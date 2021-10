“ESTO DEMUESTRA QUE EL FRENTE DE TODOS FUE UN REJUNTE, FUE Y ES UNA BOLSA DE GATOS”

Dialogamos con el candidato a Diputado nacional, del espacio de Florencio Randazzo, Adrián Verdini; quién analizó los resultados de las elecciones PASO tanto a nivel local como nacional.

Verdini se mostró muy crítico del gobierno nacional al señalar que “lo que pasó el 12 de Septiembre y es preocupante yo creo que a todas las fuerzas políticas nos tendría que preocupar. Más a los Matanceros” y afirmó que “El peronista y el peronismo están enojados”

QP: Adrián Verdini ¿Cómo analiza el resultado de las elecciones PASO acá en el distrito? Creo que tenían una expectativa más alta con respecto a lo que pudiese sacar Randazzo en el distrito.

AV: “No totalmente, la expectativa no era mucho más pero era estar en los 8 puntos, 10 puntos, 9 puntos. Fue bajo. Sabíamos dos cosas fundamentales: era muy difícil romper la grieta, lamentablemente creo que la sociedad está metida en este Boca-River, en esta opción de blanco o negro y creo que eso es malo para todos, y después creo que fue una inteligencia o no – no sé si fue armado o no- de Juntos, de la interna con Manes. Ahí un sector de la gente que no tiene nada que ver con el Pro, acompañó, a la lista de Manes, con los votos. Nosotros, no somos una fuerza de 30 puntos, pero si una fuerza de 7 u 8, y creo que eso se sintió en las PASO.”

QP: En el caso de Juntos, la interna los potenció en alguna manera, a nivel provincial. Ustedes también tuvieron interna en el distrito y realmente no anduvo bien el tema.

AV: “La verdad que la interna del distrito fue una payasada total. Acá no debería haber habido internas directamente. No coincidí, ni en el primer momento cuando se planteó, ni ahora. A mi este sistema de las PASO y de las internas locales cuando vos tenes que enfrentar a un oficialismo tan fuerte como el de Fernando (por Espinoza) acá, eso termina dividiendo, generando roces innecesarios entre las tres listas y después termina como terminó. Pero bueno, lamentablemente, a veces, cuando vos conformas un frente electoral lo conformas con otros partidos políticos y con otra dirigencia. Y muchas veces el espíritu de lo que uno quiere, hasta por ahí quizás lo que el propio Randazzo quería, no se termina haciendo por caprichos de algunos que buscan, en la política, un medio de vida de facturar cada dos años”

QP: A Randazzo ¿de qué manera lo afecta esto políticamente? Porque viene de dos fracasos electorales importantes. Y es un tipo que está valorado pero eso no se ve reflejado en las urnas.

AV: “Randazzo es un hombre de gestión. Eso creo que es más que claro y lo que todos conocemos y todos valoramos, tanto oficialismo como oposición. Lo vimos en el debate. Se entendía, y te vuelvo a repetir, desde el minuto cero era muy difícil romper la grieta. Ese espacio del medio iba a ser complicado transitarlo. Pero bueno, es una elección, una opinión. Para mí la elección dura lo que dura el diario. El 14 de Noviembre va a haber un diario con un título y el 15 los argentinos tenemos que seguir en la misma y ver cómo salimos de esta inflación que nos está matando, de la inseguridad, de los problemas de educación, salud. Yo creo que viene más por ahí, y es una elección legislativa. A veces escuchas ciertos candidatos como que van a cambiar el mundo y ellos no van a cambiar el mundo, porque el 15 de Noviembre vamos a tener al mismo gobernador, el mismo presidente, el mismo intendente. Quizás cambien o no algunos funcionarios. Pero los problemas tuyos y los míos van a seguir siendo exactamente los mismos, igual que los de doña Rosa. Creo que pasa por ahí. Hay que pensar a futuro y qué país y qué Argentina queremos. El partido por los puntos en el 2023.”

QP: Volviendo un poquito a la interna ¿Cómo tomaron la renuncia total de todos los candidatos que encabezaba la lista Costieri, y que conducía políticamente el ex concejal Toto Delgado?

AV:”Bueno la verdad para mí fue una sorpresa. Después de las PASO yo lo llamé a Juan Carlos y nos juntamos, me vino a ver tanto él como Cristian Aquino. Estuvieron conmigo en la Universidad, y otros compañeros más de ellos. Charlamos mucho y después lo fuimos a ver a la oficina con Maglio que era otro de los que integraban la lista. Faltaba terminar de hablar con Arturo Ter Akopian para terminar de armar una lista fuerte y potente en el distrito y bueno, ellos lo han declarado. Y después me llamó Juan Carlos que había tomado la decisión de bajarse de la lista. Yo le dije que no lo compartía, pero bueno, cada uno es dueño de hacer lo que considera. A mí no me pareció lo correcto, pero bueno, respeto la opinión de ellos. Se bajaron y se bajaron. Se conformó la lista entre los otros dos espacios.”

