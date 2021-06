“EL PAPEL DE LA OPOSICIÓN ES MUY OPACO POR NO DECIR TRISTE Y LAMENTABLE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el concejal del FDT matancero Hugo Soraire, quien nos contó la realidad que ve en el territorio, y como están trabajando en el sur del distrito, apuntando a un fuerte trabajo social para la reconstrucción post pandemia, sin escapar a este año electoral, esto nos decía:

QP: Concejal ¿se lo ve trabajando mucho en el territorio reunido y articulando con diferentes sectores, organizaciones y demás grupos de vecinos?

HS.: “Bueno, esa es una tarea permanente, lo hacemos constantemente más allá del cargo circunstancial que uno ocupa, la tarea militante es algo que está dentro de uno y lo hacemos de toda la vida, y en este tiempo que nos toca transcurrir después de la ‘Pandemia Macrista’, y la actual pandemia del covid mucho más, porque se necesita estar y tener presencia en las barriadas populares en las cuales, en muchas de ellas, hemos abierto, en otras apoyado comedores y merenderos populares, para llegar con un plato de comida a la mesa de muchos vecinos que necesitan por razones obvias de la pandemia, y más allá de los esfuerzos que se hacen muchas veces no se llega, entonces la militancia barrial es la que sale y extiende rápidamente la mano, y llega solidariamente para sus vecinos, y en eso es lo que estamos”

QP: Esta tarea no es puramente electoral, ¿es algo que la militancia viene realizando desde el 2016, y desde antes también?

HS.: “Llevar estas acciones a una actividad electoral, es tener una visión muy corta y muy mezquina; a ninguno de nosotros se nos ocurre pensar que vamos a tener un rédito electoral por tener un comedor o 10, o 100 o 200 viandas de comida más, quiero creer que no hay nadie que piense que ese sea el camino para revertir una elección o sumar votos, esta es una tarea que se realiza porque se la siente, el militante no calcula, va y da de sí mismo, su tiempo, sus ganas, su amor, y en muchos casos la vida, en este caso con la ayuda a los vecinos por este covid que vino a transformar la realidad de todos, si bien esta pandemia nos golpeó muy duro, la gente venía golpeada por otra pandemia de 4 años de neoliberalismo Macrista, esto hizo que haya una explosión de merenderos y comedores en muchos barrios”

QP: Este tema de los comedores y el hambre son como que no se habla en algunos sectores, es como que vienen de la mano de la pandemia, pero ¿ya venían de antes?

HS.: “Nosotros lo hablamos todos los días y estamos con esos vecinos trabajando codo a codo, habrá ámbitos en los que no se dice, o no se tiene en cuenta, la necesidad esta, y nosotros estamos y vivimos en los barrios, no podemos ser ajenos a lo que nos rodea y vemos todos los días. Nosotros vivimos las realidades de los barrios, no hacemos turismo social ni barrial, no vamos a descubrir que es lo que necesitan, nosotros estamos con los que necesitan, no es de ahora, esto es una constante, tenemos presencia en el territorio, y eso hace que muchos vecinos permanentemente estén pidiendo una mano, o aportando su tiempo para colaborar, algunas soluciones hemos podido dar y otras no, y el vecino lo sabe porque ve nuestro trabajo, tenemos una gran demanda de vecinos que están al frente de comedores pidiendo ayuda, y a veces no llegamos a todos”

QP: A raíz de esto ¿han conformado un grupo con vecinos y vecinas?

HS.: “Si desde hace un tiempo hemos conformado con un grupo de vecinas y vecinos, frente a esta necesidad de poder alimentarse y llevar un plato de comida al vecino que lo necesita, hemos formado un Frente Social y Barrial, que es el Frente Popular, en esa misma lucha diaria estamos, y en la misma tenemos muchos colaboradores anónimos que nos dan una mano, una ayuda, para que, a su vez, podamos ayudar”

QP: En este frente participan solamente vecinos con interés social, ¿tiene un tinte político o electoral?

