Informe de Prensa

Tras el discurso realizado por el intendente Fernando Espinoza durante la apertura del año legislativo en el Concejo Deliberante de La Matanza, el Concejal de “Juntos por el Cambio”, Eduardo “Lalo” Creus manifestó; “En época de pandemia la burbuja más sorprendente es en la que vive el intendente”.

A su vez, agregó el edil; que “el intendente realizó un discurso con chicanas, echando la culpa a otros y sin siquiera una pizca de autocrítica a la mala gestión que viene realizando, como suele acostumbrar en todos los inicios sesiones volvió a reiterar muchos anuncios grandilocuentes que esperemos que esta vez se cumplan”

“Hoy iniciamos formalmente un nuevo año de trabajo en el Concejo Deliberante, tenemos otra oportunidad de legislar políticas para el bien de la gente, empezamos otro año donde debemos generar soluciones y para eso debemos tener una real dimensión de qué problemas tenemos y sus causas, para no equivocar ni el diagnóstico, ni la cura, más allá de la idea política de cada uno, acá no nos salvamos solos, nuestro problema no es una identidad política, nuestro problema no es el peronismo, nuestro problema es quienes nos vienen gobernando en La Matanza” finalizó Creus.