QP: ¿Ellos pensaban que Randazzo se quedaba sin candidatos acá en La Matanza?¿Puede que esa haya sido la finalidad?

AV: “¿Qué se yo, qué pensaron o qué dejaron de pensar? me parece muy infantil. O sea hay tres listas y si vos te bajas, las listas se integran y listo. Hay que conocer un poco la justicia electoral de cómo funciona. Aparte es un tema interno de cada junta electoral, de cada frente. Que eso fue lo que pasó, se fusionaron las dos listas que quedaron dos primeros para lista que quedó más arriba, los otros dos y así continuaron y se integró toda la lista. Y hay una lista. La gente va a tener la lista 508 que encabeza Randazzo. La que yo soy candidato a diputado nacional número cinco. Me parece que no hay mucho más. A ver en este tipo de cosas yo le doy el valor o la importancia que tiene, que para mí es muy poca”

QP: ¿Qué expectativa tienen para noviembre?

AV: “Yo creo que se va a mejorar mucho la elección, no tengo número, no tengo resultado porque eso va a depender de la gente que lo que acompañe. Yo tengo un análisis en general de lo que pasó el 12 de Septiembre y es preocupante yo creo que a todas las fuerzas políticas nos tendría que preocupar. Más a los Matanceros.”

QP: A eso iba. ¿Cómo ve la elección del intendente Espinoza encabezando la lista del oficialismo?

AV: “Vi mal a la elección de Fernando. No me pareció muy inteligente y después vienen los defensores todo terreno y dicen, en las charlas de café o para mostrar la prensa ‘Ganó con el cuarenta y pico’. Vamos a los números reales. En los números reales, Fernando sacó el 24% de los votos. Yo creo que y, más allá de eso, lo que perdió es la política. Mirá, en La Matanza no votó el 40%. Después tenés el 7, 5% de votos en blanco y un par de puntos más, no tengo bien los números, de cómo fue el voto nulo e impugnados. Ahí tenés otro 10% más, tenés un 50%. De ese 50% vos tenés otro 10% de fuerzas políticas que no llegaron al piso. Por ende no pasaron las PASO. Así que ahí tienes un 60% de la población del distrito de La Matanza que no eligió a ninguno de los que va a estar el 14 de noviembre. Y si vos sacas ese 60% por el millón doscientos mil votos, hay más de 700.000 matanceros que no eligieron. Es muchísima gente la que no fue a votar. Entonces perdió la política. Fernando sacó 280 mil votos. Sacó 200 mil votos menos que en el 2019. Si uno hace los números reales el 24%. Dibújala como quieras, pero ganó y hay que tenerlo, son 280 mil votos y es respetable. Uno tiene que respetar al soberano, qué es el pueblo. Para la realidad perdió la política. Y eso me parece que es lo que a todos nos tiene que preocupar. Hoy vos tenés un intendente que lo reivindicó el 24%. El otro no fue a votar o votó otra cosa, o voto en blanco. Esta es la realidad. Y ahora va a haber, creo que son 720 mil, si no me equivoco, los Matanceros que van a ir a votar este 14 de Noviembre y que no eligieron ninguna opción de la que va a haber dentro del cuarto oscuro. Así que qué es lo que va a pasar, lo veremos el domingo 14 a la tarde.”

QP: Muchos de los dirigentes del oficialismo analizando el resultado de la elección han planteado que muchos peronistas no fueron a votar, para no votar en contra del oficialismo ¿Usted considera que sea algo así?

AV: “Yo creo que sí. Hay ahí muchos vecinos qué son compañeros, que son peronistas, no digo que son militantes, yo digo el vecino común. La Matanza tiene una fuerte raíz peronista y está muy enojado. El peronista y el peronismo están enojados. Porque no es gratis ningunear a Rucci y reivindicar a Tosco (por Agustín Tosco). ¿Me entendés? Esta forzada de querer que Alberto Fernández, que se confesó social-demócrata y para él era más importante Bob Dylan que Perón, que sea el presidente del PJ. No es gratis que Máximo Kirchner, que no tiene un carajo que ver con el peronismo en la provincia de Buenos Aires, quiera ser el presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, ¡!!del PJ de la provincia¡¡¡. No es gratis. Y más los gravísimos errores que tuvieron en el manejo de la pandemia, en el manejo de la economía. El peronismo está enojado. Porque acá todos votamos, yo incluido, ante el desastre de los 4 años macristas, le dimos el voto de confianza a este gobierno. Yo lo voté, yo voté a Alberto Fernández y a Cristina. Y hoy estoy en otra posición y enfrentándolos políticamente. ¿Qué pasó en el medio? Nos mintieron, nos usaron, no lo supieron hacer. Viven criticando lo que dejó el otro. Mirá, está todo bien hermano, pero yo no te voté para que vos critiques lo que te dejo el otro. Te voté para que me soluciones los problemas diarios. Hoy la gente está padeciendo una inflación que se está matando, hay gente que ya no puede comer. Esta es la realidad, hay que salir a caminar los barrios”

