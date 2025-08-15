“A LA GESTIÓN DE ESPINOZA LE HACE FALTA SENTIDO COMÚN Y PENSAR MÁS EN EL VECINO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gustavo ‘Tato’ Maglio, un vecino involucrado en política como se autodefine. Maglio encabeza la lista de candidatos a concejales de La Matanza en el espacio Nuevos Aires que lleva como candidato a diputado en la tercera sección electoral al abogado mediático Mauricio D’Alessandro. Maglio comentó porque nace Nuevos Aires en el distrito, como es la situación actual de la política y gestión matancera y por qué los vecinos deberían darle una oportunidad a este nuevo espacio político, conformado por vecinos comunes que decidieron comprometerse en política, al menos, en La Matanza, esto nos decía:

QP: Maglio, ¿cómo surge esto de Nuevos Aires en La Matanza?

GM: “Nuevos Aires es un espacio nuevo que lo componen dos partidos políticos que son Unión Celeste y Blanco y el Partido Federal de Gustavo Cuervo y Unión Celeste y Blanco de Fabián Luayza diputados de la provincia de Buenos Aires, venimos armando algo distinto, venimos trabajando desde hace mucho tiempo con vecinos involucrados, y con profesionales, que gracias a ellos tenemos la oportunidad de poder conformar una lista realmente de vecinos y con vecinos de La Matanza, algo que hicimos en el 2021 y que volvemos a repetir en el 2025”

QP: ¿Por qué surge el slogan NO ES MÁS CON NINGÚN POLÍTICO?

GM: “Surge porque nosotros, como vecinos que nos involucramos en política, decimos: NO ES MÁS CON NINGÚN POLÍTICO porque con políticos no nos dieron resultado, ni de un lado ni del otro, ellos nos dicen que es el Kirchnerismo o la Libertad, y nosotros les decimos que con ninguno de los dos, es con los vecinos que nos comprometemos a hacer política, si queremos transformar La Matanza tiene que ser con dirigentes nuevos, muchos vecinos involucrados y con gente capacitada para poder llegar al Concejo Deliberante y empezar a hacer escuchar nuestra voz, que nunca fue escuchada en el HCD de La Matanza, porque los concejales que están solo representan intereses partidarios o personales, solo hay que ver las listas y son los mismos de siempre”

QP: ¿Qué opinión le merece que Fernando Espinoza encabece la lista como candidato a primer concejal?

GM: “Eso habla de una debilidad del Sr. Intendente, en la cual no pudo conformar en estos años que lleva gobernando alrededor de 30 años, donde no le dio espacio a nadie por cuestiones de ego, donde construye solo para él y no para los vecinos de La Matanza. Fernando es un político egocéntrico, que solo se ve el ombligo, y no las necesidades de los vecinos, esta candidatura es una mentira, nada bueno puede salir de una mentira, arrancan mintiéndole al vecino, diciéndole: vótame pero yo no asumo, sigo en donde estoy porque me conviene más, Fernando tendría que cumplir la función de intendente que no la viene cumpliendo desde hace muchísimos años, solo usa el voto popular de los vecinos de La Matanza para beneficio propio en post de su carrera política que es lo único que le importa, ser candidato testimonial es una falta de respeto hacia su propia militancia y por supuesto hacia los vecinos de La Matanza, pero esto sucede por los propios dirigentes obsecuentes y alcahuetes con los que se rodea”

QP: ¿Qué le puede aportar Gustavo Maglio al HCD matancero?

GM: “Queremos generar una alternativa que venga a hablar en serio, que abra el HCD a los vecinos, hoy está blindado, no se sabe que hacen ni que votan, el vecino tiene que saber lo que se está tratando, sabemos que es una elección difícil, también sabemos que no vamos a poder resolver los problemas de un día para el otro, pero si sabemos que podemos ser la voz del vecino y representar a cada vecino de La Matanza que hoy está olvidado, y que nunca fue representado por este HCD que ni si quiera da la cara, ni explica para que están, ni cuál es la función de los concejales. Nosotros, desde nuestro espacio, queremos cambiar esa realidad, y ser verdaderamente el representante de cada vecino de cada barrio olvidado del distrito, con los vecinos unidos lo podemos lograr, solos no lo podemos lograr, por eso apelo al voto de cada vecino, de cada barrio que verdaderamente quiera ser representado, porque voy a estar disponible para que eso ocurra y sea una realidad”

QP: ¿Cómo reciben de los vecinos este mensaje en los barrios?

