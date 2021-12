“CON SOLO RECORRER LOS BARRIOS Y VER LAS NECESIDADES TE DAS CUENTA TODO LO QUE FALTA A LA GENTE”

por Nicolás Brandolini

Semanario Quinto Poder charló, en exclusiva, con la Concejal Mirta Redes, quien al día de hoy es la edil de Juntos, en La Matanza, con más años de permanencia en su banca del Concejo Deliberante local de su espacio.

El trabajo de la Concejal Mirta Redes durante los dos últimos años, abarca más de 2500 minutas de comunicación, pandemia de por medio, entre los cuales podemos encontrar intervenciones de: Interpretación y Reglamentación, Obras Públicas, Salud Pública, Tránsito y Transporte, Desarrollo Social entre otros.

La Concejal Redes milita bajo la conducción del Diputado Nacional M/C Hernán Berisso, con quien trabaja ininterrumpidamente, desde 2015 y que actualmente pertenece al espacio que a nivel provincial y nacional que conducen Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Los dejamos con la entrevista

Q.P.: ¿Cómo es la calidad de vida de los matanceros?

MR.: “En La Matanza los vecinos tienen muchas necesidades, nuestra misión desde el Concejo y nuestro trabajo territorial es que ellos puedan vivir mejor y para eso trabajamos. En los últimos dos años, pandemia de por medio, desde éste despacho hemos trabajado en más de 2500 minutas de comunicación que se traducen en que necesidades diarias de los matanceros puedan ser cumplidas, esos temas son varios: Interpretación y Reglamentación, Obras Públicas, Salud Pública, Tránsito y Transporte, Desarrollo Social. La Matanza es tan grande que tranquilamente, puede ser considerada una provincia, no solo por las necesidades diarias de los vecinos, sino lo que implica tener un territorio tan amplio como La Matanza a nivel de gestión. La verdad es que a nuestro municipio le falta muchas cosas, pero con solo recorrer los barrios y ver las necesidades de la gente, te das cuenta de qué forma viven nuestros vecinos. La realidad es esa”

Q.P.: La cultura es una parte muy importante del trabajo legislativo municipal que pocas veces se pone en importancia ¿Usted ha presentado un proyecto de declaración que intenta poner el valor un documental que habla sobre la lucha de viudas y familiares para hacer justicia por los hundimientos de los buques pesqueros en alta mar?

MR.: “Si se puso en comunicación con nosotros Fernando Duarte quien es mecánico naval, y productor audiovisual quién nos hizo llegar su documental, sobre la lucha de familiares que han perdido seres queridos en altamar víctimas, relata la obra, de la precariedad que sufren los marineros en la actividad portuaria de parte de las empresas privadas que los contratan. Barcos de papel se llama el documental habla sobre el hundimiento de El Repunte que para el sector pesquero fue la gota que rebalsó el vaso, ya que desde el año 2000 al 2019 hubo 44 hundimientos y 130 marineros desaparecidos. El documental recibió 8 premios internacionales, y fue galardonada en España, India, México, Argentina y Uruguay”

Q.P.: Al igual que la medicina para humanos, la medicina veterinaria en nuestro distrito está saturada. En ese sentido usted, junto a su equipo, han presentado un proyecto para la creación de un Hospital Veterinario distrital ¿A qué apunta el proyecto y en qué estado se encuentra hoy?

MR.: “Con mi equipo presentamos un proyecto sobre la necesidad de crear un Hospital Veterinario público en nuestro partido conjuntamente con provincia de Buenos Aires. Tener una mascota en casa es una responsabilidad y ese principio lleva a que los animales puedan gozar una buena calidad de vida junto a sus familias. El problema llega cuando los perros o gatos, que viven hacinados, se reproducen sin control, se contagian unos a otros con enfermedades infecciosas con la posibilidad de contagiarlas a los humanos, como lo es la rabia, por ejemplo. La realidad en muchos casos, choca contra la falta de recursos de las familias que no pueden acceder a los costos de los tratamientos de las clínicas veterinarias y ni hablar si tocamos el punto de las castraciones con interminables listas de espera para hacerlas de forma gratuita en las delegaciones municipales. La cuestión es que hablamos por un lado de salud veterinaria, y por otro de los beneficios para la sociedad porque con la castración disminuyen las enfermedades en hembras como cáncer de mama, cáncer de ovarios, infección uterina. Para los machos cáncer de próstata, cáncer en órganos reproductivos, enfermedades venéreas. Para la sociedad el beneficio de que habrá menos animales sueltos en vía pública, menos accidentes de tránsito, habrá menos abandonos de animales. Cuando pensamos nuestro proyecto la idea principal fue que sea lo más amplio y sencillo posible. Hay datos estadísticos de estudios realizados en otros distritos que indicarían que los parásitos en la materia fecal del 63% de los animales estudiados contenían hasta once especies de parásitos diferentes que causan enfermedades complejas como la Hidatidosis y la Toxicaríais que tienen impacto en el ser humano. La realidad es que con seguimiento y la aplicación de desparasitarios se solucionaría el problema, pero existe precedente que los dueños de mascotas, descontinúan los tratamientos. El punto, volviendo a lo que decía antes, es que los dueños de las mascotas puedan acceder a los tratamientos y la realidad indica en muchos casos, lo contrario. La idea de que un Hospital Veterinario municipal funcione los 365 días del año con guardias de 24 horas, para La Matanza, sería un logro. Lamentablemente, el proyecto fue archivado debido a que se consideró que no había presupuesto para un proyecto de esta envergadura, pedimos sea desarchivado y lo reformulamos para obtener la financiación necesaria, para su funcionamiento por vía privada, pero hasta el momento el proyecto se encuentra detenido”



Q.P.: ¿Desea agregar algo más?

MR.: “Si que el fruto de estas 2500 minutas de comunicación que generamos en estos dos años de trabajo, pandemia de por medio, son producto del trabajo y confianza que generamos junto a los vecinos. Los dos años que vienen por delante serán de mucho trabajo y escucha con el vecino, ya que es la gente la que convive con los problemas día a día, y nadie mejor que ellos para encontrar una solución conjunta. También quería agradecer el reconocimiento, que me hizo el partido al cual yo represento, por el incansable trabajo que hicimos con las mujeres, que producto de ello, fui nombrada como Referente de Mujeres en La Matanza para la tercera Sección Electoral. Por último todo esto, no hubiera sido posible sin el trabajo de mi equipo y la confianza de la conducción del Diputado Nacional M/C Hernán Berisso con quien venimos trabajando ininterrumpidamente desde el año 2015”