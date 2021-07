“FERNANDO ESPINOZA ESTÁ MUY LEJOS DE SER PERONISTA, ES UN FARSANTE. HOY EL INTENDENTE TIENE PRIORIDADES QUE NO SON LAS DEL PUEBLO DE LA MATANZA. FERNANDO TIENE PRIORIDADES DE CANDIDATO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo ‘Lalo’ Creus, Concejal y referente local de Juntos por el Cambio. Hablamos de cómo se encuentra el espacio al que pertenece, sobre la posible interna, y su relación con el intendente de La Matanza Fernando Espinoza, esto no decía:

QP: Concejal, ¿cómo está Juntos por el Cambio en La Matanza?

LC.: “Nuestro espacio está en un buen momento, ha estado a la altura de la circunstancia desde su rol político, hemos estado muy activos en los barrios de toda el distrito, lo que demuestra un crecimiento, y una comprensión de lo que se viene y quiere la gente. La oposición nunca camino toda La Matanza, hoy estamos al lado del vecino en sus principales dramas, como la inseguridad y la salud, la situación de los barrios es muy problemática, las cuales acompañamos con mucha actividad en el HCD y en la calle junto al vecino. Nuestro espacio llega a estas elecciones con un ejercicio de madurez y una fuerza que le está dando la gente, la misma que está muy enojada y disconforme con el intendente Espinoza, y uno lo puede ver en todos lados”

QP: Creus, lo vimos en una foto con el ex presidente Macri y, por otro lado, al ex ministro de educación Finocchiaro con Santilli, ¿es correcta la lectura de que hay internas en Juntos por el Cambio de La Matanza?

LC.: “Es una foto, yo me he reunido con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, de los distintos partidos políticos que forman nuestro frente, yo no soy parte de ninguno de los partidos políticos que forman nuestro frente, pero represento a todos desde mi lugar de Concejal, he estado con María Eugenia Vidal, con Ritondo, con Santilli, con Larreta, con Jorge Macri, Patricia Bullrich, y recientemente con Mauricio Macri, no estoy en una línea interna, lo que creo importante es escuchar y conversar con todos los referentes de nuestro espacio y, con Mauricio Macri especialmente, porque tiene la experiencia de ser Presidente de nuestro país y porque sigue siendo un referente muy importante dentro de nuestro espacio, donde están creciendo varios liderazgos, eso es muy bueno y lógico que en un frente político de distintos partidos se destaquen esas diferencias. Esto no significa que se vaya a romper el espacio político porque aparezcan dirigentes que piensan distinto, eso en este caso es bueno, las posturas de cada uno son bienvenidas, que cada uno se sienta más representado por algún dirigente o referente dentro del espacio, o con propuestas diferentes dentro del mismo espacio. Con respecto a la interna, no sé si va a haber internas, eso depende de los dirigentes nacionales y provinciales de nuestro espacio, que por lo que yo se están haciendo todo lo posible para que el espacio este unido en una propuesta en común que sea inclusiva y tenga que ver con lo que la gente está reclamando, la gente está reclamando que Juntos por el Cambio vaya unido a enfrentar este desafío, este es un momento crucial, puede ser un antes y un después para lo que se viene en la Argentina”

QP: ¿Esto marca que en La Matanza hay varias líneas dentro de juntos por el Cambio?, las fotos son significativas, y no son casuales. Santilli es Larreta, no es Macri, en el PRO eso se nota, hablando del PRO como el principal partido en Juntos por el Cambio.

LC.: “Si es claro que hay distintas líneas, por eso no estamos todos en el mismo partido político, por eso es un frente, hay distintas líneas, yo represento una línea que busca que Juntos por el Cambio se abra, que sume a los que no han podido ingresar a nuestro espacio por actitudes equivocadas por mezquindades, represento una línea que busca que el protagonismo lo tenga la gente, no los caciques, busco una línea que sea representativa de todas las mesas territoriales y no solo de los partidos políticos. Represento una línea que está más cerca de la gente que de los laureles de los dirigentes, mi preocupación es darle protagonismo a los referentes del territorio, sumar a todas las expresiones que son opositoras al intendente y que no está en Juntos por el Cambio, que es honesta y a lo mejor se identifica con el peronismo, con el evangelismo, con el vecinalismo, pero no con el espinosismo que no lo representa, si estos espacios tiene ganas de trabajar en el bien común de La Matanza y de los vecinos de La Matanza bienvenidos al espacio para cambiar la realidad de La Matanza, esa gente, esos vecinos tienen que estar dentro de Juntos por el Cambio que es la única alternativa que puede cambiar La Matanza”

QP: Hablando del espacio de Juntos por el Cambio en el distrito, ¿cómo termina esto, con internas o lista de unidad?

