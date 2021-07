“CREEMOS QUE EN EL PERONISMO ES NECESARIO ESTAR TODOS UNIDOS”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Hugo Melo, Sec. Gral. de la UOM Matanza. Melo comentó que “Hace falta menos sectarismo, individualismo y más construcción colectiva” y remarcó que “Estoy convencido que si el gobierno nacional no hubiera chocado con la pandemia hoy nosotros estaríamos mucho mejor de lo que estábamos”

Q.P.:¿Cómo están transitando este año y medio de pandemia?

HM.: “En este momento mucho mejor que el año pasado, éstos últimos seis meses con mejoras en el trabajo de las fábricas metalúrgicas. El año pasado fue un año muy difícil, complicado para los trabajadores, empresas, y realmente desde diciembre para acá la cosa ha ido mejorando, se ha visto más trabajo, los compañeros han ido entendiendo todo este mecanismo de esta pandemia, se han encontrado mecanismos para que los protocolos se cumplan lo mejor posible, se va armando la situación de otra manera, siempre tenemos respuesta del ministerio de trabajo, pero en los últimos tiempos hemos podido llevar las cosas mucho mejor, con más tranquilidad. El año pasado tuvimos que estar dependiendo y trabajando mucho con el Municipio, para que clausuraran algunas fábricas, bueno todo eso en estos últimos seis meses no está ocurriendo, las empresas han mejorado su producción e, incluso, dentro del mal panorama económico que muchos hablan acá en La Matanza hemos visto una recuperación del 10% de trabajadores que habían perdido su trabajo durante el gobierno anterior”

Q.P.: Hay muchos gremios que están pidiendo activar la cláusula gatillo por el tema por la inflación

HM.: “La UOM tiene un 15% hasta ahora que se incorporan a partir del 9 de Julio, un 10% que se incorporan ahora de julio a septiembre y después tiene otro 10%, nosotros calculamos según, lo que pudimos averiguar, que se estaría reabriendo la paritaria metalúrgica en pocos tiempo. Si uno agarra un gráfico de todos los acuerdos salariales que ha habido de todas las actividades, si no es la última es la UOM que quedó en un 35% y la mayoría de las actividades están arriba del 40%”

Q.P.: Estamos en plena campaña ¿la UOM ha decidido acompañar al oficialismo en La Matanza?

HM.: “Si, nosotros estamos junto a los compañeros de las 62 Organizaciones Peronistas, trabajando y ayudando al oficialismo matancero. Creemos que en el peronismo es necesario estar todos unidos seguramente, no todos pensaran igual, pero creemos que la unidad del peronismo es importante en estos momentos, más allá que, por ahí, hay veces uno tiene alguna diferencia o alguna cuestión particular. Estamos convencidos que tenemos que estar todos juntos, lo mismo digo que es un momento muy especial y que los trabajadores tendríamos que estar todos juntos. Creo que la CGT a nivel Nacional o local tendría que tener un sentido de unidad muy grande y la unidad es la forma de contrarrestar lo que puede venir ahí está la cuestión. Hace falta menos sectarismo, individualismo y más construcción colectiva”

Q.P.: ¿Cómo ve la gestión del intendente Espinoza?

HM.: “Nosotros vemos que la gestión actual se va trabajando, lo mismo nos está pasando a nosotros, hoy Espinoza, el gobierno nacional, ni nosotros somos responsables de la situación actual, pero, está, es una situación muy compleja porque la pandemia no da margen para nada, hay que estar pensando en cómo y de qué forma ayudamos en el tema salud, lo demás es secundario. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, cuando uno ve cómo están los compañeros pero se tiene que priorizar el tema salud, si yo tuviera que decir algo yo tendría que decir que recorriendo los diferentes centros de vacunación de La Matanza , te pudo decir a mí me parece excelente el trabajo que se ha hecho. Cuando he tenido que criticar, lo he hecho sin ningún inconveniente y he ido a cuatro centros distintos acompañando a mi familia y en todos los casos vi, por mí mismo, la buena coordinación que hay, entonces se le ha puesto todo el trabajo al tema salud y me parece excelente, el tema económico, el tema de obras seguramente se van a poder hacer, estoy convencido que si el gobierno nacional no hubiera chocado con la pandemia hoy nosotros estaríamos mucho mejor de lo que estábamos”

Q.P.: La pandemia ha significado un retroceso para todos los estamentos de la sociedad, no ha afectado a un solo sector

HM.: “Si al conjunto de la sociedad, no es algo que haya que buscar culpables acá el mundo está pasando por una situación compleja, una situación que no esperábamos, nadie creía que el virus iba a llegar a acá como llegó, así que dentro del panorama que estamos viviendo, nuestra actividad la metalúrgica pasó una situación muy compleja el año pasado, pero no se cerraron tantas fábricas como se cerraban en el gobierno anterior de Macri, y si esto no volvió a suceder fue por la decisión del gobierno nacional de pagar los ATP, ayudó a las PYMES e hizo posible que nuestros empleados y, parte de nosotros, estemos cobrando de la misma forma, porque se había caído la recaudación, porque no se podía hacer nada porque nada alcanza. El tema salud es terrible el gasto que hay, las medicaciones son inalcanzables, nosotros tenemos en la clínica de Ramos Mejía equipamientos guardados para poder hacer tres quirófanos que deben estar arriba de los 400 mil dólares pero están guardados porque no podemos terminar la obra civil porque no alcanza, hay medicación que tenemos que entregar de un millón. El día lunes tuve que firmar una medicación de 60 pastillas que sale seis millones trescientos mil pesos, entonces es imposible alcanzar para poder hacer todo y no todas las fábricas están lo suficientemente bien para poder hacer los aportes necesarios, entonces es una situación compleja, difícil, de la que uno tiene que salir de la mejor forma posible”

Q.P.: Las elecciones gremiales están suspendidas por una resolución del ministerio de Trabajo y los mandatos han sido extendidos por esa razón ¿esto ha repercutido en lo gremial?

HM.: “En lo gremial las elecciones están suspendidas por Resolución del Ministerio de Trabajo, no sé si habrá elecciones este año, o serán el año que viene, por lo que se dice o se escucha puede haber una interna en La Matanza. A nosotros no nos preocupa eso hoy, lo que realmente nos preocupa son los problemas de los trabajadores ésta es la realidad, falta mucho no sabemos cuándo serán las elecciones, si se hacen este año o el año que viene y cuando tengamos confirmada la fecha le daremos, en ese momento, el lugar que le corresponde, y si hay una discusión dentro de la UOM de La Matanza que se dé. En la UOM hemos tenido acá elecciones de dos o tres listas, esto no va a ser novedad y los que votan son los trabajadores; así que lo que uno tiene que hacer es trabajar y darle importancia a los problemas de los trabajadores de la mejor forma posible, después quienes no estén de acuerdo con nosotros tendrán la posibilidad de presentarse y decirlo, y si es gente que no está en el gremio bienvenida porque tiene los argumentos sólidos si es gente que ha estado en el gremio, lamentablemente, vamos a creer que estuvo mucho tiempo acá sin haber aprendido nada mirando para otro lado de los problemas de la gente”