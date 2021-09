DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN LA PATRULLA MUNICIPAL

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“El acoso sexual: una forma más de la violencia de género” – por Mariano Javier González del Campo (http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf080077-gonzalez_del_campo-acoso_sexual_una_forma.htm)

“El acoso sexual en el ámbito de trabajo y en instituciones educativas es una de las manifestaciones de la violencia de género de mayor crecimiento en los últimos años, que reclama un adecuado tratamiento y recepción normativa en el marco del derecho penal”.

“La situación de acoso sexual se configura cuando hay un hostigamiento a la trabajadora con una finalidad sexual clara, cuando es víctima de una situación y persecución sexual propiamente dicha, esto es la solicitud de relaciones sexuales bajo amenazas de despido”.

S.S. (no damos el nombre para proteger su identidad) fue a inscribirse como aspirante para ingresar a la Patrulla Municipal de La Matanza. La hicieron ir varias veces y, en todas esas veces, le “tiraban indirectas muy directas”. Finalmente, después de bastante trajín y de soportar los “lances de tres funcionarios diferentes del área” pudo incorporarse a staff de la Patrulla Municipal de La Matanza.

Pero las cosas comenzaron a complicarse para S.S. porque ahora “no recibía indirectas, sino que tres funcionarios del área le hacían proposiciones muy directas” y, lo que había comenzado como “acoso sexual se le sumó el acoso laboral”.

Cuando la situación se hizo insostenible, S.S. presentó una denuncia ante la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades, que conduce Psic. Liliana Hendel, quiénes la asesoraron e iniciaron las acciones administrativas y judiciales pertinentes.

En el área de Protección Ciudadana se hizo vox populi la denuncia y, el subsecretario de dicha área municipal, Lic. Jorge Ramón TAPIA, avisó que después de las elecciones dejaría el cargo por estar “cansado de los manejos del Coordinador de Seguridad Crio.(r) Carlos Greco y de su pandilla”.

Entre los integrantes de dicha pandilla se encuentra Claudio Cardona, hombre de confianza de Arturo Álvarez (Director de la Patrulla Urbana) quién renunció apenas comenzó a ventilarse la denuncia realizada por S.S.

Arturo Álvarez (Director de la Patrulla Urbana) le comentó a un chófer del área que “por sugerencia de TORTUGÓN o el PETISO (así lo llaman al Coordinador de Seguridad Crio.(r) Carlos Greco) por unas dos semana no iba a trabajar hasta que se enfrié el tema con la excusa de problemas de salud (operación de próstata o algo similar)” y, hasta el momento, su oficina permanece vacía.

En la mencionada denuncia hay otros involucrados (un tal BATET – segundo de Tapia – y un supervisor de la Guardia Urbana de apellido ÁVILA) y los tres, estarían siendo investigados en un sumario interno del área para deslindar responsabilidades.

El Coordinador de Seguridad del municipio, Crio.(r) Carlos Greco, estaría “haciendo todo lo posibles para parar el sumario administrativo y silenciar el tema” y, según fuentes fidedignas “habría intentado hablar con Psic. Liliana Hendel (quién desde su área motoriza el sumario administrativo y estaría preparando la denuncia penal correspondiente) para frenar toda acción administrativa y judicial” pero, fuentes del área de seguridad municipal, sostienen que “A Greco parece que le llegó la hora de dar un paso al costado. Hendel no le dio bola y habló del tema con Fernando o así se lo habría manifestado a Greco”.

Algo anda ocurriendo porque hubo reuniones importantes por el tema de la seguridad donde Greco no fue invitado y, al intentar ingresar a la misma, “le solicitaron que se retirase y no armara mucho ruido”. También le “habrían sacado su oficina, la de arriba cerca de los baños saliendo al playón y trabajar en la de abajo porque él es subdirector a cargo de seguridad y no tendría que hacer nada allá arriba acobachado”

“Arturo posee una camioneta Toyota SW4 alta gama, la más cara del mercado” nos comentaba un funcionario municipal y agregó que “La Toyota la guarda en el estacionamiento a la vuelta del Palacio municipal, parece que su amistad con Greco le deja réditos importantes y son tan amigos que en las redes sociales pone fotos paseando, por varios países, junto a Tortugón”

Arturo Álvarez (Director de la Patrulla Urbana) es un ex policía que tuvo alguna notoriedad pública (allá por el inicio del Siglo XXI) cuando declaró en una renombrada causa judicial dónde se ventilaba el asesinato de un policía, supuestamente ejecutado por la “Banda del Gordo Valor” (https://www.lanacion.com.ar/sociedad/quieren-que-declare-el-ex-ministro-lorenzo-nid158217/).