandolini

Entrevistamos a Marta Flores, mamá de Alexis, un chico de 19 años quien en la noche del 27 de Marzo de 2016, murió tras ser embestido por un auto en la localidad de Laferrere para robarle la moto.

Hoy la causa sigue activa ya que uno de los supuestos responsables del hecho sigue prófugo y debido a que “esto no es un hecho de tránsito más. Yo quisiera que el Juez cambie la carátula, pero hasta que no se forme el careo, no se puede hacer” dijo Marta Flores.

El caso de Alexis recuerda que no solo la inseguridad es un tema critico que se arrastra desde hace años y pasa de gestión en gestión, sino que también la justicia y su burocracia hacen que las familias sigan buscando descanso para sus seres queridos que hoy están ausentes de sus casas.

QP.: ¿En qué circunstancias murió su hijo?

MF: “Justo él no iba a usar su moto, la moto la tenemos acá es cero kilómetro. Fueron en la moto de su primo, esa noche iban tantos chicos con él, nunca voy a poder saber qué pasó. Ellos iban a comer hamburguesas”.

QP.: ¿Dónde sucedió el siniestro?

MF.: “A mi hijo lo mataron en Recuero y Ruta 21, altura Laferrere”

QP.: ¿Cómo fue esa última noche de Alexis?

MF: “Yo justo lo estaba llevando a la Cruz Celeste, en Villa Luzuriaga, porque en la rodilla tenía una infección, entonces yo le insistí que esa noche no salga y que se quede, pero salió igual. Se estaba recuperando ya estaba re bien, es más cuando lo llevaron al hospital, después del accidente, tenía las dos pastillas que estaba tomando por el tema de la infección. El aniversario es el 27 de Marzo que voy a hacer una marcha que yo siempre las hago, pero por el tema de la pandemia respeté, además para no entorpecer la investigación en curso por la muerte de mi hijo. Mira lo de Alexis justo fue un domingo de pascua, me llevó al Padre Mario, estuvo todo el día con un auto que él estaba preparando y anduvo todo el día renegando porque no encendía, y esa noche querían salir con el auto que mi hijo estaba preparando. Ese día estuvo todo el día con amigos. Yo sentí que se despidió de todos, llegó tipo 10 de la noche a casa, la dejo a Maqui quien era su novia, con mis hijas. Yo le dije: Hijo ¿a dónde vas así con tu pierna?, quédate. Ellos querían ir a comer hamburguesas cerca de casa. Salen con una Hilux blanca donde iban 7 chicos y mi hijo iba en la moto con un amigo y otra moto más. Yo salí a despedirlos y me quedé tranquila porque Alexis tenía casco, pero antes de salir se lo saca y se lo da a su amigo”

QP.: ¿Cómo son los últimos momentos de Alexis con vida?

MF.: “Ellos cargan nafta en la ruta 21 y pasan por abajo del puente del 29 y uno de los chicos que iban en la Hilux contó que el auto que más tarde lo enviste se le pega desde ese momento, y el trata de escapar. Desde ese momento empieza la huida de Alexis. Pasa por la otra estación de servicio en Eva Duarte y se ve que cuando llega a Recuero y Ruta 21, el auto que lo perseguía intenta impactarlo una primera vez, no lo logra, acto seguido da un volantazo y le pega de lleno a la moto. Parte de los amigos venían con la camioneta, los detuvo el semáforo en la estación de servicio y los que vieron todo lo que pasó, fueron los chicos de la otra moto que los acompañaban, y que al momento de intentar seguir la persecución les explota la cubierta de atrás de la moto. Aparentemente el auto siguió hasta el otro paso a nivel, para la parte que sale al 29, entre Laferrere y el 29. Pablo del impulso del choque cayó a las vías del Ferrocarril y la moto lo acompañó en esa trayectoria luego del choque. Mientras tanto Alexis, quien no manejaba la moto e iba de acompañante, tras el choque y del impulso sale volando e impacta contra el monolito de Recuero y Ruta 21. Consecuencia de esto, se le explota el vaso o un pulmón y también recibe un golpe en la nuca. Automáticamente empieza a convulsionar. Cinco minutos después, me avisan a mí del accidente me pasa a buscar un remís y me voy a donde sucedió el accidente sola ya que mi marido al ser policía estaba de servicio. Bomberos y policía llegaron al instante, diez minutos después del accidente, Alexis ya estaba arriba de la ambulancia pero seguía convulsionado. Yo venía por el puente del 29 y mi marido me intercepta con el patrullero y me llevan al hospital del 32. Cuando yo llego al hospital, lo bajan de la ambulancia y el seguía convulsionando. Al ingresar al hospital, Alexis entró en paro, lo trataron de reanimar por treinta minutos y no hubo forma porque del impacto sus órganos habían explotado y también por el golpe que recibió en la cabeza se desnucó”

QP.: Su hijo murió pero ¿Cómo siguió su vida y la de tu familia?

