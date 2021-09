“EL PERONISMO TERMINÓ CON PERÓN, ELLOS USARON AL PERONISMO COMO TRAMPOLÍN PARA LLEGAR AL PODER PERO LO QUE LLEGÓ AL PODER, NO ES EL PERONISMO ES EL COMUNISMO”

Por Nicolás Brandolini

Dialogamos con Fabián Reale, referente y precandidato a Concejal, por el partido del “polémico” Javier Milei, para las próximas PASO. Reale afirma “mi primera incursión en política es ésta” y que lo hace debido a que está “podrido del gobierno” y de sus “impuestazos”.

El Frente que encabeza Milei surge del divorcio político de Milei con Espert, de ahí el lanzamiento del espacio a nivel nacional con un papel modesto pero con probabilidades importantes de hacer una buena elección si el escenario político se mantiene, según indican las encuestas, como hasta el momento con alto porcentaje de polarización, alta tasa de indecisos y con el agregado de la dificultad que tienen los partidos tradicionales de retener a sus votantes más críticos.

QP.: ¿CUANDO SE DECIDIÓ A SER CANDIDATO, HABÍA PARTICIPADO ANTES EN POLÍTICA?

FR.: “Yo soy un vecino común y corriente, de acá de La Matanza, vivo hace 42 años en La Matanza, jamás me metí en política, mi primera incursión en política es ésta, estoy cansado, realmente estoy podrido del Gobierno que nos viene dando con impuestazos, corrupción, y dije tengo el tiempo, es mi momento para poder participar y hacer algo por los vecinos, de La Matanza, yo vivo en La Matanza, y yo siempre dije el día que Javier Milei, donde participe Javier Milei me voy a meter junto con él, así que dicho y hecho”

QP.: ¿POR QUÉ JAVIER MILEI Y NO OTRO CANDIDATO?

FR.: “Porque las ideas liberales me identifican, no hay otro tipo de ideas que no sean las liberales, me provocan lo mismo, no hay otras ideas que me llamen al hacer por los vecinos de La Matanza, cómo lo hace el liberalismo”

QP.: ¿CÓMO ENCAJA DENTRO DE LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA DE LA MATANZA EL PARTIDO POLÍTICO DE JAVIER MILEI?

FR.: “Yo creo que vamos a dar una sorpresa, un batacazo, no solo a nivel municipal sino a nivel nacional, venimos muy bien hoy somos la tercera fuerza a nivel nacional, la verdad es que claro hay provincias que tenemos más llegada que otras, pero en el lapso de dos años somos tercera fuerza, muchos jóvenes están apoyando las ideas liberales, así que yo creo vamos muy bien”

QP.: ¿QUÉ CREE QUE EL PARTIDO LIBERTARIO OFRECE COMO PROPUESTA POLÍTICA, Y EL RESTO NO?

FR.: “Nosotros ofrecemos ideas desde las cuales se pueden cumplir, se pueden lograr hechos puntuales, decimos las cosas como son y vamos por el trabajo, no mentimos al vecino, no lo chamullamos, a diferencia del oficialismo que te ofrece tal o cual cosa. Nosotros vamos por cosas concretas, ellos son muy populistas, muy socialistas, ellos se ocupan de la gente cuando llegan las elecciones, hay que terminar con esa casta política que lo único que hace es aprovecharse del pueblo y de la gente, nosotros venimos a dar vuelta esta dinámica”

QP.: HABLÓ DE HACER COSAS CONCRETAS ¿CÓMO CREE QUE SE MANEJÓ LA PANDEMIA EN LA MATANZA?

FR.: “Mal, hay más o menos unas 600.000 personas vacunadas, La Matanza tiene más de 1.700.000 vecinos, ¿cómo crees que se manejó la pandemia?, yo creo que muy mal, porque encima ellos están todos vacunados y los que sufren son las personas de a pie, a vos te dijeron que no te juntes, te amenazaron, te cobran multa, pero es cuando yo digo ellos están más allá del bien y del mal, porque ellos pareciera que no cometen errores, la verdad podrían haber hecho cosas mucho mejores con la vacunación, tuvieron que esperar a que se murieran más de 100 mil personas para usar otras vacunas y no lo hicieron”

QP.: EN ESE MISMO SENTIDO ¿CÓMO VE EL CIERRE DE LAS ESCUELAS QUE PASARON DE DAR CLASES A SER PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS?

