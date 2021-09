GACETILLA DE PRENSA

El precandidato a Consejero Escolar, Mario Núñez, a días de las PASO se refirió sobre la importancia de emitir el voto el próximo domingo, las imágenes que la pandemia nos ha dejado en materia educativa y las ideas que desde su Agrupación “Propuesta Nacional” acercan para gobernar “La Matanza que viene”.

Las elecciones legislativas de este año se dan en un escenario adverso ya que la Pandemia de COVID 19 trajo una nueva normalidad a toda la sociedad y frente a esto la importancia que tiene el papel del sufragio en el esquema de los comicios del Domingo 12 de Septiembre. “Tenemos gran expectativa por cómo se desarrollarán las elecciones del domingo, debido a que la nueva normalidad de la Pandemia de COVID 19 ha introducido cambios en el desarrollo del esquema de las elecciones, pero confiamos en nuestra experiencia para fiscalizar, contamos con la gente, pero por sobre todo confiamos en nuestros votantes y por eso que es para nosotros importante cuidar su elección y la confianza depositada en nuestra fuerza política” y agregó “agradezco la confianza de nuestro conductor el Diputado Hernán Berisso quien ha confiado en nosotros para cuidar el voto de los vecinos que eligen la lista 506 en La Matanza”.

La pandemia ha puesto a prueba a la sociedad que frente a la amenaza del virus ha hecho “malabares” para balancear su economía, apelar a la paciencia frente a la ausencia de vacunas, la imposibilidad de despedir a sus muertos, entre otras dificultades que marcaron el pulso del aislamiento pero que sigue apelando al cambio y la fuerza transformadora que hay en él, Mario Núñez en el mismo sentido que Diego Santilli exclamó “el próximo domingo les pido que vayamos a votar para que el camino del cambio, comience”

La educación fue uno de los grandes temas de debate en este 2021 por que la Pandemia no estaba en los planes de nadie y esto impactó directamente en el sector, sobre esto el referente de la Agrupación Propuesta Nacional esto dijo “el manejo de la cuarentena nos va a llevar a un atraso realmente preocupante a la hora de recuperar los niveles de enseñanza que veníamos manejando en el distrito y la Provincia de Buenos Aires”

La Agrupación Propuesta Nacional y su referente Mario Núñez son impulsores de la idea de que La Matanza debido a sus múltiples problemáticas necesita políticas a la altura de sus circunstancias y frente a este cuadro se hace muy difícil solucionar todos los problemas que el municipio acarrea frente a la falta de atención, ante problemas puntuales como vivienda, hidráulica, asfaltos, cloacas entre otros problemas de importancia. Sobre esto y para finalizar Núñez declaró “no me voy a cansar de decirlo, La Matanza tiene las características de una Provincia, nos hacen falta muchas cosas, hoy en La Matanza se destina mucho dinero para grandes obras, pero en lo cotidiano, es en dónde se ven las falencias, para tener preparado el municipio frente adversidades como inundaciones, temporales o el ejemplo más cercano la pandemia necesitas inversión y es en estas situaciones donde ves que nada alcanza es por eso que enfatizo que La Matanza tiene características de una provincia y hasta que esto no se entienda, las gestiones van a seguir fallando”