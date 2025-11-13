CRIO. GRAL.MATÍAS LÓPEZ … ¿EL JEFE DEL CAOS? RED DEL NARCOTRAFICO “POLICIAL” EN LA MATANZA

INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA – por Prof. Joaquín G. Puebla

Hace más de un año, publicamos la nota: ¿EL CRIMEN NO PAGA? – LA LUJOSA FINCA DEL CRIO. GRAL. MATÍAS LÓPEZ EN CAÑUELAS (https://semanarioquintopoder.com/el-crimen-no-paga-la-lujosa-finca-del-crio-gral-matias-lopez-en-canuelas/), en dicha nota describamos algunos negocios del mencionado “Taquero y recaudador serial” en La Matanza y Cañuelas.

El Crio. Gral. Matías López venía apareciendo seguido en nuestras publicaciones por sus “Firmes vínculos con el narcotráfico y otras yerbas”.

Luego del recambio de la cúpula policial, López desapareció del mapa y no hubo ninguna mención de él por ningún lado hasta que, el pasado 29/10 del corriente año, el diario La Nación publicó una nota del periodista Gabriel Di Nicola, titulada: ES SOCIA DE UN COMISARIO Y VENDIÓ UN COMPLEJO DE CABAÑAS POR 2,8 MILLONES DE DÓLARES: EL COMPRADOR FUE PRESO POR LAVADO (https://www.lanacion.com.ar/seguridad/es-socia-de-un-comisario-y-vendio-un-complejo-de-cabanas-por-28-millones-de-dolares-el-comprador-fue-nid24102025/).

En la mencionada nota señalaban que “El 10 de noviembre pasado, Claudio Umaño compró un complejo de cabañas en Uribelarrea, en el partido de Cañuelas, por 2,8 millones de dólares. Cuando se firmó el boleto de compraventa pagó US$50.000 y se comprometió a pagar 60 cuotas mensuales de US$45.833 cada una. Así surge en un expediente judicial donde se investiga a una organización criminal por el presunto lavado de dinero proveniente del contrabando de cobre y otros metales”.

Días después el mismo medio y el mismo periodista, publicaron la nota: “LOS CHATS QUE REVELAN EL VÍNCULO ENTRE UN COMISARIO GENERAL Y UN PRESO POR LAVADO DE DIVISAS” (https://www.lanacion.com.ar/seguridad/los-chats-que-revelan-el-vinculo-entre-un-comisario-general-y-un-preso-por-lavado-de-divisas-nid05112025/) y sostenían que “El 3 de enero del año pasado, Matías López estaba contento. Tenía un motivo, había ascendido a comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la jerarquía más alta del escalafón. Y así se lo hizo saber a uno de sus contactos de WhatsApp. Contento, hoy ascendí a comisario general, fue el mensaje enviado por el jefe policial a las 23.13 del 3 de enero de 2024. También mandó una fotografía suya, sonriente en su despacho” y agregaban que “Su interlocutor, Claudio Umaño, de 33 años, ahora está detenido con prisión preventiva, acusado del delito de lavado de activos, doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, según surge de una reciente resolución firmada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, a la que tuvo acceso LA NACION”

UNA ESTRUCTURA CON PODER, DINERO Y PROTECCIÓN INSTITUCIONAL

En los últimos años, el narcotráfico en La Matanza ha pasado de operar en las sombras a transformarse en una estructura organizada, con recursos económicos, control territorial y estrechos vínculos dentro de las fuerzas de seguridad.

Detrás de esta red se encuentra un complejo entramado que combina empresas que actúan como fachada, logística internacional, connivencia policial y una red de lealtades que garantizan impunidad en distintas zonas del partido.

Altas fuentes policiales reservadas sostienen que “La conducción general estaría en manos del Comisario General Matías Luján López, un alto funcionario de la Bonaerense, quién delega funciones claves en el Comisario Mayor Federico Vanini, su hombre de confianza y encargado de coordinar las distintas áreas de influencia”

EMPRESAS DE FACHADA Y RUTAS DEL DINERO

“La expansión de la organización se consolidó a través de una empresa de camiones, con base en el Mercado Central, complementada por la firma de seguridad Centinela S.A., registrada a nombre de testaferros” nos explicaba nuestra fuente policial y señalaba que “Ambas compañías estarían involucradas en el transporte de bananas desde Ecuador hasta el corazón de La Matanza; operación que se utilizaría como cobertura para el ingreso de cargamentos ilegales”.

