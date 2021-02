“CREO QUE EL CONJUNTO DE FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO MATANCERO SE OLVIDO DE HACER PERONISMO O NO SON PERONISTAS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gustavo ‘Tato’ Maglio, quien se define como un vecino que quiere cambiar el rumbo de La Matanza, desde su agrupación ‘Nos Une La Matanza’, y está decidido a participar en las próximas elecciones legislativas, caiga quién caiga y le pese a quién le pese. Sin pulgas en la lengua Maglio habló de la gestión municipal, a la que considera inexistente y manejada por una corporación hace más de 20 años, donde siempre son los mismos apellidos los que conducen el destino del pueblo de La Matanza, esto nos decía:

QP: Maglio ¿están caminando el distrito y qué tareas están realizando con su agrupación ‘Nos une La Matanza’?

GM.: “En realidad este trabajo que hacemos con los vecinos lo venimos realizando desde hace más de 5 años, siempre trabajando para distintos dirigentes pero, está vez, tomamos la decisión con los compañeros desde hace un año atrás, de ser artífices de nuestra propia historia, militando y caminando cada barrio del distrito, y tenemos la firme convicción de participar en las próximas elecciones legislativas”

QP: Esto de participar en las próximas elecciones ¿es una decisión firme, ya tomada?

GM.: “Si, muy firmes y decididos, ya tenemos los sellos partidarios, que son ‘Rojo Punzó’ que la uso en su momento Federico Russo, y Carlos Menem, y también ‘Unión Celeste y Blanca’ que es un partido nacional que es la herramienta electoral que usó Francisco De Narváez”

QP: ¿Cuáles son las tareas que vienen realizando en el territorio?

GM.: “Esto no es nuevo para nosotros, desde más de 5 años que venimos realizando este tipo de cosas con los compañeros y vecinos, que consta en realizar operativos oftalmológicos y odontológicos en todos los barrios, acercando un lente comunitario a los vecinos y odontología a precios muy accesibles, ayudando a los vecinos que no tienen acceso a una clínica o un hospital para realizar estos tratamientos, esta falencia que muestran una realidad y que la pandemia dejo al descubierto, en muchos casos donde debería estar el municipio, estamos humildemente nosotros con los compañeros en cada localidad y cada barrio”

QP: ¿Cómo recibe la propuesta el vecino, qué le comenta o qué le dicen?

GM.: “El vecino es muy agradecido, se acerca a estos operativos que son muy esperados por familias enteras, y nos agradecen y nos comentan de sus problemáticas, que en realidad no nos sorprende, porque tenemos un gobierno municipal que no gestiona ni cumple ninguna función, tenemos funcionarios que están hace mas de 20 años en funciones, y no conocen La Matanza, porque no salen de sus escritorios esa es la verdad, la conexión con la gente nos hace sentir bien, y nos da fuerza para encarar esta elección con mucha fuerza, y con el aval de los mismos vecinos”

QP: Ud. habla del gobierno municipal, ¿cómo ve la conducción del intendente y jefe político del distrito?

GM.: “Yo creo que: ‘tenemos una conducción que se olvido del vecino’, estamos gobernados desde hace más de 20 años por los mismos funcionarios que formaron una corporación donde son siempre los mismos, y si cambian algún nombre no cambian apellidos, porque son los hijos de, la mujer de, o el primo de, ‘creo que el conjunto de funcionarios del ejecutivo matancero se olvido de hacer peronismo, o no son peronistas’ y los vecinos no los conocen, ni conocen su cara ni sus nombres, hasta funcionarios de otro distrito tenemos que fumarnos, ¿No hay compañeros capaces en nuestro distrito y qué conocen cada problemática? Tenemos funcionarios que ni las localidades conocen, ni los nombres de los barrios, que si los dejamos solos en cualquier parte del distrito tienen que poner el GPS”

QP: ¿De qué hablan con los vecinos, cuáles son las inquietudes que la gente les acerca?

GM.: “Desde el momento que tenemos un distrito sin gestión, la gente nos inunda a preguntas y a reclamos, sobre casi todas las materias más sensibles, hoy te hablan de seguridad, de salud, de educación, de economía; aunque, el tema de la seguridad es el que más preocupa. Hoy en La Matanza vivimos la desidia de tener funcionarios atornillados a sus sillones con una cuota de poder, y que lo que menos hacen es gestionar para la gente, hace mucho se olvidaron del vecino, el vecino de La Matanza de cualquier barrio es ninguneado, no es escuchado por los funcionarios, el intendente vive una realidad paralela entre fotos y spots publicitarios, que le pintan una realidad ficticia, para ver la realidad hay que estar al lado del vecino, y nosotros la podemos ver porque somos un vecino mas, no somos políticos, decidimos que esto tiene que cambiar y entre todos los vecinos unidos podemos llegar al objetivo que es tener un distrito mejor donde se pueda vivir dignamente”

QP: ¿Cómo calificaría al gobierno municipal?