GM: “Nos llaman de todos los barrios, en cada barrio hay diversas falencias y problemáticas, por ejemplo los otros días nos llaman del km 32, vecinos que venían reclamando desde hace más de un año en la descentralizada y no encontraban respuesta, típico de funcionarios que no funcionan, y solo calientan el sillón de la oficina, la seguridad en los barrios es un desastre, todos los días tenemos un muerto o casi matan a algún vecino en alguna ocasión de robo, el tema de la salud, tenemos a los trabajadores de la salud peor pagos de la provincia de Buenos Aires, las sala de salud casi no funcionan o no hay profesionales, y mucho menos insumos, no tenemos SAME o algún sistema similar que funcione, el transporte es un desastre, las calles en algunos barrios son intransitables, problemas con desagües, luminarias, parece que la gestión no ha pasado por muchos lugares del distrito, las peatonales son muy lindas, pero una calle transitable e iluminada en los barrios es mejor para los vecinos que van a estudiar y trabajar, que en invierno salen a oscuras y cuando regresan también lo hacen a oscuras, creo que a la gestión de Espinoza le hace falta sentido común y pensar más en el vecino, es una locura gastar plata en una peatonal como la que están haciendo en San Justo, cuando todos los días matan a un vecino, en Laferrere, Catan, Castillo, o Virrey del Pino, creo que esa plata esa mal invertida, cuando se tendría que invertir en mejor seguridad, y mejor salud para los vecinos, no hace falta ser un genio para diferenciar lo urgente, de lo importante, y en esta caso creo que no es ni urgente ni importante gastar la plata de los vecinos en hacer una peatonal que no tiene ningún sentido, más que para unos pocos que se van a beneficiar con esta obra”

QP: Hoy la elección esta aparentemente polarizada entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza en el distrito. ¿Qué análisis hace siendo Ud. de otra fuerza política?

GM: “Bueno ese es el negocio de la política, o de los políticos, es lo que nosotros como vecinos involucrados queremos cambiar, por eso decimos que no es más con ningún político, ni con el Kirchnerismo, ni con los libertarios, no es más con ninguno de los dos, y si es con los vecinos comprometidos que vivimos acá en el distrito y que tenemos los mismos problemas, y que en cada barrio los vecinos sabemos las soluciones a las problemáticas y no como algunos funcionarios que tienen que usar GPS para venir a La Matanza, porque no la conocen ni la transitan, ni viven acá, nosotros necesitamos que cada vecino se involucre en su barrio y se dé una oportunidad de votar algo distinto de verdad, hace más de 30 años que nos gobiernan los mismos y no nos dieron respuestas, y el gobierno nacional prometió cambios que solo perjudicaron al pueblo, e hicieron más ricos a sus amigos millonarios. Creo que en La Matanza tenemos que votar en defensa propia y tenemos que votar a vecinos como los que estamos en la lista de Nuevos Aires, porque somos vecinos comunes con el mismo interés que tenemos cada matancero, y porque ninguno fuimos funcionarios, no somos lo mismo, los problemas de La Matanza lo tenemos que resolver los matanceros”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GM: “Solo que el 7de setiembre empecemos a votar otra cosa que no sea lo de siempre y que somos una alternativa viable y que la transformación que La Matanza necesita la podemos dar nosotros porque sabemos que ocurre en cada barrio porque lo sufrimos y somos un vecino más dispuesto a dar todo por nuestra querida matanza. Basta de políticos que nos viven mintiendo, que ni siquiera viven en el distrito, que no conocen las calles, nosotros queremos trabajar por nuestro distrito porque vivimos acá, nuestros hijos viven acá, y nuestros nietos viven acá, basta de paracaidistas que vienen a saquear el distrito”