MF.: “Vos no sabes, es terrible para cualquier madre, yo tuve dos intentos de suicidio. Me acostaba en la cama como si el me estuviera acompañando, mandé a remendar su ropa, porque en el hospital para la intervención de emergencia la cortan, para que me acompañe a mí en la cama. Así estuve más o menos tres meses, un día yendo al cementerio casi me lleva puesta el tren, creo que ni cuenta me dí. El tren tocaba bocina, alertándome, pero yo como si nada, estaba en mi mundo me salvó de casualidad una señora que justo pasaba por ahí y se animó a zamarrearme al grito de: Hija qué estás haciendo, yo no sabía lo que estaba haciendo. En la segunda oportunidad yo ya tenía todo preparado en mi casa para suicidarme con pastillas. En ese momento llega mi marido con una vecina que era parasicóloga y lo alerta a mi marido de que yo estaba por cometer un hecho que atentaba contra mi vida y así fue que descubren todas las pastillas debajo de la almohada con las que me iba a suicidar. Yo salí de ese pozo en el que estaba en mi cama gracias a Julian mi nene más chiquito, que gracias a él y su intento de salvarme me recompuse y así fue que empezó otra etapa en mí. Cuando te pasa una cosa así, vos no pensas en tu familia, pensas en tu propio dolor. Todos sufren yo estuve a punto de separarme de mi marido”

QP.: ¿Y cómo salió de todo eso?

MF.: “Los Psicólogos me decían que no tenía que mirar las noticias, que no me tenía que involucrar con gente que le hubiera pasado lo mismo que a nosotros, pero cuando te pasa esto la situación te lleva a involucrarte con gente en tu misma situación. Tenés que aprender a defenderte, porque yo no tengo medios para contratar un abogado caro. Contraté un abogado amigo de la familia y se murió”

QP.: Tengo entendido que su marido es policía y que gracias a eso la causa se movió, pero que al mismo tiempo también eso le generó muchos problemas

MF.: “Mi marido encontró las cámaras, el auto. La justicia, por parte de la Doctora Pérez le quiso hacer una causa porque según ella, mi marido con sus acciones estaba entorpeciendo la labor de la justicia, ya que él es personal policial. A la doctora Pérez la tuvimos que recusar porque le quería hacer una casusa a mi marido y gracias a la Doctora Ochoa de la ONG CA.FA.BI, tras recusarla a Pérez la sacó del caso”

QP.: No quiero meter la política en esto, pero cuando murió Alexis había otra gestión en el gobierno y otro Ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires ¿Se comunicó con vos gente cercana a Cristian Ritondo?

MF.: “No, nadie”.

QP.: Si bien ustedes tuvieron acceso a cámaras ¿Qué datos pudieron aportar?

MF.: “Pedimos las cámaras de la YPF, donde ellos cargaron nafta, pedimos las cámaras de la línea 180 que en un principio se negaron a aportarlas, luego de una movilización que hicimos con las mamás que estamos en la misma situación, las dieron y ahí se ve todo re bien. En ese video se ve perfecto que hay tres personas en el auto. La causa está en la fiscalía número 3 a cargo del Doctor Blanco. Yo llamé varias veces en la Pandemia y te dicen siempre lo mismo: Que hay dos imputados en la causa, que no se puede hacer el careo porque uno está prófugo y el otro voluntariamente se presentó a declarar y no tienen los indicios justos”

QP.: ¿Quisieras agregar algo más?

MF.: “Si que a Alexis lo asesinaron. Esto no es un hecho de tránsito más. Yo quisiera que el Juez cambie la carátula, pero hasta que no se forme el careo, no se puede hacer. Y que no voy a dejar nunca se buscar justicia y que cuando te pasan estas cosas todos te dicen que te acompañan en tu dolor y que saben lo que vos estás sufriendo. Todo el mundo me hablaba de Dios y así fue que empecé a ir a una iglesia y me ayudó un montón, y ahí entendí que dios tampoco tiene la culpa”