GM.: “Pésimo, primero no son peronistas porque no actúan como tales, lo demuestran a cada rato, ellos llegaron con el peronismo, pero se olvidaron de hacer peronismo, de estar con el vecino, de escuchar, de gestionar, de solucionar los problemas de los más débiles y necesitados, son alcahuetes y obsecuentes de otros dirigentes políticos, peronismo es el que hacemos nosotros, levantarnos a las 7 de la mañana y salir a recorrer los barrios y estar codo a codo en la trinchera con el vecino que nos necesita”

G.M.: ¿Por qué cree que, a pesar de todas estas cuestiones, el oficialismo matancero gana elección tras elección?

GM.: “Yo creo y muchos coinciden que el distrito es peronista, y vota al candidato nacional o provincial que es el que tracciona los votos. Creo que si Fernando tuviera que jugarla solo en La Matanza, no ganaría porque la votación seria otra, el vecino vería la verdad, la realidad del distrito y votaría pensando en el distrito no en el país, y la cultura del ‘No’ corte de boleta también facilita la perpetuidad en el poder del oficialismo matancero”

QP: Maglio ¿cómo ve el funcionamiento de las delegaciones?

GM.: “En el distrito tenemos 16 localidades con delegaciones con delegados de más de 20 años en sus funciones, delegaciones que no funcionan como tendrían que funcionar, hoy estas delegaciones cumplen la función de acercar bolsones de comida a los vecinos, que no está mal, pero no es el fin de estas, los recursos son escasos, cuando sabemos que el municipio tiene el dinero para cubrir estas necesidades, tenemos privatizada la luz, la basura, las delegaciones algunas parecen galpones fantasmas, porque solo tienen 3 o 4 compañeros trabajando, falta personal, y mucho en todas las áreas”

QP: Sé que Ud., porque lo ha manifestado en redes sociales, se acercó al municipio para tratar de solucionar problemas de vecinos, o se presentó en cada área del municipio, ¿tuvo alguna respuesta?

GM.: “En 2020 tuve comunicación telefónica con Nicolás Fusca, quién me dijo que ‘tengo que arregla mi problema político con Fernando para que me den un par de bolsones de comida’ la verdad es una estupidez, la gente necesita comer, no discutir política, después de eso nunca más tuve acercamiento con nadie del municipio, ni hable con nadie de Desarrollo, ya que, para ellos, el hambre tiene color político ”

QP: Maglio ¿cómo se financian?

GM.: “Nos bancamos entre compañeros, empresarios amigos con gran sensibilidad social, con un grupo de profesionales impresionantes que nos acompañan, y cada uno de nuestra propia estructura colaboramos en todos para poder tener recursos y optimizar su uso para beneficio de nuestros vecinos, trabajamos en diferentes secretarias de diversas áreas, como la jurídica, salud, discapacidad, juventud, donde cada vecino es bien recibido y acompañado con su problemática, esto lo venimos haciendo desde hace años, para nosotros no es nuevo, por mencionar un ejemplo, estuvimos un año en SIC 2 de Abril, donde ni siquiera nos dieron un vale de nafta, todo lo que hicimos en ese lugar, fue darle vida, llenarlo de actividades desde las 8 de la mañana hasta las 20hs, y los sábados también, un lugar que los vecinos disfrutaban mucho en familia, cuando llegamos nosotros ese lugar cerraba a las 12:30, y abría a las 9 o 10 de la mañana, para el oficialismo es evidente que no quieren que funcionen las cosas que mejoran la calidad de vida del vecino, la verdad no lo entiendo”

QP: Hablando de candidaturas, ¿Ud. Va a ser candidato por La Matanza en la próximas elecciones?

GM.: “Sí, eso está definido, nosotros tenemos el partido ‘Rojo Punzó’ y ‘Unión Celeste y Blanca’ donde nuestra conducción es Fernando Rosas”

QP: A nivel nacional y provincial ¿están definidas las candidaturas?

GM.: “Están prácticamente definidas, ya pronto anunciaremos a nuestros candidatos, nosotros los vamos apoyar y ellos a nosotros en el distrito, ya que estamos firmes en jugar las próximas elecciones”

QP: ¿Cómo se están preparando para las elecciones en el distrito?

GM.: “A partir de los operativos que venimos realizando en los distintos barrios armamos mesas políticas, mesas de trabajo, la gente no quiere escuchar más la palabra ‘Unidad Básica’ porque, lamentablemente, está mal mirada, por eso las mesas de trabajo para poder lograr el acercamiento al vecino, desde esas mesas van a salir nuestros fiscales que van a cuidar nuestras boletas, cada vez se suman más vecinos convencidos de que tenemos que darle una vuelta de hoja al distrito y que los que tenemos que estar en los lugares donde se manejen nuestro destino, somos nosotros los vecinos que vivimos y amamos nuestra Matanza”