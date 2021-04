“EL VIERNES CERRAMOS NUESTRO LOCAL, CON GRAN DOLOR, PORQUE NO PODEMOS GENERAR GANANCIAS”

Por Nicolás Brandolini

Entrevistamos a Carla Blasi, comerciante, emprendedora y referente de la Causa Celíaca en nuestro país, quién nos contó sobre la dura decisión de cerrar definitivamente su local en Ramos Mejía, tras el acumulamiento de deudas, la baja del consumo y la fuerte alza de los precios y servicios en el sector. Esto nos decía:

QP.:¿Cómo empezó tu emprendimiento?

CB.: “Empecé mi lucha, cuando por allá en 2015, me comuniqué con el equipo del ex presidente Mauricio Macri para hacerle conocer la necesidad de una Ley de Detección temprana de la Celiaquía”

QP.: ¿Por qué la necesidad de una Ley para la detección temprana de la Enfermedad?

CB.: “Es necesaria una Ley de estas características para que desde muy temprana edad la persona tenga la posibilidad de poder saber si es celíaco o no, ya que cuanto más temprano lo sabés más posibilidades tenés de tratamiento, imagínate que hay personas que se enteran que son Celiacas a muy avanzada y esto genera una condición por la cual, después, se derivan otro tipo de enfermedades”

QP.: Hablaste de lucha ¿Por qué lo caracterizas de esa manera?

CB.: “Hablo de lucha porque en este recorrido nada de lo que tuve que hacer fue fácil, del contacto con Mauricio Macri surgió la posibilidad de poner una panadería de productos aptos para Celíacos y me ofrecieron tener acceso a un Fondo Semilla, del Ministerio de Producción para poder realizarlo, lo que pasa es que estos créditos te obligan a desarrollar el proyecto dentro de incubadoras y el proceso es muy burocrático, terminé en una incubadora de CABA porque a donde me mandaron en La Matanza nunca encontré a nadie, imagínate que para cuando termine de confeccionar el presupuesto estaba desactualizado por el detrimento de la economía y con el dinero que me daban me vi forzada a replantear el proyecto y achicarme, tanto que tuve que buscar otro local y optar por no comprar elementos tan básicos para una panadería como lo es una sobadora y eso hizo que no solo tenga que armar la panificación de otra manera también me perjudicó físicamente ya que todo ese proceso lo tuve que hacer de manera manual”

QP.: Me contaste que lamentablemente vas a cerrar la panadería ¿Qué pasa con el dinero del Fondo Semilla?¿De la actual gestión no se comunicó nadie con vos?

CB.: “El crédito lo tengo que devolver. Lo paradójico fue que la primer cuota debía integrarla en Marzo del año pasado y con la llegada de la pandemia todavía no pude hacerlo, todo se hizo más complicado, imagínate que en el local trabajé siempre para pagar cuentas y nunca llegué a generar ganancias estoy hasta el cuello de deudas, con lágrimas en los ojos te digo que el viernes cerramos nuestro local, con gran dolor, porque no podemos generar ganancias, de la actual gestión nadie se comunicó conmigo estoy sola”

QP.: De la anterior gestión ¿Cuál fue la devolución antes de tener que dejar el mandato?

CB.: “Mirá Macri vino al local y a mi casa, no te voy a mentir yo tenía diálogo con parte del equipo de presidencia que habían asignado a mi caso y siempre que consulte alguna cuestión tuve una respuesta el problema fue que después de cierto punto no tuve la respuesta que necesité ya que con la subida del dólar y la inflación, como te contaba antes, con esas dos cosas que te nombro nadie me ayudó, por el otro lado también, para ser justos, puedo marcar que tuve la oportunidad de poder trabajar para lo que era el Fondo Semilla antes del gobierno de Macri, su disposición cambio ya que tenía un rango etario más acotado y gracias a ello yo pude acceder al crédito ”

QP.: Hablando de política, desde el macrismo, del equipo territorial en La Matanza, ¿no se acercaron a darte una mano?

CB.: “De las altas esferas del macrismo local hubieron visitas sí, pero se quedaron en eso visitas y nada más, pero desde otros sectores con menos poder, claro, siempre estuvieron muy presentes dando una mano en lo que podían darla”.