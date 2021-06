“ES UNA ACTITUD VIL, POR PARTE DEL INTENDENTE, DE ANUNCIAR ALGO Y DESPUÉS NO HACER NADA”

Las circunstancias que rodean a la inseguridad en el distrito están álgidas y ante esto entrevistamos a Daniel Bracamonte, referente de “Vecinos en Alerta” que, desde hace bastante tiempo, vienen reclaman soluciones concretas ante el constante crecimiento de la inseguridad en toda La Matanza.

Bracamonte sostiene que “Notamos que no hay políticas públicas que apuntan a combatir la inseguridad, son todos avisos publicitarios que lo único que hacen es gastar dinero de los contribuyentes”

Q.P: El Municipio lanzó un Mega Plan de Seguridad ¿Se ve en la calle dicho plan?

DB: “Es un Mega Gasto en publicidad, porque lo vemos al Intendente en pequeños spots y programas de todos los canales hablando del Mega Plan de Seguridad, que no lo ve el vecino en la calle, es totalmente opuesto a lo que se vive en la realidad en cuanto al relato de lo que menciona el Intendente, es increíble e insostenible, donde dice que va a haber más patrulleros, más cámaras, centro de monitoreo, lectura digital de patentes, reconocimiento facial y la realidad es que tenemos un caso emblemático en Lomas del Mirador donde han robado una camioneta en el que, uno de los ladrones, lo hizo a cara descubierta, no lo han encontrado y se sabe (por lo que comentan los vecinos) que ésta persona viviría en la Villa las Antenas y aún no ha pasado nada entonces hay todo un gran problema y una falta de decisión política, no solamente desde la gestión de atacar a la inseguridad, concretar la puesta en marcha del Centro de Monitoreo, yo he querido entrar al Centro y ver si realmente están las 2000 cámaras que anuncia el Intendente, porque la verdad lo único que hay son cámaras para foto multa, no hay otra cosa, de hecho cualquier Municipio da a conocer por cámaras propias y en La Matanza los videos que trascienden a los medios son a través de cámaras de los vecinos, tampoco hay coordinación con las Fuerzas Federales, tampoco hemos recibido respuesta por parte de la Ministra de Seguridad donde dijo que no tenía competencia acá lo cual también es otro grave error, si de hecho hay Fuerzas Federales desplegadas en La Matanza, entonces el problema es muy serio porque parece que estamos en una nebulosa donde no hay definiciones, sobre tareas a realizar, sobre el programa para atacar a la Inseguridad, yo hasta es más me atrevería a llamar como una falta de respeto por parte del intendente porque está utilizando algo que el vecino lo está padeciendo y esto conlleva a mucho dolor de familias que pierden a sus seres queridos, vecinos que te comentan que tienen miedo de salir a la calle, o que tienen miedo para ir o volver de trabajar y utilizar esto sin dar una respuesta efectiva. Creo que realmente es bajo, es una actitud vil por parte del Intendente de anunciar algo y después no hacer nada”

Q.P: ¿Ustedes no notan ningún plan, estrategia o política para combatir la inseguridad en el municipio?

DB: “Notamos que no hay políticas públicas que apuntan a combatir la inseguridad, son todos avisos publicitarios que lo único que hacen es gastar dinero de los contribuyentes, a mí me parece que los anuncios se hacen cuando las cosas ya están hechas, cuando ya está puesto en marcha el centro de monitoreo, cuando las cámaras están colocadas, cuando puede tener acceso el vecino al tablero de funcionamiento como pasa en Morón, que es del mismo signo político del intendente, donde cualquier vecino puede ver el funcionamiento del centro de monitoreo, no hay una decisión política desde el lado del Municipio como desde el lado de la oposición, la oposición sale a manifestarse cuando las cosas tomaron estado público y miden en función de la repercusión que puede tener algún que otro caso y recién ahí se mueven”

Q.P: ¿Siente que el ejecutivo municipal se está ocupando del tema de la inseguridad

DB: “Lo que buscamos es eso un compromiso sincero, por parte de las autoridades y del resto del arco político matancero para dejar de lado grietas y poder ir hacia un diálogo donde puedan consensuar políticas de seguridad pública. Necesitamos acción efectiva en buscar respuestas para el combate de la inseguridad que hoy es uno de los principales temas en la agenda de todo el conurbano pero principalmente en La Matanza porque a diario que se replican situaciones en los grupos vecinales, pedimos acceso a la información pública sobre qué es lo que se invirtió y dónde se hizo, qué cantidad de efectivos hay, cómo están distribuidos, todo esto desde el lugar que podemos ejercer nosotros con lo cual no solo es una falta de decisión política de atacarlos que además hay un ocultamiento de las verdades de las estadísticas, sale el intendente a decir que bajó la delincuencia, sale el Ministro a decir lo mismo y la realidad es que el vecino en la calle dice totalmente lo contrario”

