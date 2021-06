“EL PRESIDENTE PERDIÓ EL RUMBO, PERDIÓ LA CREDIBILIDAD, LA GENTE YA NO LE CREE MÁS. HOY, SIN HABLAR, GOBIERNA CRISTINA”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó al Concejal (m/c) Adrián Verdini referente local del espacio (en formación) de Florencio Randazzo en el distrito.

Verdini sostuvo que “en el vecino nadie piensa, queremos formar ese espacio, real positivo, mostrarle a la gente que hay una salida a todo esto” y remarcó que “Nos podemos quedar en echar culpas, me parece que la gente no quiere más eso, ya no va más echar culpas, el vecino quiere saber cómo le vas a solucionar el problema”

QP: Verdini, ya estamos en pleno procesos de armado para las elecciones legislativas, ¿están trabajando en una alternativa?

AV.: “Sí, estamos trabajando en un espacio, que no es la tercera vía, pero sí que no tenga nada que ver con la grieta, que no tenga que ver con el espacio que gobernó la Argentina los cuatro años del macrismo, ni tampoco con este Kirchnerismo duro, ya que ninguno de los dos extremos le hacen bien a la sociedad, lo que estamos tratando de conformar es un espacio positivo que este en relación con lo que piensa la gente, hoy la dirigencia se alejó del vecino, se alejó del hombre de a pie como decimos, se alejó del que tiene los problemas todos los días, y están en sus internas que sí que no, pero en el vecino nadie piensa, queremos formar ese espacio, real positivo, mostrarle a la gente que hay una salida a todo esto”

QP: ¿Cuál es el mensaje del vecino, qué le plantea la gente a Uds.?

AV.: “La preocupación número uno es que no le alcanza la plata, está muy asustado por el tema de la pandemia, las vacunas, el tema de la inseguridad es tremendo en nuestro distrito, todos los días te enteras de muertes, robos, y hoy todos te cuenta que le robaron, yo quisiera saber, ¿a quién no robaron? ¿Quiénes no tuvieron un hecho de inseguridad? Encontrar a alguien que no haya tenido un hecho de inseguridad es extraño hoy y, lamentablemente, nos estamos acostumbrando a eso, de eso nadie hable, los problemas que tiene el vecino con los temas de salud, agravado por la pandemia, ¿cuáles son las realidades de las salas de nuestro distrito? ¿Cuál es el sistema de salud que tenemos en La Matanza?, es deplorable. Nos podemos quedar en echar culpas, me parece que la gente no quiere más eso, ya no va más echar culpas, el vecino quiere saber cómo le vas a solucionar el problema, acá se la pasan echando la culpa, votamos a este gobierno de Alberto Fernández, que uno cree que es un gobierno peronista, y que después se terminó definiendo como social demócrata, porque los otros no habían hecho las cosas bien, ahora estos se la pasan criticando lo que no hicieron los otros, el vecino quiere que le digas lo que vas a hacer, para qué estás ahí, para qué te votó, es ahí donde esta disociada la sociedad de la política, y me parece que es lo que hay que cambiar”

QP: Parece que los dirigentes políticos no han sabido resolver este problema, pero este problema que tenemos hoy ¿lo resuelve la política?

AV.: “Totalmente, están viendo cómo se posicionan para el 2023, es una locura lo que está pasando hoy, miras la oposición tremenda pelea en el macrismo, si juegan en capital que la provincia, que si estoy, si no estoy de que el resultado de lo que pasa, y desde el propio Frente de Todos es una bolsa de gatos, porque no sabes quién gobierna, creo que el presidente perdió el rumbo, perdió la credibilidad, la gente ya no le cree más, hoy sin hablar gobierna Cristina esta es la realidad, tenes la interna dentro de la interna, porque están todos los espacios peleados y enfrentados, los ministerios están loteados, entonces el ministro no tiene poder absolutamente para nada, los otros funcionarios tienen otras terminales, entonces ignoran lo que hace el ministro, y así en todos los estamentos y organismos del estado está pasando lo mismo, se olvidaron de la gestión, todos hablan de la pandemia, hay que empezar a hablar de lo que va a venir después de la pandemia”

QP: ¿Con quienes están trabajando en este espacio a nivel nacional y provincial?

