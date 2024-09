“ESTA VEZ EL ESFUERZO VA A VALER LA PENA”

Entrevistamos a Gustavo Ferragut, Director Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías sobre cómo se está trabajando en el área que tiene a su cargo y, también, hablamos de la política nacional, provincial y local.

QP: ¿Cómo está el trabajo en la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías que usted conduce?

GF: “Hoy estamos trabajando con un área que estuvo totalmente abandonada durante la gestión anterior, y se ve el deterioro tanto edilicio como también la forma de relacionarse con la sociedad y con los organismos para tener un control eficiente. Estamos revirtiendo toda esa etapa y, seguramente, en poco tiempo se van a empezar a ver los resultados. Resultados tangibles porque, si hoy miramos las estadísticas, tenemos el doble de incautación de droga en la frontera y tenemos el doble de operativos por el contrabando de mercadería. Pero esto no deja de ser números que atraigan definitivamente porque hay mucho por hacer todavía.”

QP: Paraguay y Brasil habrían acordado en pagar el peaje en la hidrovía supongo que el tráfico en la hidrovía aumentaría exponencialmente. ¿Tienen recursos ustedes como para hacer una tarea de inteligencia, de investigación, de seguridad ante el aumento del tráfico fluvial?

GF: “Esta semana el presidente autorizó conformar la Comisión de Hidrovía para trabajar los temas de la nueva concesión de dragado y balizado de la misma (que será con aporte privado) para que la hidrovía pueda crecer exponencialmente en su traslado de mercadería desde el norte de la Mesopotamia hasta la salida al Río de la Plata en dos o tres veces de su capacidad. Esto genera que el control y la seguridad también tengan que ponerse a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, esta semana se empezó a trabajar en una mesa de coordinación, juntamente con la Secretaría de Puertos y los otros Ministerios que intervienen (Ministerio de Seguridad, Cancillería, Migraciones que es el Ministerio del Interior), para conformar la nueva oferta con los pliegos que se van a dar para la nueva licitación de la hidrovía. Consideramos que la mirada que se tiene que dar es una mirada moderna, con capacidad de escalamiento en el futuro. No se puede hacer un proyecto de hidrovía sólo para dos o tres años. Hay que pensarlo para otros cincuenta años más como tiene la hidrovía. Creo que se inició una buena tarea, y ahí estaremos nosotros poniendo lo necesario para el control y la seguridad de la hidrovía.”

QP: Hablando un poco de política, ¿cómo perciben ustedes el ánimo de la gente?

GF: “Creo que la gente está haciendo un gran esfuerzo. Está viendo que algunos resultados se están dando, como: el achicamiento del Estado, dejar de gastar en un montón de cosas que antes eran innecesarias, que también el Estado se está ajustando acorde a como se ajusta ella. Si bien es un momento de esfuerzo de toda la sociedad, creo que el esfuerzo va a valer la pena en esta oportunidad porque los resultados (en esta cuestión de achicar los gastos) se van a ver. Así como hoy se ve en la macroeconomía algunos factores o valores que van dando positivo, seguramente el año que viene se van a empezar a ver los resultados en la microeconomía. Eso significa que las mejoras salariales, la oportunidad de poder comprar productos que tengan competencia y la baja de los precios se van a empezar a dar.”

QP: El año que viene ¿No está un poco lejos? Porque la gente la está pasando mal.

GF: “Por supuesto que las reacciones, en general, se piden inmediatamente pero no hay otro camino. Todos los caminos que nos llevaron a soluciones espasmódicas o placebos no dieron buenos resultados. Creo que esta es una tarea que el gobierno está llevando adelante en varios aspectos, como en lo económico y en lo cultural; porque también gran parte de nuestros éxitos y fracasos fueron culturales. Cuando uno pide orden, pero no se ajusta al orden es un tema cultural, no sólo un tema económico. Creo que se van a empezar a ver algunas cosas pequeñas como el registro automotor, las licencias de conducir en ese proceso de cambio cultural. Hoy muchos argentinos estamos entrampados en un proceso burocrático que cuesta mucha plata y que no nos damos cuenta. Esa plata sólo la absorbe el Estado, y no la puede invertir en otra cosa para que la vea la gente. Este es un problema que creo que de a poco se va a ir sacando. Hay algunos impuestos que se están reduciendo; como dije antes los trámites burocráticos como la transferencia de autos, las licencias de conducir; los alquileres (que ahora no es necesario registrar y pagar miles de sellados por un contrato de alquiler) están cambiando y se está empezando a ver. Estas son cosas que van a ser un cambio cultural y que nos van a permitir ver el cambio económico.”

QP: Bajando un poquito a la provincia, ¿cómo viene el armado del espacio? ¿Usted con Patricia Bullrich ya se han incorporado plenamente a La Libertad Avanza?

GF: “Nosotros decimos que hay que armar un espacio que acompañe las decisiones de gobierno. O avanzamos hacia un rumbo diferente al que veníamos o volvemos al esquema kirchnerista, y donde más se ve es en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha perdido, por capricho del gobernador un emprendimiento importante por no adherir a RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).