HS.: “Claro, justamente hacemos la diferenciación, separando a la militancia política de la militancia social, la política la hacemos con la agrupación Ramón Carrillo, desde una mesa política determinada como Catan sur, pero esto de coordinar el trabajo de más de 30 comedores y merenderos en esto que es el sur del distrito González Catán, Virrey del Pino, Laferrere, Castillo inclusive, esto tiene que ver con una tarea social netamente, y muchas de esas compañeras no están consustanciadas con la militancia política, pero si con la social de todos los días de ayudar al vecino, estar durante horas cocinando muchas veces no en las mejores condiciones, sin todas las herramientas o materiales que se debería tener, no con toda la mercadería que debería ser provista, sino apechugando, poniendo de si, poniendo mucho esfuerzo y ganas, y nosotros tratando de coordinar voluntades y recursos para que esto se realice y sea posible, en ese marco estas compañeras han encontrado en el Frente Popular Social y Barrial el lugar donde canalizar sus demandas y también su militancia social y barrial, que es la ayuda al vecino”

QP: ¿Qué otras actividades o inquietudes salieron a la luz a través de este Frente, más allá de lo social?

HS.: “Las compañeras están trabajando mucho en el frente y en este tiempo, se han acercado personas que han conformado un grupo que se denomina Identidad Diversa y que tiene que ver con la lucha de género, de los distintos géneros, no solamente trans, hoy están trabajando dentro del Frente Popular y están tratando de organizar parte de la comunidad y desde ese lugar apoyamos todas sus iniciativas”

QP: ¿Esto nació de los mismos barrios, de la realidad del día a día de compartir las problemáticas barriales?

HS.: “Si tal cual, en varios de los comedores las chicas de Identidad Diversa están colaborando, en las diferentes actividades, porque son parte de esta comunidad barrial, y que entienden que es entre todos, y ponen sus inquietudes y sus manos al servicio del vecino que necesita ayuda”

QP: ¿En qué otras áreas están trabajando con el Frente?

HS.: “También estamos trabajando con las huertas en los barrios, esto lo venimos haciendo desde el año pasado, y en muy poco tiempo vamos a tener novedades en el centro de Catan donde tenemos El Galpón donde vamos a tener un lugar apto para hacer las tareas de huerta con los compañeros, este es el camino de esta militancia social que han encarado estas vecinas y compañeras, que es un modo de contener en esta situación a mucha gente que está tratando de buscar dar una mano y no tiene donde o cómo y con qué, en este lugar puede canalizar esa inquietud, nuestra coordinación y colaboración hace que esto funcione de forma ordenada y positiva para la comunidad”

QP: Este es un año electoral, ¿cómo ve el inicio de campaña, el papel de la oposición en esta coyuntura electoral y de pandemia?

HS.: “Empiezo por el final de la pregunta, creo lamentablemente, me gustaría que fuera distinto, el papel de la oposición es muy opaco por no decir triste y lamentable, la oposición no constructiva en La Matanza, no es más que plantear inconvenientes en casos muchas veces reales y en otros casos inflados, creados para tal fin, nada constructivo, nada positivo, a mí me gustaría que fueran distintos, que acompañaran el momento pero esto, lamentablemente, no ha resultado así, a veces quieren convertir al accionar político en un show, creo que hay una línea que es indivisible entre lo que fue el gobierno de Macri, y quienes lo representan en el distrito, no pueden ser desligados, tenemos que marcar claramente que en principio son macristas, no tenemos que olvidar, en parte son responsables de lo que sucedió cuando su coalición política gobernó la Argentina no se pueden desentender de eso, y plantear que son una alternativa vecinal, porque no lo son, son macristas y eso hay que recalcar, por lo tanto responsables de mucho de lo que sucedió. Por un lado eso, la campaña electoral podríamos decir que es muy difícil en este momento en modo electoral, es muy complejo, muy complicado, estamos atendiendo todo esto que hablamos de la situación social, no nos vamos a desentender de lo político, la elección esta, y la tenemos que afrontar, y seguramente nos va a encontrar victoriosos en las urnas en septiembre las PASO, y en noviembre la general, pero eso lo dejo en segundo plano sin quitarle el cuerpo, porque vamos a hacer lo que hemos hecho siempre; el mayor de los esfuerzos en lo electoral, porque tenemos que reconstruir a la Argentina como dijo el presidente Alberto Fernández, nos dejaron devastados, el covid nos pone las cosas difusas, no sabemos si es la pandemia actual o la pandemia amarilla que nos devastó por 4 años, no hay que olvidarse que el macrismo devastó al país en todos los órdenes, en lo social, en lo económico, en lo político, destruyeron todo y de ahí no se vuelve tan fácil, es mucho más fácil destruir como hicieron ellos que construir, y es lo que tenemos que hacer, volver a construir. La elección va a suceder, estoy convencido de que en La Matanza el resultado está claro, y vemos la campaña sucia que se está haciendo en la provincia con encuestas truchas donde dan ventaja a algún candidato amarillo, debemos recordar que se ganó la provincia por más de 20 puntos, ni que hablar en La Matanza, pero esto va a llegar a su fin cuando el pueblo vote”

