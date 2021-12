GUSTAVO VALDÉS VISITÓ LA MATANZA

Por Nicolás Brandolini

El Gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, bajó a La Matanza invitado por la Agrupación Radical “Adelante La Matanza”, del Concejal Guido Golussio, con un meeting realizado en el Centro de Comerciantes de San Justo a cargo de su anfitrión Daniel Dauría.

Este lunes, pasada la media tarde y a sala llena, el Gobernador de Corrientes Gustavo Valdés arribó a la ciudad cabecera de La Matanza acompañado de una gran comitiva militante que colmó los pasillos del Centro de Comerciantes de San Justo. Allí lo esperaban integrantes de la Sociedad Civil, empresarios, comerciantes, profesionales y un nutrido grupo de políticos y militantes entre los que se encontraban la Defensora del Pueblo de La Matanza Silvia Caprino, los concejales recientemente electos Héctor “Toty” Flores, Mirta Ferreira, la concejal Pamela Loisi, y los dirigentes Valeria Mottar, Adrián Verdini y Alejandro Zamorano entre otros.

Luego de la extensa presentación de todos los que allí habían concurrido quien tomó la palabra fue el anfitrión de la casa Daniel Dauría y señaló que “Quiero agradecer y dar la bienvenida al Gobernador Gustavo Valdez y decirles que ésta es una casa con la que pueden contar todos, hoy contamos con una gran representación de las fuerzas vivas de la sociedad, les agradezco a todos por participar” y agregó “ésta es una casa abierta para escucharse y en este caso escuchar las ideas del Gobernador Valdés”

Por su parte el concejal Guido Golussio agradeció la calurosa de comitiva en el Centro de Comerciantes de San Justo y dijo “agradezco la presencia de todos los dirigentes, todos los militantes, estamos muy contentos y muy orgullosos de esta visita de Gustavo Valdez a nuestro municipio, ya que seguimos muy de cerca su gestión en la Provincia de Corrientes ante el crecimiento económico, de muchas áreas y la verdad que estamos muy ansiosos de escucharlo”

El gobernador Valdés aprovechó su visita a La Matanza para destacar el potencial industrial que posee el distrito y hoy parecería estar desaprovechado según las palabras del dirigente mesopotámico “hoy los argentinos tenemos que preguntarnos qué nos pasó, si no nos hacemos esa pregunta no vamos a saber nunca para dónde vamos” y agregó “venir a La Matanza muchas veces es un tabú pero en La Matanza están depositadas generaciones de argentinos que emigraron de provincias como Corrientes, en búsqueda de un mejor destino”.

El Gobernador de Corrientes, es un ferviente defensor de la gestión de Raúl Alfonsín y de su rol componedor, en esa dirección se diferenció del Presidente Alberto Fernández a quién reclamó desde La Matanza por lo que le falta a las Provincias del interior del país y la necesidad de crear un nuevo Pacto Federal, en ese sentido se refirió al tema “vemos hoy que a la provincia de Corrientes no le alcanza, vemos hoy que a la provincia de Buenos Aires no le alcanza, vemos hoy que a Entre Ríos no le alcanza, que a Chaco no le alcanza, que a las provincias del sur no le alcanza, entonces vemos hoy la necesidad de salir a construir nuevos pactos federales y con esto sobre la mesa tenemos que empezar a pensar la argentina que viene, no todo pasa por la pelea de la coparticipación federal”.

Para finalizar el evento en el Centro de Comerciantes Gustavo Valdés se refirió a lo que según él “es el camino para sacar la Argentina adelante” y con eso cerró su discurso “tenemos que convocar a los equipos económicos, sociales, educativos, salud y empezar a elaborar ese plan con una discusión y hacer como lo estamos haciendo aquí en La Matanza, juntar a los sectores de la sociedad, los partidos políticos sin las fuerzas vivas de la sociedad no son absolutamente nada, por eso quiero agradecer esta reunión que estamos teniendo porque es la reunión donde nosotros realmente tenemos que aportar las ideas donde la construcción de una Argentina diferente es, absolutamente posible si nos mantenemos juntos”.

Los anfitriones del evento en el Centro de Comerciantes de San Justo, luego de finalizada la exposición del Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez, hicieron entrega de una placa conmemorativa por su visita a La Matanza y se finalizó el encuentro.