“EN LA MATANZA DEBEMOS SENTIRNOS ORGULLOSOS POR EL TRIUNFO QUE TUVIMOS, PERO TENEMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO CODO A CODO CON EL VECINO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Adolfo Vázquez, Presidente de la Agrup. ‘Oeste Unido’ quien nos contó cómo están trabajando desde el pañol que dirige en el Barrio ‘San Javier’, habló de las necesidades del barrio y la falta de recursos que manejan para satisfacer las necesidades básicas de los vecinos del barrio, esto nos decía:

QP: Vázquez pasó las elecciones, ¿se sigue trabajando en pañol del barrio San Javier?

AV.: “Si seguimos trabajando con mucho esfuerzo de los compañeros, porque a veces los recursos no nos llegan, pero seguimos trabajando para el común de los vecinos tratando de mejorar el barrio en lo que se puede y esta a nuestro alcance, estoy muy orgulloso del grupo de compañeros y compañeras que me acompañan en esta tarea, porque de verdad que le ponen ganas y muchas horas de trabajo”

QP: ¿Qué trabajo están realizando en el barrio?

AV.: “La verdad es difícil mantener un trabajo constante, como te decía, nos faltan recursos, por ejemplo nafta, tanza para las maquinas, más maquinas para cortar el pasto que en esta época sabemos que crece, ya agote los recursos pidiendo a las secretarias que corresponden, a la sub delegación, he pedido en la secretaría del HCD, y hasta el día de hoy no tengo respuesta. Los compañeros y compañeras tienen la camiseta puesta de la gestión, pero no tenemos recursos para trabajar en el barrio, tenemos una reunión pendiente con Ricardo Fresco que ojala me solucione el tema de los recursos para mejorar el barrio. Tenemos un importante gasto en nafta solamente ya que el barrio tiene 63 manzanas que cubrir, un boulevard ancho que, en su mayoría, es mucho pasto para cortar, pero sin recursos no podemos cumplir con el vecino, que es el mismo vecino al que le pedimos el voto antes de la elección de noviembre, a la cual el vecino voto con confianza en este proyecto de gestión que lleva adelante el FDT, y nuestro Intendente Fernando Espinoza. Los compañeros y compañeras tiene la camiseta puesta, pero es difícil mirar a la cara a los vecinos cuando no podemos dar respuestas a sus reclamos, estábamos trabajando en espacios verdes que ganamos con los vecinos en donde podían tomar unos mates tranquilos y que los chicos jueguen un poco, pero hoy están los pastos largos y esto al vecino lo perjudica mucho porque no puede ni tomar un mate tranquilo en familia, esos espacios que logramos hoy los estamos perdiendo, necesitamos dar respuestas para que el vecino en el 2023 vuelva a apoyarnos, los mismos vecinos nos recuerdan esto mismo, si bien se gano la elección en el territorio, los vecinos nos recuerdan esto, que en el 2023 también hay elecciones, y quieren que no los abandonemos”

QP: ¿Qué paso con el proyecto que tenían de armar una plaza con juegos reciclados que Uds. mismos los iban a reparar?

AV.: “Esta todo en veremos, nosotros dijimos que si teníamos que reparar los juegos lo hacíamos, acá en el barrio hace mucha falta, es un reclamo constante de los vecinos hasta el momento la respuesta que tuve fue que falta autorizar, hable con la arquitecta Gabriela Uso que me dijo que esta para autorizar, y que cuando tenga novedades me va a llamar, no sabemos que nos van a dar para hacer, si juegos nuevos o para reciclar, nosotros tenemos los compañeros dispuestos a trabajar y poner la mano de obra, en el pañol contamos con albañiles, herreros, pintores, carpinteros, electricistas que colaboran con nosotros”

QP: Vázquez ¿cómo fue la elección en San Javier?

AV.: “Fue ordenada, ganamos por una abultada diferencia, trabajamos en la escuela 194, concurrió un alto porcentaje de vecinos a votar que no habían ido en las PASO, las urnas demostraron que el vecino apoya la gestión en los barrios y sobre todo la gestión municipal, porque reconoce en Espinoza un líder y aprueba su gestión al frente del municipio, los números demuestran eso, por más de 25 puntos de diferencia con el segundo y ni que hablar con el tercero, creo que en La Matanza debemos sentirnos orgullosos por el triunfo que tuvimos, pero tenemos que seguir trabajando codo a codo con el vecino, la carrera hacia el 2023 es larga”

QP: Hoy hace hincapié en los recursos, ¿qué materiales les está faltando en el pañol para trabajar en el barrio?

AV.: “Nos falta de todo, pintura, guantes, nafta, cepillos, desmalezadoras, todo lo que tenemos es muy escaso, en realidad tenemos más ganas que recursos, el recurso humano esta, y los compañeros vienen todos los días ara ver si hacemos alguna tarea, ya que en un barrio siempre hay cosas para hacer, nos faltan herramientas, casi todo lo que tenemos acá es de los compañeros, necesitamos urgente los recursos”

QP: ¿De quien depende el pañol, de algún referente, o de alguna secretaría?

AV.: “El pañol me lo autorizó el compañero Sergio Landín y el compañero Claudio Guerri, así que no se si depende de un obrador, o de unidad ejecutora del municipio en sí, en estos días tengo que reunirme con Sergio Landín por estas cuestiones, para evacuar algunas dudas y ver como continuamos trabajando, los compañeros demandan los recursos para poder trabajar, ganas sobran, faltan recursos”

QP: ¿Desea agregar algo más?

AV.: “Solamente agradecer a los compañeros y compañeras de la Agrupación “Oeste Unido” la cual presido, que está conformada por las siguientes ‘Unidades Básicas’: UB San Javier Sec. Gral. Antonella Vázquez, UB San Pedro Sec. Gral. Florencia Simón, UB Los Ceibos Sec. Gral. Eduardo Sandoval, UB El Talita Sec. Gral. Ramón Orellana, UB Los Ceibos centro Sec. Gral. Silvia González, UB Los Ceibos sur Sec. Gral. Ayelén Veron, UB San Alberto Sec. Gral. María Caro, hago mención a cada Sec. Gral. De nuestras unidades básicas, y extiendo mi agradecimiento a cada compañero y compañera que trabajo en esta elección con la camiseta puesta del Proyecto del FDT Matancero, y milito cada rincón del barrio, y hoy sigue trabajando al lado del vecino bajo la conducción de nuestro intendente Fernando Espinoza, porque creemos firmemente en este proyecto nacional y popular”