QP: ¿Cómo considera el plan de vacunación hasta el momento?

HS.: “Altamente exitoso, creo que está demostrado por los hechos, porque a todos de alguna manera nos toca, directa o indirectamente con un familiar o vecino que se ha vacunado, creo que la oposición, en este caso, los que manejan la campaña en los medios se equivocaron en apuntar a la vacunación como su principal caballito de batalla, porque les ha fracasado en el sentido que pusieron una ficha en un lugar que sabían que iban a perder, porque los contratos con las farmacéuticas internacionales como los estados de Rusia y China estaban claros que iban a terminar siendo efectivos en el tiempo, se han sumado los viajes con vacunas que llegan de todo el mundo como del propio EEUU, o de Europa, Inglaterra en este caso, esto creo que los termino de apabullar, vacunas hay a pesar de que los operadores mediáticos siguen diciendo no hay vacunas, y los ves vacunarse y sacarse la foto con el carnet de la misma, la gente común va al vacunatorio y se vacuna, se vio cuando se liberó la vacuna para los mayores de 60 y luego para los mayores de 55 años a pesar de no tener turno, durante el pasado fin de semana largo hubo mucha concurrencia a los vacunatorios, eso significa que se está trabajando en el camino correcto, creo que el operativo de vacunación es altamente exitoso, y masivo”

QP: ¿Debemos destacar a la militancia en estas cuestiones que nunca dejo de estar apoyando, organizando y haciendo, no? Y el plan de vacunación del estado municipal con su campaña de vacunación con el calendario habitual de vacunas también se podría decir que es exitoso.

HS.: “Si claro, la militancia no se concibe de otra manera, la militancia peronista no necesita probar nada, sabemos que siempre dio muestras del nivel de solidaridad y de su capacidad de trabajo cuando el pueblo la necesita, y con respecto al plan de vacunación municipal, es lo que venimos haciendo año tras año, y la militancia es parte de esto, en todo sentido, recorriendo casa por casa, anotando al vecino, y aclarando cualquier inquietud que tengan con respecto a las vacunas, pero por suerte el éxito está en que los vecinos acepten vacunarse, y reciban la vacuna hoy lo podemos hacer, la vacunas tienen una gran aceptación, y seguramente lleguen las vacunas cubanas, porque ya hay acuerdo firmados con Cuba, y ojala este momento pase a ser un recuerdo en la vida de todos nosotros, el haber transcurrido la pandemia, con pérdidas de vidas lamentables, entre otras perdidas que no se comparan con la vida que es lo más importante”

QP: Concejal, ¿está haciendo radio también?, pasamos el chivo para los que quieren escuchar a las chicas que conducen el programa lo hagan

HS.: “Si estamos los días sábados en la 95.7 una radio de matanza que esta desde hace mucho tiempo, la radio del Maza, en realidad estoy en la producción, no estoy frente al micrófono, pero están las compañeras que llevan a delante el proyecto y son parte del Frente Popular, y están trabajando en esa alternativa que es la comunicación comunitaria, las acompañamos y alentamos a que el proyecto crezca, damos una mano en la producción para no olvidarnos de dónde venimos”