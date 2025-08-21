“CUANDO HAY CRISIS ES EL MEJOR MOMENTO PARA PLANIFICAR”

En la segunda emisión de “Quinto Poder TV”, una de los entrevistados fue Juan Enríquez quien nos comentó los pormenores de lo que fue la urbanización de Villa Palito y también habló de la actualidad política de cara a las próximas elecciones (Para ver el video del programa y, especialmente, la entrevista a Juan Enríquez, haga click en el siguiente link: https://youtu.be/tY8_NtHG9Bc).

QP: Hoy nos acompaña Juan Enríquez, una de los responsables directos de la urbanización de Villa Palito, ¿cómo se inició la urbanización de la misma?

JE: “Todo se inició por el respaldo político de Alberto Balestrini, Néstor Kirchner, el Padre Bachi y, principalmente, por la comunidad porque no hay nada que se pueda transformar sin el compromiso de los vecinos. Me siento orgulloso de ser peronista al escuchar a los compañeros cuando hablaban de Federico Russo y también me llena de orgullo haber trabajado con Alberto Balestrini cuando era Intendente. Una vez nos visitó, en pleno auge de la urbanización, con una delegación de Senadores de Francia, con representantes de la empresa que había comprado Obras Sanitarias cuando se privatizó y al saludarme con un abrazo me dijo: llévalos por la peor parte. Obviamente no entendía nada y la gente de ceremonial menos, pero hice lo que Alberto me pidió. Los hice caminar por las calles sin asfalto, con las zanjas llenas de aguas estancadas y de aguas servidas. Ese día recorrimos varios pasillos; la manzana 14 y 16 de Villa Palito y, cuando salimos, que lo hicimos bastantes sucios porque caminamos por el barro, saltando zanjas y demás. Al salir lo hicimos por un pasillo bastante angosto y Alberto me dice: estuvo perfecto el lugar para la recorrida. A partir del mismo Alberto Balestrini logra sacar adelante los acuerdos para cloacas y agua potable para toda La Matanza”

QP: Tuve la oportunidad de conocer Villa Palito antes y después de la urbanización porque trabajaba en la Escuela 60 y la mayoría de nuestros alumnos eran de ahí.

JE: “Si yo fui alumno de la Escuela 60, cruzábamos la ruta e íbamos a la escuela”

QP: Como te decía conocí el antes y, posteriormente, conocí el después una vez que te fui a entrevistar y me hiciste recorrer el barrio. Ahí me di cuenta del cambio abismal que se produjo en el barrio. Lo interesante es que no lo hicieron por la fuerza mudando vecinos, sino que lo hicieron con los vecinos. No erradicaron una villa, sino que urbanizaron la misma.

JE: “Realmente fue una transformación profunda del barrio y la gente. En un primer momento comenzamos con la planificación, el desarrollo; todo eso para mí era desconocido y no me da vergüenza decirlo porque no sabía ni el significado de esas palabras, pero yo sabía que era algo bueno para el vecino. Los profesionales venían y nos daban charla de cómo hacer esto o aquello y nosotros debíamos decodificar y explicarles a nuestros vecinos lo que se iba hacer; pero fundamentalmente hubo decisión política de llevar adelante al proyecto de urbanización. Cuando comenzó el proyecto de la urbanización estaba Alberto Balestrini como Intendente, pero el gobierno nacional era de otro color político. En ese momento comenzamos a planificar. El proyecto se comenzó a ejecutar en el ’92, pero nosotros comenzamos a planificar en el ’89; es decir, en el peor momento hay que planificar y después cuando hay apoyo y decisión política llevarlo adelante. En La Matanza, entre villas y asentamientos, tenemos 141 barrios y entre todos estos barrios hay entre 250 a 300 mil habitantes, ante esto me digo cuanto trabajo hay para hacer y cuanto peronismo necesitamos. Cuando el peronismo no está en el gobierno vemos como se aleja la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos de estos barrios. Villa Palito era una villa y ahora es un barrio urbanizado con todos los servicios, con asfalto, la plaza, la iglesia, con el club y el jardín de infantes. Hoy en Villa Palito el discurso está respaldado y plasmado en la realidad, porque no solo es una integración social, sino que también es una integración urbana”

QP: Hoy no tenemos un gobierno nacional que tenga, entre sus prioridades, este tipo de proyectos

JE: “Obviamente, en este tipo de períodos políticos y económicos es momento de planificar, porque en el peor momento económico es tiempo de planificar hacia el futuro porque los profesionales, es decir, el recurso humano no hace falta mucho dinero para que trabajen; porque como está pasando en estos momentos no hay obras públicas en ejecución. También da a lugar a comenzar a trabajar con los vecinos concientizándolos sobre lo que hay que hacer hacia futuro. Hay que ir trabajando en todo esto para cuando un gobierno peronista vuelva al poder. Hoy se está urbanizando las villas de San Pete, Puerta de Hierro y el 17 de marzo, es un boom como noticia y sale en todos los diarios, pero para poder hacerlo estuvimos trabajando 7 años con la municipalidad, la provincia y el Padre Bachi, Cuando asume Axel como Gobernador, Verónica Magario, desde la intendencia, ya habíamos comenzado a trabajar. Se hizo un asfalto, se tiraron 4 casas y algunos vecinos se trasladaron al B° Federal. Por eso es importante comenzar a planificar para que, cuando vuelva un gobierno peronista a la nación tengamos varios barrios preparados con un anteproyecto”

QP: ¿Cómo ve la situación política actual?

JE: “Creo que estamos tocando fondo nuevamente, este 7 de septiembre vamos a decidir si la gente defiende la democracia o no. Acá estamos hablando de la democracia no de ganar o perder una elección porque creo que Milei viene por todos. Milei está dispuesto a todo y si la gente lo acompaña con el voto la gente va a perder todo. Hay que estar muy atento y me preocupa que aquellos que no vivieron el peronismo ni conocen el peronismo dicen: cualquier cosa menos el peronismo. Los que dicen esto están diciendo no quiero agua potable, no quiero una casa propia, no quiero cloacas, no quiero trabajo, no quiero jubilación ni vacaciones porque eso es el peronismo. Cuando dicen estar en contra del peronismo, les pregunto si están en contra de vivir dignamente. Por eso creo que hay que salir a caminar los barrios y explicar esto para llenar de votos peronistas en las urnas de La Matanza y de toda la provincia de Buenos Aires”.