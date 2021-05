“EL RECLAMO DEL VECINO ES QUE LOS POLÍTICOS SALGAN DE SUS DESPACHOS Y VEAN LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS”

Por Nicolás Brandolini

Charlamos con la Dra. Valeria Mottard flamante referente de Alternativa Republicana Federal en La Matanza fuerza que, a nivel nacional, responde a Miguel Ángel Pichetto ex candidato a vicepresidente y auditor en la Auditoría General de la Nación. Nos contó sobre la constitución de su espacio, las alianzas con otros espacios y su visión sobre la gestión actual del Frente para la Victoria. Esto nos decía:

Q.P.: En tu muro en Facebook hablaste sobre la esencia de “ser peronista” ¿Querés ampliar el concepto?

VM.: “Yo entiendo el ser peronista en aquella persona que sepulta la teoría del pobrismo y quien reflote la teoría del trabajo. Por eso, entendemos, que mal puede llamarse a este gobierno, peronista. No quiero un gobierno que gerencie la pobreza. No quiero que nuestros hijos se tengan que ir al exterior para tener posibilidades”

Q.P.: Volviste a la política ¿Qué te llevó a hacerlo?

VM.: “Volví para hacer patria, porque no podemos permitir que el granero del mundo se convierta en Caracas. Las expresiones como ‘dignidad humana’ y ‘justicia social’ fueron acuñadas por la doctrina socialcristiana y hechas propias por el justicialismo. El fin fue consolidar un movimiento social ascendente. Por tal motivo que los kirchneristas, no me hablen de Perón. Les pido a los jóvenes que lean, estudien, aprendan, sean críticos, ya que son la esperanza del país. Cuando terminó el gobierno de Cristina y asumió Macri fui respetuosa de lo que decidió la gente, lo mismo me pasó cuando asumió Fernández pero, al tiempo, lo vi como una traición a todos los que lo habían votado, obviamente cuando asumen y hacen esta alianza me sentí traicionada y dije me abro, sigo con lo mío, con mi profesión pero al ver ahora que el país está cada vez peor, el manejo de la pandemia, que las políticas públicas del gobierno no ayudan, el tema de las vacunas que todavía no comprendo por qué no trajeron las vacunas de Pfizer, sumado al cierre de los comercios, decidí ponerme de nuevo a trabajar”

Q.P.: ¿Por qué elegiste a Pichetto para volver a trabajar políticamente?

VM.: “A Miguel Ángel siempre lo vi como una persona con muchísima experiencia, que tiene una visión estadista, pacificador, que es una persona que tiene una cintura política para unir y aparte es peronista, por todo esto tuvimos una charla con él y decidimos, con su apoyo, transitar este camino y el espacio que se llama Alternativa Republicana Federal, en la Provincia Buenos Aires al espacio lo coordina el Compañero Jorge Coassini; de Lanús y junto a los compañeros Hugo Guerreño, de Quilmes, y Pablo Vasquez, Presidente de la Democracia Cristiana, estamos Coordinando la Tercera Sección Electoral”

Q.P.: ¿Cómo están trabajando en La Matanza?

VM.: “Empezamos a trabajar a instalar la Agrupación en La Matanza para eso salimos a hacer pegatinas, tenemos el local en el segundo cordón muy cerca de la Ruta 3, hacemos reuniones con todos los compañeros que nos acompañan, amoldadas a las nuevas reglas de reuniones usando las nuevas tecnologías para cuidarnos y, como algo novedoso, te cuento que a diferencia de otras elecciones lo que notamos con gran alegría es la participación de gente nueva, gente que nunca había trabajado en política y está pidiendo participar, todos cansados con este modelo que consideramos agotado, buscamos nuevas soluciones, queremos nuevas caras, queremos algo distinto, años y años de siempre lo mismo, la idea es seguir haciendo crecer este espacio de la manera que te cuento, nos conocemos todos desde hace mucho tiempo, algunos somos muy unidos nos conocemos de la infancia, del barrio”

Q.P.: Trascendieron imágenes de reuniones con referentes de Juntos por el Cambio ¿Tienen pensado trabajar juntos?