LC.: “Y deseo y creo en una lista de unidad, mientras no sea una unidad cerrada, excluyente, que tire gente por la ventana, que no sea designada a dedo, que ningún dirigente se arrogue la representatividad del distrito y de la diversidad del distrito en nuestro espacio, que son errores que se cometieron en tiempos pasados, el desafío es aprender de esos errores, ser generosos, el ex presidente Macri, le compartió la mitad de su capital político a un referente peronista que es Pichetto, con la sorpresa de todo el mundo no tuvo dudas en compartir para que nuestro espacio crezca. En La Matanza es una deuda que tenemos con la fuerza política opositora, a nuestro espacio le falta generosidad, tiene que abrirse, incluir a gente que en la Matanza viene desde hace muchos años luchando igual que yo o más que yo, contra esta desidia que se vive en La Matanza, si no se logra unir a todos en una misma lista, es mejor ir a internas antes que quede afuera gente honesta que quiere ser parte de la oposición”

QP: Hace poco renunció el Concejal (m/c) Miguel Racanelli al PRO matancero y, por ende, a Juntos por el Cambio, ¿cree que esto también es a causa de estas mezquindades de los caciques que digitan todo a dedo?

LC.: “Es muy posible, yo no soy parte del PRO, no conozco sus internas en La Matanza. Leí declaraciones del concejal y al parecer es lo que critica, es una pena. Creo que a nosotros, en La Matanza, no nos sobra nadie que sea honesto, los honestos no se deben ir de nuestro espacio ni quedar afuera, me da la sensación de que si hubo errores dentro del partido político. Comprendo la decisión de algunos dirigente pero espero que nosotros podamos volver a dar una propuesta en La Matanza que sea atractiva para aquellos que se fueron puedan volver y los que no pudieron entrar todavía encuentren que tienen lugar y son respetados dentro de nuestro espacio”

QP: Creus ¿cómo está su relación con el intendente Espinoza?

LC.: “Lamentablemente no tengo ninguna relación, sigue siendo un intendente que está más atento de una agenda provincial o una posible candidatura de un proyecto político en la provincia de Buenos Aires que lo que pasa en La Matanza, y tiene tiempo para charlar con intendentes, con diputados, con senadores, con dirigentes de otros distritos, pero no tiene tiempo para escuchar a sus propios dirigentes, a sus funcionarios, y la oposición de La Matanza. Como opositor no tengo relación, pero por lo que veo y escucho, no tiene relación con su propio sector político, en realidad no se sabe a qué está dedicando su tiempo el intendente y es una pena. Yo trabajo mucho en todos los barrios del distrito, camino de Gral. Paz a Virrey del Pino permanentemente, tengo mucho para contarle al intendente de lo que pasa en el municipio, tengo propuestas para hacerle al intendente, sin llevarme yo los laureles, son cosas para que él resuelva y, si quiere, que lo capitalice políticamente también, pero son urgencias que tienen los vecinos y sería bueno que el conozca ya que está muy lejos del territorio”

QP: Sin embargo se están realizando obras importantes en el municipio de La Matanza que el intendente muestra como gestión propia, ¿cómo ve esto?

LC.: “Es una práctica habitual del intendente, que es montarse sobre los recursos y de las iniciativas que vienen de Nación y provincia, y guardar en un plazo fijo los recursos propios del municipio que salen del bolsillo del vecino, mientras él administra en salud, los recursos nacionales, en educación lo mismo, en seguridad los recursos nacionales, y todo lo que recauda para esas áreas a nivel municipal lo guarda en plazo fijos, en bonos en dólares como hemos denunciado, sigue siendo una constante capitalizar el esfuerzo de la nación y la provincia para su beneficio electoral y al mismo tiempo no cumplir con su rol de intendente, no desarrolla una iniciativa propia, no desarrolla una inversión con recursos propios, no gestiona a nivel municipal, solo administra los recursos nacionales y provinciales, eso paso ‘Con el hambre más urgente’ eso paso con todos los recursos de la órbita nacional y provincial”

QP: ¿Ud. presentó, en el HCD, un pedido de informe de lo que gasta el intendente en publicidad en los medios nacionales y gráfica callejera?

