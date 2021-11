CURIOSIDADES DE UNA ELECCIÓN: “CANDIDATO DE BIONDINI CUIDA LOS VOTOS DE FERNANDO EN LA MATANZA”

Por Gustavo Bustamante

El ‘Peronismo’ matancero tienen ese no sé qué, que te hace amarlo u odiarlo, pero nunca pasa desapercibido, este relato bien se podría titular ‘conventillo en el subcomando’, ‘el gallinero está revuelto’, o ‘en casa de herrero cuchillo de palo’.

En esta historia vamos a obviar nombres porque es muy fácil deducir quienes son los actores, el Subcomando en cuestión es el subcomando que lleva el nombre de un reconocido ex intendente de La Matanza, al que muchos conocidos lo llamaban ‘el Viejo’ cariñosamente, personalmente no tuve el gusto de conocerlo.

Pero si conozco miles de anécdotas del querido ‘Federico’, lo que me hace quererlo y respetarlo a la distancia, cosa que no respetan algunos militantes o hijos de militantes que se ponen la camiseta del peronismo, solo como herencia familiar, y no por sentimiento propio.

Son los portadores de apellido, militantes obsecuentes que forjan su carrera política tras el manto de algún referente con un poco de poder político, y que usan sus influencias para ascender en esa escala, ‘mientras los militantes de verdad, los que patean las calles, los que se arreglan con el hueso pelado, (como decía un amigo mientras que al enemigo le sirven un banquete) la ven pasar’, y no hablo de guita, hablo de reconocimiento, de un mimo al militante llano, ‘el grasita’ como decía la jefa espiritual del movimiento, ese mimo y esa responsabilidad de ser fiscal de mesa, fiscal general, o encargado de escuela, que el militante de base lo hace con orgullo, y responsabilidad, ‘estos muchachos y muchachas herederos de militancia y portadores de apellidos, denigran estas cuestiones con algunos actos y peleas casi de conventillo’, comentaba un militante, que a la vez mencionaba que ese Subcomando es un quilombo, se pelean todos contra todos, y no es para menos cuando me nombran a los referentes de ese subcomando me doy cuenta que tiene o tienen razón los que dicen estas cosas, si se levantara don ‘Federico’ creo que no queda ninguno ni ninguna, tampoco vamos a solucionar nada ni va a cambiar nada porque, la verdad no sé por qué, pero no va a cambiar nada.

Pero vamos al meollo del asunto, en dicho subcomando hubo una rencilla entre dos referentes que se disputaban el manejo de una escuela en las últimas elecciones, hablamos de un joven o no tan joven portador de apellido y siempre problemático dentro de la órbita oficialista y, además, hijo de un conocido referente del oficialismo de González Catan, contra una aguerrida, (por no decir quilombera como la llaman sus propios compas) candidata a concejal suplente.

Al no poder llegar a un acuerdo y que esto pase a mayores, los más grandes y experimentados y experimentadas, llamaron al enlace de este subcomando para que ponga orden e imparta justicia.

El enlace de este subcomando ni lerdo ni perezoso, impartió justicia designando él mismo al ‘encargado de la disputada escuela”, hasta acá, nada raro, todo normal y todos de acuerdo, lo tragicómico está por venir.

El día de la elección parecía ser un día normal, una elección más, hasta que alguien se da cuenta que el encargado de esta escuela era candidato a primer concejal en la lista de ‘Biondini el Nazionalista’, imagínense las caras de los militantes, otros decían no puede ser, seguro tiene el mismo nombre pero no es, hasta que tomaron coraje y encararon a dicho sujeto, y le preguntaron, casi acorralándolo, que confesara si era o no el de la lista, a lo cual no le quedo más remedio que decir la verdad y reconocer que si era él, el que figuraba en la lista de ‘EL NAZIONALISTA BIONDINI’, obviamente no termino el día en la escuela, y esto paso casi inadvertido, como una anécdota más de las elecciones e historias de militancia.

No se trata de echar culpas o acusar a nadie, solo el hecho de que un candidato de la extrema derecha cuide los votos del distrito, los votos del intendente, al menos llama la atención, y deja en descubierto el poco conocimiento que tienen algunos dirigentes y funcionarios sobre el territorio y su militancia, otro dato particular: este muchacho puesto por el enlace del subcomando es hijo de una conocida militante del peronismo matancero, cosas que pasan decía un abuelo mientras comía una mandarina sentado al cordón de la vereda, la casa está en orden se gano por buena diferencia y ¡acá no paso nada! y ¡Si te pica ráscate!