La planta de GNL se terminó yendo a otra provincia, pero no porque lo haya decidido el gobierno sino porque las empresas que invierten deciden ir a donde tienen menos presión impositiva y hay una mirada ideológica de transformación del gobierno. Y la provincia de Buenos Aires no se lo quiso ofrecer por un capricho del gobernador o del gobierno provincial. Así los bonaerenses perdimos una obra importante, una inversión millonaria, y posibilidad de trabajo para mucha gente no sólo enfocada a la planta GNL si no también en un montón de cuestiones donde se podía tercerizar trabajo, por decisiones políticas equivocadas (a mi criterio). Para mí la provincia de Buenos Aires (y este es un desafío) debe tener un músculo que acompañe al cambio en la provincia para las elecciones legislativas que vienen.”

QP: ¿Usted cree que se puede llegar a hacer un armado, un poco más homogéneo de lo que se había hecho, entre La Libertad Avanza y el PRO?

GF: “Creo que sí. La misma gente nos va a llevar a eso, porque quiere que la política deje de discutir cosas menores y haga el esfuerzo para conseguir una unidad de fuerza de gobierno para que los cambios puedan ir hacia adelante. Lo que pasó con la ley de los jubilados realmente es una cuestión demagógica, que cuando Cristina vetaba el 82 % estaba bien y ahora para desfinanciar el Estado está mal. Nosotros creemos que hay que ir con pasos firmes, sólidos, que duren en el tiempo para que los jubilados estén mejor. Por supuesto que es un área que hay que mejorar los más rápido posible, pero en tanto y en cuanto la economía no esté sólida esos cambios no se van a poder dar. Se van a poder dar dos o tres meses y después vamos a tener años de decadencia, como sucedió hasta ahora. Los aumentos que se les daban a los jubilados, a los docentes, a todo el ámbito estatal eran millones y millones de pesos que salían solamente de la emisión de billetes, de inventar papelitos. Y esos papelitos cada vez tenían menos valor. La inflación se disparaba por estas cuestiones. Me parece que estamos en un desafío importante que la sociedad lo vio primero que la política, y que la sociedad está haciendo un esfuerzo que la política lo tiene que ver y dar soluciones.”

QP: ¿Cómo ve el espectro en La Matanza?

GF: “Yo digo lo que pienso siempre. En La Matanza nuestros espacios son oposición. Hay un oficialismo cada vez más deteriorado, más golpeado, más desprestigiado. Y del otro lado tiene que haber una oposición que construya liderazgo, unificación en los pensamientos, que apoye a la construcción política en la búsqueda de candidatos que nucleen todo eso y que puedan ser el embudo que abrace a todos. Esta es la tarea en la que estamos. Una tarea difícil, compleja. También está en La Matanza el problema de la influencia de los padrinos políticos de afuera del distrito que a veces, por sus propias mezquindades, no se logra que La Matanza se una con sus miradas de los posibles candidatos locales. Y las miradas de afuera, a veces, en lugar de ayuda a unir ayudan a desunir. Toda la política tiene que ver que La Matanza es uno de los lugares que debe cambiar porque está bastante mal en el tema de inseguridad, en el tema económico. Digamos que todo está traído de la mano. Nosotros como Ministerio de Seguridad estamos trabajando muchísimo en distintas investigaciones en La Matanza. Ha habido ya algunos hechos que van mostrando que queremos que esto cambie. Toda la banda de Chaki Chan está siendo desactivada. Cayó el que la regenteaba y ahora estamos trabajando mucho con sus segundos que quieren quedarse con el negocio. Hace poco llevamos a una líder de esa banda presa. También hace poco en González Catán y Virrey del Pino desactivamos una banda muy importante, que trabajaba con el narcotráfico y la violencia, sobre todo. En estos días se dieron bandas paraguayas y fueron desactivadas. Hay un montón de trabajo silencioso que va a ir dando resultados porque la voluntad política es que esto cambie.”

QP: Hablando de este tema de inseguridad: ¿han encontrado relación entre el narcotráfico, el delito y la política?

GF: “En principio, las bandas delictuales se instalan en lugares donde, como mínimo, hay inacción política. La inacción política, de no ponerse al frente de la lucha directa contra el narcotráfico y las bandas, genera que las bandas se instalen. El otro día tuvimos en La Matanza una charla con el intendente Valenzuela de Tres de Febrero; él y los vecinos nos contaban que está habiendo un éxodo inverso entre La Matanza y Tres de Febrero. Hacía Tres de Febrero se están yendo las industrias por las ventajas impositivas y los beneficios que Tres de Febrero les está dando a las empresas. Y, por el contrario, las bandas criminales están pasando de Tres de Febrero a La Matanza porque Tres de Febrero está trabajando en conjunto con la Provincia y la Nación el tema del combate de las bandas y el delito. Cuando las bandas ven presión se van a otro lado. ¿A dónde van? A La Matanza, porque no hay control y tienen el terreno liberado. Ahora nosotros empezamos a trabajar en esto y ya hemos tenido estos dos resultados que son muy importantes.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “Creer que esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Hay que entrar en el cambio cultural (más allá de lo económico), donde todos tenemos que cumplir un orden, donde el que la hace la paga, donde se entienda que la picardía argentina a veces genera inestabilidad económica o muertos cuando hacemos la vista gorda con las bandas. Creo que si entramos en una mejora de estabilidad económica y cambio cultural Argentina va a salir adelante.”