Haciendo un poco de historia, un alto funcionario policial, nos contó que “Uno de los primeros focos operativos de esta estructura surgió en Villa Celina, donde la organización bajo la coordinación del Suboficial Mayor (r) Castro, alias Pajarito y la protección de un conocido prestamista de la zona. La función de Castro era recaudar los fondos, garantizar impunidad y evitar interferencias policiales” y añade que “Más tarde la red se extendió a Ciudad Evita de la mano del reconocido narco Nicolás Nahuel Guimil, alias Chaki Chan y del Crio. Mayor Roberto Urus, quienes ampliaron la distribución de estupefacientes hacia barrios populares. Allí, sus hombres de confianza, se encargaban de custodiar los puntos de venta y recolectar la recaudación diaria”

Por lo antes dicho, nuestras fuentes afirman que “La consolidación del negocio no habría sido posible sin la protección institucional brindada por el Crio. Gral. (r) Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza”; de acuerdo a varios testimonios recabados “Greco coordina directamente los puntos de venta de drogas en La Matanza y dispone que las zonas donde operan los narcos permanezcan liberadas, impidiendo que en dichas zonas circules los móviles de la Guardia Urbana y de la Policía local”.

“Este control territorial permite que las operaciones se desarrollen sin interrupciones ante la falta de presencia policial, garantizando seguridad para los distribuidores y recaudadores”

La misma fuente sostiene que “El dominio territorial abarca también Lomas del Mirador, Villa Las Antenas, Santos Vega, El Triángulo Y varios puntos de Virrey del Pino. En todas esas zonas, la consigna es la misma: NINGUN MÓVIL MUNICIPAL O POLICIAL PUEDE INGRESAR A ESAS ZONAS SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE GRECO O DE SU GENTE DE CONFIANZA”

CAMBIAN LOS ACTORES, PERO EL NEGOCIO SIGUE

Como suele suceder en las empresas exitosas, la organización se consolida y evoluciona pese a la salida de algunos personajes. Nuestras fuentes aseguran que “A la salida del Crio. Roberto Urus, asumió como Jefe Departamental de La Matanza, el Crio. Inspector, Leonardo Ferreyra (alias EL ESPANTA COMISARIOS – https://semanarioquintopoder.com/el-espanta-comisarios/)”, considerados por sus pares “como el encargado de continuar con la expansión del negocio”.

“Ferreyra era el titular de la comisaría de Virrey del Pino, donde – según fuentes muy bien informadas – funciona el centro operativo de la red; dado que desde allí se articula la distribución de drogas, el cobro de las cuotas de protección y la logística de seguridad para los líderes de la organización.

En ese esquema participan también el Crio. Rodrigo Gómez y el Subcomisario Nicolás Coria”

VIRREY DEL PINO: EL NUEVO BASTIÓN NARCO

En los barrios de San Pedro, la Foresta y otros puntos más de Virrey del Pino, los vecinos describen un panorama cada vez más temerario o peligroso.

Un vecino nos comentó que “Hay hombres con muchas armas que patrullan en camionetas RAM sin patentes ni identificación alguna, custodiando los búnkeres de venta y las viviendas utilizadas y las viviendas utilizadas como depósito de drogas”

Otro vecino de esas barriadas humildes nos informó que “Los supuestos Jefes Narcos (dado que nunca dan la cara) compran casas cerca del río Matanza, hacen fiestas donde nos invitan a todos y ofrecen trabajo a mujeres jóvenes como para ganarse la lealtad de los vecinos”

Según voceros de la Policía Federal, “Los narcos contratan a mujeres jóvenes y las utilizan como cajeras virtuales para el manejo del dinero. Incluso detectamos operaciones de lavado a través de una plataforma ilegal de juego online denominada Casino Virtual, cuyo búnker ya fue allanado por nosotros”.

Según fuentes consultadas “La red cuenta con apoyo logístico de un helicóptero utilizado para trasladar dinero o drogas desde zonas rurales. La seguridad de esto está en manos del Subcomisario Nicolás Coria quién, además coordina los movimientos de la custodia durante los balizamientos (operativos de traslado de drogas o dinero en campo abierto y de noche)”

La misma fuente señala que “Todo el dispositivo se mantiene bajo la órbita de Crio. Gral. (r) Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza, que más allá de liberar las zonas de la presencia de los móviles de la Guardia Urbana y policiales, controla los accesos, regula las zonas de distribución y supervisa la recaudación de cada punto de venta. En su entorno se comenta que ninguna venta se hace sin su visto bueno”

LOS NARCOS, ¿DUEÑOS DEL PODER?

La situación de La Matanza refleja una peligrosa combinación de narcotráfico y corrupción y vacío institucional. La red narco no solo controla barrios enteros, sino que también impone su autoridad frente a la presencia (o falta de la misma) del estado.

La ausencia deliberada de controles policiales en las zonas de venta de droga, constituyen una evidencia clara de que el crimen organizado opera bajo el amparo institucional.