AV.: “Esta es una elección provincial donde se tiene que construir un espacio nacional, estamos trabajando con Florencio Randazzo. Creo que Florencio es una persona que sintetiza la no grieta fundamentalmente, su mensaje es claro, es positivo, y tiene que ver con esto que estamos hablando, trabajar en esto, en post del después, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo salimos de esto?, porque en algún momento hay que salir de esto, de la pandemia, la pandemia se va a terminar, cuando miremos para atrás, eso sí que va a ser tierra arrasada, en San Justo cerraron más de 300 comercios, son cifras oficiales, esas son 300 familias que pusieron un negocio con todo el entusiasmo, y les fue mal, y hoy cerró, y por ahí tenían uno o dos empleados que quedaron en la calle, hay muchos sueños rotos que me parece que la política tiene que reconstruir, fundamentalmente es eso, y ese tiene que ser el mensaje”

QP: Hoy nos encontramos con una realidad, de repente el poder local no tiene diálogo con la oposición, un diálogo constructivo, no hay nuevas ideas para salir de esta crisis en la cual estamos.

AV.: “Coincido, no sé lo que pasa hoy dentro del Concejo Deliberante, creo que a nivel local pasa lo mismo que a nivel nacional, es la oposición boba, de me opongo porque me opongo, eso no sirve, yo soy un convencido del diálogo, a mí me tocó estar 4 años en el HCD, con una mayoría siempre del oficialismo, a veces más apretada, a veces más holgada en esos 4 años, algunas cosas las acompañamos, y otras no, pero fundamentando por qué podes acompañar algo y fundamentar porque acompañas, y cuando no acompañas también tenes que fundamentar porqué. Hoy me parece que eso no existe porque, lastimosamente, no conozco el nivel de la oposición, oponerte por oponerte tampoco sirve, si no das ideas constructivas, y que fundamenten porque si y porque no, también lo tendría que hacer el oficialismo. Es fundamental, lamentablemente es una pelea berreta que uno está viendo en todos los órdenes, no piensan en el vecino, no piensan en la gente, ellos se pelean por tal o cual cosa, en lugar de discutir la salud, la inseguridad, la economía, los comercios que cierran, las fábricas que echan gente. Hay que discutir como solucionamos los problemas a nuestros votantes, porque la realidad de San Justo y Ramos Mejía es la misma realidad que la de Virrey del Pino, Catán, Castillo, es otra, pero todos formamos este distrito que es La Matanza que tiene un potencial tremendo para crecer, ¿en qué estamos? No sé en que esta el oficialismo y en que esta la oposición pero, seguro, que no están para solucionar el problema al vecino”

QP: ¿Este mensaje que plantea, está calando en la dirigencia política de los que se acercan a este nuevo espacio?

AV.: “Muchísimo, y todos terminan coincidiendo, espero que con todos los dirigentes de la política, de los gremios, y de la sociedad civil, con los que venimos hablando se animen a hacerlo público, es simple estamos en democracia, viene una elección, hay que prepararse, armar una lista lo más plural posible, y competir en las elecciones porque estamos en democracia, y el gran ordenador va a ser la gente, vamos a jugar con este proyecto en esta elección de medio término, y tenemos un proyecto presidencial que es para el 2023, y es que Randazzo sea el próximo presidente, pero también tenemos que decir para qué, que son estas cosas que estamos hablando ahora, sino ¿para qué querés ser presidente?, ¿para que querés ser gobernador?, ¿para que querés ser intendente?, ¿para que querés ser concejal?, la política termina, para mucho, en un lugar para ganar plata, lo toman como un empleo, me meto acá y cobro un sueldo, creo que no se trata de eso, se trata de servir, cuando estás ahí te debes a los ciudadanos, si sos concejal de La Matanza, si sos diputado, de la provincia, o de la república, para eso estas, para eso te pusieron, para eso los vecinos con sus impuestos te pagan el sueldo, me parece que la dirigencia política hoy tendría que pensar un poquito en eso”

QP: Más allá del mensaje y que están armando un proyecto, ¿ya están discutiendo candidaturas?

