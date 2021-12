“A VECES NO HACE FALTA FONDOS, SINO VOLUNTAD POLÍTICA Y ACTIVAR LAS COSAS PARA QUE FUNCIONE”

Semanario “Quinto Poder” dialogó con Juan Carlos Estévez sobre la realidad matancera, bonaerense y del país.

Estévez señaló que “Lo que está esperando el ciudadano común es eso, más allá de lo institucional, de lo mediático, de lo partidario, quiere ver el resultado de este año que viene, cuál va a ser la posibilidad de mejorar su calidad de vida” y agregó que “Las elecciones fueron un llamado de reflexión a todos los compañeros que están en función de dirigentes, para ver que la gente estaba esperando otra cosa”.

QP: Estévez, ¿Cómo ve, políticamente hablando, el cierre de este año?

CE: “Me parece que está bien, lo partidario me parece que está bien que se cambien las autoridades. Espero si, como esperan muchos compañeros que son militantes, que quizás no tienen la posibilidad a veces de discernir algunas cosas que realmente, tomar el ejemplo de donde se realizó el congreso, que es tierra sagrada, por estar Perón y Evita, y que eso sirva de incentivo para que se acomoden un poco mejor las cosas en función del partido y lo institucional. Realmente -yo siempre digo lo del derrame- pero la situación está difícil, pero no imposible. Quizás a veces falta más comunicación para enlazar los que están trabajando en lo político y en lo institucional para darle más respuestas a la gente. Lo que está esperando el ciudadano común es eso, más allá de lo institucional, de lo mediático, de lo partidario, quiere ver el resultado de este año que viene, cuál va a ser la posibilidad de mejorar su calidad de vida.”

QP: Estamos cerrando un año muy complicado, el año pasado fue muy complicado, este año también, pero nos encontramos con que cerrar es fácil, pero abrir de nuevo todas las actividades es muy difícil.

CE: “Un poco a lo que yo me refiero. Si se estructura y todo el mes de enero, y febrero, que siempre se hace un impasse, y se hacen charlas de lo que se va a presentar a partir de marzo y abril, cuando abren las cámaras y se empieza un poco a trabajar lo legislativo, lo institucional, creo que ahí tiene que haber un borrador de lo que se va a programar para este año que viene. Va a ser difícil, económicamente y socialmente, pero es como todo, cuando uno no tiene los medios tiene que improvisar, tiene que innovar, tiene que generar cosas como que la gente vaya acercándose a la posibilidad de ver una mejora. Entonces creo que hace falta más compromiso. Yo a veces pregunto, he hablado con algunos compañeros que son diputados, y yo me hago una pregunta: ¿Los diputados nacionales transmiten a los diputados de las provincias que representan qué es lo que se funciona en la cámara? y la otra pregunta: los diputados provinciales, ¿Les transmiten a los concejales de sus distritos, de sus provincias, cuáles son las propuestas que se tienen en común para entrelazar ideas? Porque el que maneja todo es el territorio, es el intendente, son los concejales, los que conviven permanentemente con los vecinos. Creo que esa es una de las cosas que se tendría que empezar a hacer. Más allá de que cada uno tiene una responsabilidad, pero también tiene que haber una comunicación más directa en los cuadros militantes y en los cuadros dirigenciales, de ver cómo funciona el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Y a veces hay muchos desfasajes que quizás por una mala comunicación a veces no llegan resultados que pueden estar a la vista. Hay cosas que se pueden solucionar y no hace falta fondos.”

QP: Ahora que ya asumieron los nuevos diputados y los nuevos concejales con un tiempo de reflexión de todo lo que fueron las elecciones y demás. ¿Cómo lo ve usted a lo que ha sido el acto eleccionario? ¿Cómo vio los resultados?

CE: “No me sorprendió. A ver, cuando uno anda en la calle y vive como un ciudadano común y ve la realidad de la gente, quizás fue un llamado de atención. Las elecciones fueron un llamado de reflexión a todos los compañeros que están en función de dirigentes, para ver que la gente estaba esperando otra cosa. Entonces en esta nueva instancia se está hablando de las PASO, del 2023 – que cada uno pueda elegir las autoridades que quiera para dar libertad de acción -, pero más allá de eso cuando vos ya estás en función, más allá de partidaria o en función, lo que tenés que ver es cómo entrelazar ideas y compromiso para solucionar, lo que vuelvo a repetir, es lo que la gente está esperando. Mira te doy un ejemplo: en Chile no fue una sorpresa. El pueblo se cansó, y fíjate que ganó un gobierno sin fondos, un pibe joven, con una relación política que fue distinta a lo que todo el mundo esperaba. Y le ganó por varios puntos. O sea que la gente te empieza a marcar pautas de que vos tenés que cambiar algunas cosas y si ya tenés un antecedente de que te vienen diciendo lo que realmente necesitan, uno tiene que ser más optimista, más realista y sacar las cosas que una que la gente quiere.”