QP: Con respecto a esto ¿Cómo vio el después de las PASO?, la pelea entre el Presidente y la vice, ¿el cambio de ministros, el cambio de gabinete, que se van todos, que vuelven todos, qué cambian de lugar? Y seguimos todavía sin saber ni cómo va la campaña ni, ni nada.

AV: “Eso demuestra que el Frente de Todos fue un rejunte, fue y es una bolsa de gatos”

QP: Decían que estaban unidos, ¿Nunca lo estuvieron?

AV: “No, eso nunca estuvo. Y nos estamos dando cuenta de qué la única diferencia en la ensalada qué es este gobierno, comparada con la ensalada de la alianza que terminó explotando a los dos años, es que uno de los condimentos que tiene son compañeros del peronismo. Entonces el peronismo aguanta este desastre porque si no Alberto Fernández tendría que haber explotado por los aires. Ahora nosotros somos un país presidencialista. Argentina necesita un líder. Y el peronismo también necesita un líder. Nosotros nacimos con una conducción verticalista. Decime, ¿Hoy quién es el líder? No hay conducción dentro del Peronismo. No hay conducción en el país. ¿Quién conduce?¿Quién toma las decisiones realmente? Eso no lo sé yo, no lo sabes vos y creo que muchos intendentes como Fernando y todos los demás están surfeando la ola a ver qué termina pasando en este esquema, como muchos gobernadores, como muchos diputados, como muchos funcionarios no terminan sabiendo. Hago esto se enoja Alberto, hago aquello, se enoja Cristina. Y en el medio somos 45 millones de tipos qué no sabemos quién timonea este barco.”

QP: Usted recién hizo referencia al 2001 y salvando la distancia, en el 2001 muchos de los que eran funcionarios del gobierno de la Alianza, hoy son candidatos de Juntos. Y los que estaban en la oposición de ese momento hoy están en el gobierno. Y estamos- obviamente de nuevo digo, salvando las distancias- estamos en situaciones similares políticamente hablando, institucionalmente hablando también se podría decir ¿Cómo lo ve a eso?

AV: “Bueno es lamentable. Es lamentable que después de 20 años, y del desastre que fue el 2001, todavía se sigan reinventando los funcionarios. Eso habla mal de la democracia Argentina. Y para el peronismo lo mismo, también habla mal de los que se dicen peronistas. Perón hablaba del trasvasamiento generacional. Acá no te largan la silla ni por casualidad. No existe la jubilación para un montón de muchachos y así estamos. Porque vos me decís: No mira, estos tipos que son los mismos que hace 30, 40 años y viven en el poder, pero Argentina marcha sobre ruedas y tenemos una economía pujante y una sociedad con un ascenso social importante y tenemos un sistema de salud que funciona y seguridad y hay trabajo, y son los mismos funcionarios de los últimos 30 años y vos decís: bueno, vale la experiencia. Hoy lamentable, ¿la experiencia para qué? ¿A dónde nos llevaron estos muchachos? ¿Qué país le estamos dejando a las futuras generaciones? Si acá estamos cada día peor. Pregúntale a cualquier persona que te diga cómo se ve dentro de 5 años. Mal. Peor. No saben que van a hacer. Los pibes que pueden están mirando a Ezeiza para irse. Esto termina siendo peor que el 2001. Esta es la realidad del vecino. Ahora, nadie habla de esto. ¿Te diste cuenta que en el debate de ayer Tolosa Paz le decía a Santilli, ella hablaba como ‘Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro’ Si sos gobierno, ¿qué vamos a hacer? Lo tenés que hacer ahora. ¿Qué estás esperando? ¿Una lección para que te elijan de diputada para hacer? ‘Vamos a hacer una ley de promoción del empleo juvenil’ la tenés que hacer hoy. Si vos sos gobierno, ¿quién te lo impide? Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Fue una mamarrachada el debate. Esta es la realidad en la que vivimos lamentablemente todos. Y los Matanceros más”.