LC.: “Si, presentamos eso en el HCD, hemos visto La Matanza toda empapelada, y averigüe lo que sale la gráfica y estamos hablando de millonada de pesos, y por otro lado dos páginas enteras de Clarín, diario que supuestamente es del enemigo, la corporación golpista desestabilizadora, hay dos páginas compradas como pauta publicitaria por el intendente, con entrevistas diseñadas por su prensa, comunicando tanto con la vacunación y la pandemia, como también sobre la medidas sobre seguridad, las dos cosas con mentiras tremendas, es una inversión tremenda en medios nacionales radios, televisión en programas en prime time, más una gráfica en La Matanza sobre la vacunación que es un gasto muy fuerte y me preguntan los vecinos, ¿de dónde sale esa plata?, como si no hicieran falta cosas en el distrito, cuando no se ejecuta todo lo presupuestado en áreas sensibles como seguridad y salud y educación, la plata esta en los plazos fijos, y al mismo tiempo si invierte en publicidad, queremos saber si pago de su bolsillo los afiches y lo que invierte en publicidad”

QP: ¿Muchos dirigentes dudan de que intendente de La Matanza sea peronista, siendo que se arrogan todo el tiempo que es un distrito peronista?

LC.: “Quiero ser muy respetuoso, pero creo que muchos dirigentes peronistas no se sienten identificados con Espinoza porque no lo ven actuar como peronista, y muchos peronistas me lo han dicho en persona, pero tienen miedo de decirlo en voz alta, tienen mido de que los tilden de macristas o gorilas, Fernando Espinoza hace lo que quiere en La Matanza y la maneja como una estancia por culpa de estos dirigentes que no se animan ni a discutir ni a cuestionar la actitud de su propio intendente, nada más lejos del peronismo, por eso hay muchos militantes peronistas que están lejos de la órbita municipal, o del oficialismo matancero, que trabajan con vecinos en ONG’s, en sociedades de fomentos, en clubes, en mesas de trabajo, en comedores y merenderos, que hacen peronismo todos los días y no están identificados con el intendente para nada, ni con el ‘sí fernandismo’. Veo mucha gente que está trabajando por la gente con lo que tiene, y de esa gente quiero ser respetuoso porque es la gente valiosa, y los verdaderos peronistas, no como los dirigentes que cantan la marcha, se llenan la boca de peronismo, y no viven ni en La Matanza, son millonarios y están lejos del vecino y sus problemas, ese es el entorno del intendente. Sé que el peronismo matancero está lleno de militantes y dirigentes honestos que están día a día con la gente y sus problemas, creo que es la hora de que hagan sonar el escarmiento al intendente y su entorno por usar al peronismo para servirse y no para servir, y digo esto no por ser peronista, sino porque muchos peronistas por miedo no lo dicen, pero puertas adentro o en entornos chicos lo dicen con mucha bronca, y creo que esta es la oportunidad y este es el espacio, hay intendentes de Juntos por el Cambio que cumplieron la ley y blanquearos a sus empleados municipales, dieron los aumentos que marcan las paritarias, dieron lo que marca la ley para los municipales en la provincia de Buenos Aires, y este Intendente que supuestamente es peronista, y habla todo el tiempo de sus héroes municipales, y del movimiento obrero peronista, tiene a más del 50 % de los trabajadores municipales en negro, con sueldos por debajo de la línea de pobreza, con sueldos de 12 mil pesos, Fernando Espinoza está muy lejos de ser peronista, es un farsante, hoy el intendente tiene prioridades que no son las del pueblo de La Matanza, Fernando tiene prioridades de candidato, no las prioridades del pueblo,

lo que le propongo a todos estos dirigentes y militantes que nos concentremos en La Matanza, no entremos en discusiones nacionales y provinciales, que el árbol no nos tape el bosque, discutamos La Matanza y como tenemos derechos a desarrollarnos con dignidad los matanceros. Construyamos una fuerza que represente lo que la gente de La Matanza necesite, no sobra nadie que sea honesto, no pongamos prejuicios ideológicos por delante, pensemos y discutamos juntos el futuro de nuestro distrito, La Matanza que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, más allá de lo ideológico”