QP: ¿Cómo ve a La Matanza?

CE: “Matanza es un distrito que es muy difícil sostener todo esto, porque mucha gente a veces no lo entiende. Tenemos muchos conflictos en lo social, en lo institucional, es mucha la gente que nosotros manejamos a nivel poblacional, quizás no tenemos los medios que tendríamos que tener, optimizar lo que tenemos para mejorar, pero yo creo que también esta elección fue un llamado de atención de la comunidad matancera hacia nosotros mismos, que hagamos una mea culpa de las cosas que podemos llegar a cambiar para el beneficio de la gente. Nosotros tenemos una sociedad con distintas extracciones sociales y, quizás a veces, se vuelcan muchos medios a lo que nosotros decimos el primer cordón, y el segundo y el tercer cordón que son los que siempre fueron los que apoyaron al peronismo, a veces quedan un poco alejados de la realidad. Entonces cuando la gente viene a los centros comerciales y ve tanta estructura y después en los barrios no se ve, bueno eso yo creo que fue el llamado de atención. De la gente de nuestros barrios que bueno que dijo: bueno muchachos, a ver qué hacemos para cambiar esto.”

QP: ¿Cómo lo ve al intendente Espinoza?¿Cómo ha gestionado la crisis y cómo piensa que va a seguir de ahora en más?

CE: “Yo creo que la gestionó bien. Vuelvo a repetir, no es fácil. La Matanza para los de afuera es el bastión peronista pero por los votos. Pero cuando uno vive las realidades de acá de dos millones de habitantes con un presupuesto municipal muy acotado y con un montón de necesidades. Hay veces queda que las soluciones no llegan y a veces pareciera que se corta la comunicación. Ni hablemos de seguridad, muy bien el tema de salud porque la gente que está comprometida en salud, que es la que son los pibes que están trabajando, las compañeras que hacen el plan Detectar, que son cooperativistas, que son militantes. Ese fue el resultado positivo que tuvo el plan de salud, por lo menos en La Matanza. Y en obra pública con lo que se tiene y lo que se puede optimizar, se van mejorando cosas. Pero también tiene que haber una respuesta de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. Estamos hablando de que todavía nos están faltando los fondos cuando se anunció lo del paso bajo nivel y la obra está parada hace dos meses. Entonces la gente ve eso también. El tema del ferrocarril, el tema del transporte… Eso es lo que está esperando la sociedad matancera de nuestras autoridades, de ver que optimizan los recursos y ver que van mejorando las cosas de a poco. A veces no hace falta fondos, sino voluntad y activar las cosas para que funcione.”

QP: ¿Cómo ve el año que viene?

CE: “Creo que el año que viene va a ser un año difícil, pero no imposible. Todos sabíamos que el presupuesto no lo iban a votar. Cualquier compañero, humildemente yo con mi poca capacidad que tengo me di cuenta que no lo iban a votar, y que iban a improvisar. Bueno, ahora hay que optimizar eso. Empezar a fijarse cuáles son los recursos que uno tiene, cuáles van a ser las prioridades y también tiene que haber una comunicación mucho más directa con la sociedad para ir explicándole las cosas. O sea en los programas de televisión está todo bueno, cada uno pone su posición, pero en la estructura general la gente es como que queda de lado. No manejamos los medios, los medios de multinacionales forjan mucha opinión, pero yo creo que es el contacto con la gente, hablemos de la ciudad de fomento, de las juntas vecinales, de los clubes, centros de jubilados, pero también tendría que haber una relación mucho más amena con la provincia de Buenos Aires. El gobernador es un gran pibe, es un gran tipo pero nosotros lo que tenemos que ir a pelearle es lo que nos corresponde. Y hay muchas cosas que por más que uno no las quiera saber, las sabe y hay muchas cosas que nos están faltando.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

CE: “Quiero desearles es que sea un buen fin de año y un año próspero para el 2022, para nuestra sociedad, para nuestros vecinos y para el país en general. Que realmente los que tienen responsabilidad – me parece que hay muchos muchachos que nunca leyeron conducción política y me parece que no recuerdan las acciones y lecciones de Evita y Perón – deben empezar a tener comunicación con la gente. Es la mejor forma de hacer política.”