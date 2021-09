“EL 14 DE NOVIEMBRE EL OFICIALISMO COMIENZA A IRSE”

Gacetilla de Prensa

Representantes de la coalición “Juntos” que acompañan desde La Matanza la lista encabezada por Diego Santilli, en provincia de Buenos Aires; brindaron una conferencia de prensa. Los tres primeros candidatos a concejales, Héctor “Toty” Flores, Laura Greco y Jorge Lampa; y el candidato a ocupar una banca en la cámara baja del Congreso Nacional, Dr. Alejandro Finocchiaro analizaron los resultados de las recientes elecciones en el distrito, la situación política en días convulsionados por la crisis institucional y los cambios en los gabinetes del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof.

“Tiene que ver mucho con lo que está pasando abajo -estimó Toty Flores-. Estos casi dos años de no gestión tanto a nivel nacional como provincial y municipal han generado cambios muy profundos en la relación del ciudadano, del votante del kirchnerismo con sus dirigentes. No están cerca porque no sienten lo que siente la gente. Eso ha quebrado al kirchnerismo; ha quebrado al peronismo del ascenso social. Estamos ante el fin del ciclo del kirchnerismo como una forma de hacer peronismo. Se percibía ‘el olor a cambio’. Politólogos, periodistas y hasta algunos dirigentes han tenido errores de apreciación al manejar ideas que han quedado perimidas. Por ejemplo, que el peronismo unido nunca pierde. Ese mito se acabó”.

“El cansancio de 38 años de un falso peronismo que ha creado una crisis impresionante, no solo en el país sino en La Matanza. Digo crisis como digo hambre, como digo incertidumbre, como digo inseguridad. Y sumado a todo esto la trágica pandemia que no permitió, siquiera, despedirse de los seres queridos. Estamos contentos desde Juntos por este gran cambio, pero no estamos para festejar, el país sigue de duelo, sigue de luto. De esto hablan los vecinos en todas las localidades, de dolor y sufrimiento, de no poder mandar a sus hijos a la escuela; de la inseguridad; del reclamo permanente por el abandono del oficialismo. La gente teme por la vida, no quiere seguir en este camino de estafa y promesas incumplidas. La gente tomó esta decisión”, enfatizó Laura Greco, segunda en la lista de candidatos a ediles.

“Este balance del primer tiempo de estas elecciones nos dice que nada es fruto de la casualidad. El día siguiente de la derrota del 27 de octubre de 2019 nos encontró trabajando. Veníamos de una derrota dura pero supimos ser autocríticos. Y en esa autocrítica, desde este equipo de trabajo, decidimos seguir escuchando a los vecinos, especialmente a los que no nos votaron”, describió Jorge Lampa quien, además de afirmar que el espacio atravesó un proceso de internas muy saludable, vaticinó: “Por mal que les pese a algunos, desde entonces tuvimos presencia permanente en los tres cordones desde el 2005 hasta la fecha. Estuvimos, estamos y vamos a seguir estando. Quiero ganar, ahora y en el 2023. No es imposible. Estamos haciendo todo lo necesario para lograrlo. Y la base de ese triunfo va a ser el domingo 14 de noviembre”.

“Gracias a todos los vecinos que nos han dado este gran resultado, porque es de ellos, el voto es de ellos –aclaró Finocchiaro-. Agradecer también el enorme trabajo de todos los militantes, de todos los referentes, de todos los dirigentes, de todos los candidatos a concejales en todas las localidades de La Matanza sin descanso para que esto sea realidad, para lograr este resultado que vamos a mejorar en noviembre. A la no gestión del intendente Fernando Espinoza, que nosotros venimos denunciando desde hace dos años, desde que asumió, se le sumó la voluntad de la gente de querer cambiar, y ahí estamos nosotros. Sabemos que van a hacer todo lo posible, con todas sus mañas. Pero vamos a estar nosotros, sin relajarnos. Les decimos a los vecinos: cuando llegue lo que llegue desde los gobiernos municipal o provincial ‘agarren todo’, y después voten al cambio. Porque el 12 de septiembre empezamos a cambiar; el 14 de noviembre ellos comienzan a irse. Hace un ratito, se fue del Ministerio de Educación un no-ministro, en el 2023 se va a ir de La Matanza un no-intendente. No hay funcionarios que no funcionan, lo que no funciona es el gobierno entero. Y en La Matanza no funciona ninguno de los tres niveles del Estado”.

En la actividad también estuvieron Maximiliano Vallejos, integrante del directorio del Mercado Central, y Alejandro Zamorano, presidente de la CC-ARI La Matanza y candidato a diputado provincial.