VM.: “Todavía no está definido, no tenemos ningún frente, tampoco pertenecemos a ninguna mesa, no hay ninguna definición, hasta que el 9 de Junio no se definan los frentes y no estén formalizados los nombres no podemos anticipar nada, tampoco sabemos cómo se va a llamar, en ese sentido los dirigentes de las más altas esferas hasta nosotros en territorio hacemos lo propio charlando con toda la oposición, no solo con Gustavo Ferragut y Jorge Lampa,

estuve reunida con Adrián Verdini, también con el Concejal Guido Golluscio y muchas otras reuniones que por la vuelta a la cuarentena estricta no vamos a poder tener tenerlas mientras dure el aislamiento, pero en resumen el diálogo que hemos tenido es muy bueno y la verdad lo veo muy positivo, esto que te cuento es lo que necesitamos para poder construir un nivel de entendimiento entre la dirigencia y así poder interactuar de mejor manera con los vecinos de La Matanza”

Q.P.: ¿Se habló de la posibilidad de ir a internas?

VM.: “Si hay que ir a internas se irá a internas, pero yo soy partidaria de una lista de unidad, consensuada y donde cada uno de los exponentes pongan lo mejor de cada espacio, que sea una lista atractiva, esa es mi visión, ahora qué se resolverá, todavía es demasiado pronto para los tiempos políticos que vivimos, donde una semana hoy es una eternidad”

Q.P.: Hace unas preguntas atrás usted hablaba de lo atractivo para el votante Peronista el espacio de Alternativa Republicana Federal ¿Cuáles serían los ingredientes del espacio que los diferenciarían del resto?

VM.: “Por empezar somos más que una pata peronista y no nos referenciamos con los extremos como pasa con Macri o Cristina, entonces la gente nos ve de manera diferente y eso nos hace atractivos, en este sentido el espacio conformado tiene identidad propia y desde este lugar se negociará el frente, el valor agregado que genera Miguel Ángel Pichetto más que como te decía antes la pata peronista genera una identidad sólida e independiente, el sueño que tenemos es que si Pichetto se postula como Diputado en estas elecciones, para las de 2023 lo haga como Presidente”

Q.P.: ¿Cómo ve hoy la gestión Municipal?

VM.: “Como mujer de Derecho no me gustan las gestiones eternas, partiendo de esa base a mí me gustan las alternancias, me gusta que haya una rotación. Espinoza y su espacio han hecho cosas, no te voy a decir que no, pero siempre hay muchas más cosas para hacer y seguir creciendo, creo además que sería interesante también armar un gabinete que sea matancero, y que no haya figuras importadas, que se hable con el vecino y que, por sobre todas las cosas, que haya más presencia en los barrios, más contacto con la gente, cuando uno va hablando con dirigentes y el reclamo del vecino es que los políticos salgan de sus despachos y que vean por ellos mismos los problemas de todos los días ahí te das cuenta lo agotado del sistema”

Q.P.: ¿Cuál es el trabajo de acá en adelante?

VM.: “En este momento nosotros estamos hablando con los referentes de cada localidad, para localizar puntualmente cuales son los problemas que más aquejan a los vecinos, y del boca a boca lo que sale siempre es el tema de la falta de trabajo, la economía, la inflación, la falta de alimento, el acceso a la salud y el estado de los hospitales en La Matanza. Nos están instalando el pobrismo, nivelar para abajo, que haya cada vez más pobres y para colmo eso le quita dignidad a la gente y se encarnan los valores desde ese lugar y si a una persona le va bien por haber estudiado y trabajar se le instalan apodos que tienden a desmerecer sus logros; cuando quienes instalan estos motes son los gerentes de la pobreza y yo no quiero que nuestro país termine como Venezuela, es por eso que necesitamos despertar y luchar para decidir qué modelo de país queremos, somos el granero del mundo nos merecemos un país mejor y vivir de esa forma”