AV.: “Todavía no hay grandes discusiones de candidaturas, sino estaríamos poniendo el carro delante del caballo, si vos querés ser, quisiera saber para qué, dame una definición para saber lo que vas a hacer, porque ser por ser, si empezamos así, empezamos mal, acá nos tenemos que poner de acuerdo hablo de La Matanza, es qué distrito queremos, qué futuro queremos, cuál es La Matanza que visualizamos en los próximos 5 años, 10 años, o los próximos 20, aunque no nos toque estar a nosotros, tenemos que trabajar para eso, para los pibes que hoy no tienen sueños, no pueden proyectar, no tienen idea, no puede ser que la única salida vuelva a ser Ezeiza, para toda nuestra juventud, qué le damos, qué país le dejamos, cuál es el país que le dejamos a nuestros hijos, esa juventud que la pandemia le sacó, como a todos, 2 años de vida que proyecta, el tiempo sigue corriendo, el tiempo no espera a nadie, tenemos la obligación de hacer un país mejor, y no de que carguito puedo agarrar, de concejal o de diputado, o que me nombren en algún lado, eso es la política hoy, yo no quiero eso, no trabajo y no trabaje para eso y nunca viví de eso, pero tenemos que pensar que país queremos a futuro”

QP: Supongo que están elaborando ideas y proyectos, porque para hacer eso que es plantear soluciones tiene que haber un diagnóstico, ¿tienen diagnóstico certero de lo que sucede en La Matanza y en la provincia?

AV.: “Lo estamos trabajando, lamentablemente a veces vos no tenes esos diagnósticos porque no tenes acceso a la información, entonces el diagnóstico que tenes es el que ves en las calles, el que hablas con el vecino, o con la dirigencia intermedia, clubes, sociedades de fomentos, que son los que están al frente de los problemas de los barrios, son los que terminan solucionando tal o cual inquietud a los vecinos de un barrio, porque la política esta disociada del vecino, acá no tenes que hacer un trabajo tan exhaustivo para ver la realidad de nuestro distrito que, lamentablemente, está sumido en un abandono importante. No hay gestión esta es la realidad, si nosotros tenemos vecinos con saturnismo (que es una enfermedad por plomo en la sangre), creo que hay que solucionarlo urgente, me parece bárbaro que pintemos los cordones de San Justo, pero también tenemos que mirar lo que les pasa a los otros vecinos, lo que le paso a este compañero municipal saliendo de la sala de Oro Verde, le hacharon dos dedos, eso es lo que hay que resolver urgente. Creo que no estamos entendiendo que pasa, lamentablemente, con los funcionarios tengo mil diferencias, pero lo que dijo la vice presidenta, sobre los funcionarios que no funcionan en nuestro distrito me parece que está lleno, lamentablemente”

QP: ¿Cómo está la dirigencia local, se están sumando dirigentes a este proyecto?

AV.: “Estamos hablando con muchos sectores, que piensan lo mismo, fundamentalmente se trata de eso de que coincidamos, veremos cuantos realmente se terminan animando, porque también hay muchos compromisos a veces, o a veces algunos que se dicen opositores, después no son tan opositores en la realidad, hablo con todos y a todos les digo lo mismo, trabajemos juntos, no me creo ni más ni menos que nadie, hay que ver si su oposición verbal es oposición real, porque hay muchos opositores de los bares, pero cuando después viene la realidad tienen compromisos con el oficialismo, pero bueno es la realidad y es lo que tenemos, espero que lo plasmen y acompañen este espacio”