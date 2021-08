“EL ESPÍRITU DE LA GENTE ES APOYAR PORQUE ENTENDIERON QUE EL PERONISMO ES EL QUE DA LA SOLUCIÓN EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Carlos Estévez, uno de los referentes históricos del peronismo matancero.

Estévez señaló, al ser consultado sobre la lista que presentó en oficialismo matancero, que “es una buena propuesta para La Matanza” y remarcó que “creo que la intención de Fernando es ponerse al frente de esta batalla porque Matanza va a ser la niña bonita del Peronismo, como siempre lo ha sido, ponerse al frente también es un desafío”

QP.: ESTÉVEZ ¿CÓMO VIO USTED LOS CIERRES DE LISTAS?

CE.: “A mí me gustaron, no tengo ningún tipo de dudas de lo que se armó porque veo que ha participado mucho la militancia, mucha gente joven que es lo que me gusta y algunos compañeros que tienen experiencia, es una buena propuesta para La Matanza el intercambio generacional con chicos que son jóvenes pero con mucha experiencia porque siempre han trabajado con alguien, hay muchos nombres que uno los conoce desde hace años han jugado y han participado bastante bien con esto y que estén integrados es importantísimo para la militancia”

QP.: ¿NO CREE QUE ES UN RIESGO QUE FERNANDO UTILICE SU NOMBRE PARA LA CABEZA DE LA LISTA?

CE.: “Es una situación difícil pero entiendo que él lo habrá medido, lo habrá evaluado, creo que la intención de Fernando es ponerse al frente de esta batalla porque Matanza va a ser la niña bonita del Peronismo, como siempre lo ha sido, ponerse al frente también es un desafío pero por otro un compromiso de hacer las cosas bien y levantar el caudal de votos y levantar el proyecto nacional que es importante”

QP.: ¿CÓMO VE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE CARA A LAS ELECCIONES, USTED CREE QUE LA GENTE VA A ACOMPAÑAR?

CE.: “A veces las críticas uno tiene que aceptarlas, cuando uno está en función es un servidor público y tiene que reconocer que a veces se hacen cosas bien y otras se quedan en el camino, pero recorriendo La Matanza te das cuenta de un montón de cosas que han cambiado como por ejemplo, el tema de las plazas, las obras públicas que vamos a tener de acá en adelante, la recolección de residuos, el alumbrado público, la salud que están haciendo un gran trabajo, vos fíjate que son militantes y cooperativistas que se pusieron al frente de esto apoyando la gestión”

QP.: ¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE DE ESTA ELECCIÓN?

CE.: “Va a ser positivo el desafío, porque nunca en la historia después de una Pandemia, hay una gestión de gobierno con la crisis que nos dejaron y muchas veces se cuestiona a La Matanza con un presupuesto que no alcanza, más de dos millones de habitantes no es algo que sea fácil, tampoco es imposible, pero desde Federico, Alberto, Fernando generaron medios para que puedan contener a la gente en lo que es el ámbito municipal yo creo que se está haciendo lo necesario, la situación social, no la maneja el municipio pasa que la primera imagen que tiene el vecino común, es el Municipio o el Intendente y en ese sentido los temas sociales se van resolviendo así que yo creo si logramos que se complete el sistema de vacunas, la apertura comercial, la industria, yo creo que la gente está entendiendo lo que está pasando, más allá que hay muchos medios que informan como que no se quisieran ver las cosas, pero se está resolviendo bastante bien tanto como el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal”

QP.: ¿USTED CREE QUE EL GOBIERNO NACIONAL VA A PODER SALIR ADELANTE?

CE.: “Yo creo que sí, yo por suerte tengo la posibilidad de hablar con compañeros de distintos lugares en la provincia de Buenos Aires como así en el resto del país y el espíritu de la gente es apoyar porque realmente entendieron que el peronismo es el que da la solución en los momentos más difíciles, más complejos, la respuesta siempre la tuvo el peronismo, cuando hubo beneficios siempre los dio el peronismo para la clase trabajadora, para el ciudadano común, yo he hablado con compañeros de Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Córdoba, Tucumán pero la gente común sabe a dónde tiene que apuntar, y el ciudadano que tiene una historia, la del peronismo, siempre la va a apoyar, las críticas tienen que ser internas, por ahí faltan más debates internos para acomodar algunas cosas pero creo que la perspectiva tiene que ser con esperanza para que la gente pueda salir adelante”

QP.: ¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS?

CE.: “Que la gente entienda que esto es difícil pero no imposible, siempre al peronismo le ha tocado las crisis, y sin embargo siempre ha salido adelante y lo más importante de cada uno de nosotros es estar cerca de la gente, que eso es lo que reconoce la ciudadanía, que la gente vea la cara del que sea responsable de las situaciones de cada uno”