Q.P: Y tenemos a la prensa nacional todos los días informando los distintos hechos de inseguridad

DB: “Lamentablemente es así, es más los dos canales principales de noticias tienen una base en zonas cercanas a La Matanza donde tienen periodistas asignados que los vas a ver que se reiteran los cronistas, porque salen todo el tiempo al aire y los hechos que se informan sólo son el veinte por ciento de lo que en realidad sucede, cuentan los vecinos de Virrey del Pino, Laferrere o Veinte de Junio que hay bandas que atacan a los vecinos cuando están en la parada del colectivo, o sea se dedican a eso, en González Catán, en isidro Casanova y en San Justo el Metrobus es una trampa, encima tenes que no hay un cronograma fidedigno de cada cuándo pasa el colectivo y esto los convierte en presa fácil de éstas bandas”

Q.P: ¿Ustedes hacen estas presentaciones por afán político o porque el estado no acciona?

DB: “Nosotros hace casi nueve años que decidimos que algo había que hacer, hace un tiempo un periodista me preguntó si yo estaba en campaña y yo le respondí, que estaba las veinticuatro horas del día en campaña, el acompañamiento al vecino se hace las veinticuatro horas al día, los trescientos sesenta y cinco días del año, entonces eso va en la lectura que quiera hacer cada uno, entiendo que hay políticos que quieren tomar al tema de la inseguridad como tema de campaña, en el caso nuestro es acompañar a los vecinos todos los días”

Q.P: Me gustaría aclarar un punto, ¿usted no empleado del estado o es un laburante común?

DB: “Yo soy un vecino más que sufre la situación económica como cualquier otro, que sufre la inseguridad, con la particularidad que tenemos la vocación de ayudar al vecino, buscando soluciones, generar ideas y cuando uno empieza a dialogar con otros referentes barriales las problemáticas particulares de cada zona, porque en La Matanza cada barrio es diferente, no es la misma la modalidad que se puede encontrar en Ramos Mejía que en Virrey del Pino pero bueno trabajamos sobre eso, escuchamos a los vecinos donde surgió la idea de conformar el Observatorio de Seguridad, que está compuesto por diferentes organizaciones vecinales de todo el distrito, entonces ahí es donde podemos generar ideas que lamentablemente no son escuchadas. Intentamos por todos los medios que fueran escuchadas pero hoy, en la campaña, uno lee que los políticos hablan de los vecinos pero cuando los vecinos hicimos propuestas, realmente nadie y quiero recalcarlo nadie nos ha escuchado, ni ha tomado la voz de los vecinos, ni siquiera los reclamos, entonces si alguien me dice usted está en campaña, la respuesta es sí estoy en campaña todos los días acompañando a los vecinos, a veces hasta apoyándolos en juicios, lo que pasa es que como decía antes las cosas se hacen en silencio y por vocación, se puede cambiar hay soluciones para enmendar los problemas de seguridad en La Matanza, no se quiere solucionar, no se quieren llevar a cabo, no quieren ser escuchadas pero hay, hay que desentramar un montón de cosas, corrupción, desinterés, realmente es muy triste ver que dejan transcurrir el tiempo y que no se toman medidas cuando con muy pocas medidas ya se puede empezar a revertir la realidad”

Q.P: ¿Desea agregar algo más?

DB: “Me gustaría que haya una relación sincera, ahora que viene la campaña, que se dejen de lado intereses partidarios y que realmente se pongan todos a trabajar en función de darle respuestas para cambiarle la calidad de vida al vecino entre otras tantas cosas en el marco de la inseguridad, generemos políticas de seguridad porque la gente está sufriendo, la gente no es tonta, sabe quién tiene la vocación, quién levanta esos reclamos y no va a acompañar a oportunistas del voto que nunca los han escuchado o acompañado, así que hago un llamado a todo el arco político porque el vecino está sufriendo, hay familias destruidas, inclusive hay comercios que están perdiendo dinero a razón de la inseguridad sumado al cierre por la pandemia, es muy grave parece ser que esto nadie lo ve y por sobre todas las cosas se hagan cargo de la responsabilidad que tienen”