FR.: “No tendrían que haber cerrado nunca las escuelas, usando un buen protocolo estos dos años que van de cierres de escuelas, tenemos chicos que pasan de grado no sabiendo absolutamente nada, y no solamente los chicos salen mal parados de todo sino que también han perjudicado a los padres, que han tenido que salir a ganarse el sustento para mantener a esos chicos que no fueron nunca al colegio, y que no estudiaron; así que fue muy mal manejado. Ponele que vos querés manejar la situación con burbujas, como lo hace el gobierno, no quiero que la escolaridad perjudique los niveles de contagios, ¿qué herramientas le das a los chicos que se quedan en sus casas y no van al colegio?, hay localidades donde en teoría se podría bancar la situación, Ramos Mejía, Villa Luzuriaga, San Justo, Lomas del Mirador quizás los chicos tienen más facilidades para acceder a internet o a una computadora, pero qué pasa a partir del segundo y tercer cordón donde la situación social cambia Rafael Castillo, González Catán, Virrey del Pino, 20 de Junio, hay chicos que no tienen ni siquiera internet o notebook para poder estudiar, explícame cómo podés hacer estudiar a esos chicos, quedan totalmente excluidos del sistema educativo, ponele que tienen por familia un celular con datos móviles para que los tres chicos que tienen se conecten por zoom, es imposible ¿no se pudo haber previsto eso?, entonces resumiendo; el manejo muy mal”

QP.: ¿CÓMO VEN EN EL PARTIDO POLÍTICO DE JAVIER MILEI, MÁS ALLÁ DE LAS DIFERENCIAS, LA ESTRATEGIA DEL OFICIALISMO DE CULPAR PERMANENTEMENTE A LOS CUATRO AÑOS DE GOBIERNO DE JXC?

FR.: “Para mi ellos son comunistas, el peronismo terminó con Perón, ellos usaron al peronismo como trampolín para llegar al poder pero lo que llegó al poder, para mí, no es el peronismo es el comunismo, entonces 70 años de peronismo entre comillas le echen la culpa a 4 años de macrismo, que tampoco hizo las cosas bien, hizo las cosas muy mal, vos no poder echarle la culpa de todo a cuatro años de macrismo cuando vos venís gobernando hace más de 65 años entonces así te das cuenta que ellos nunca se hacen cargo de nada es más fácil patear la pelota y hasta culpar a los liberales porque encima dijeron que los liberales habíamos gobernado cuando los liberales nunca gobernamos la Argentina, no saben qué hacer porque se les escapa todo, llegas a un momento en el que la gente se dio cuenta que lo que está pasando en la Argentina es muy grave y no tiene solución a menos que hagas un cambio rotundo de estilo de Gobierno, entonces del miedo que tienen salen a decir cualquier barbaridad para seguir captando los votos y el clientelismo de la gente que tiene cautiva”

QP.: ¿POR QUÉ CREE USTED QUE ANTE TANTA NECESIDAD QUE IMPERA EN LA MATANZA, EL MUNICIPIO SIGUE ENGROSANDO LOS SUPUESTOS PLAZO FIJO QUE MANTIENE EN EL BANCO PROVINCIA?

FR.: “Supuestos no, tiene un plazo fijo y te puedo dar el monto aproximado de 12 mil millones de pesos con un rendimiento de más de 300 millones de pesos mensuales de intereses, entonces la pregunta es ¿a dónde va a parar esa plata?, a ver yo estoy de acuerdo con que una persona ahorre, vos podes ahorrar como persona, tenés derecho a ahorrar y comprarte lo que vos quieras pero es saludable hacerlo cuando uno tiene sus finanzas en orden, entonces así lo que te sobra lo podés ahorrar, entonces yo pregunto ¿cómo puede ser que en La Matanza haya vecinos que no tiene cloacas, no tiene asfaltos, no tiene agua potable y en ese contexto el municipio tiene un plazo fijo de más de 12 mil millones de pesos con un rendimiento mensual de 300 millones de pesos de intereses?, quiere decir que los matanceros tenemos un plazo fijo de 12 mil millones de pesos somos todos socios, porque vos podes ahorrar si tenes un superávit es decir plata que te está sobrando de los impuestos que pagan los vecinos, entonces la pregunta es ¿por qué le estás cobrando tanta plata a los vecinos por medio de impuestos si a vos te sobra la plata?, entonces habría que rever esto, yo si estaría en su lugar cortaría la mitad del plazo fijo y construir lo que falta, porque hay gente que no tiene nada”

QP.: ¿LE GUSTARÍA AGREGAR ALGO MÁS?

FR.: “Si claro, que La Matanza tiene futuro y ese futuro va a ser Liberal”