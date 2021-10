Por Nicolás Brandolini

“Peluffo Verde” es una Asociación Civil que lucha por la defensa de la Flora y Fauna del bioma natural de Barrio Peluffo en Villa Luzuriaga. La organización lleva varios años funcionando en la zona casi sin recursos y con el trabajo voluntario de los vecinos de la zona que apoyan las acciones que lleva adelante la organización.

Sobre el papel del municipio en el cuidado de los ejemplares de aves y árboles esto nos decían “lo que hace falta es una Ordenanza municipal que proteja la zona”.

Q.P.: ¿Cuánto tiempo hace que empezaron con la labor de su organización y precisamente dónde están trabajando?

PV.: “Nuestra Asociación Civil es Peluffo Verde, trabajamos en Barrio Pelufo Villa Luzuriaga, que es uno de los barrios que componen a Luzuriaga que geográficamente lo encontras entre Camino de Cintura, Venezuela, Colonia y Triunvirato, todo esto arrancó alrededor del 2007 con el Tano Ricardo Vitulio que él tiene formación en arboricultura y junto a un grupo de vecinos empezaron con el trabajo de la Asociación con la intención de potenciar y proteger el área con estos recursos”

Q.P.: ¿A qué organismos han recurrido para darle entidad a su Proyecto?

PV.: “Hemos recurrido a organismos oficiales como Aguas Argentinas, Flora y Fauna, Universidad de Lomas de Zamora, quienes relevaron las especies de árboles, la edad de los mismos, la cantidad y una retrospección en el tiempo si no se piensa en el impacto en la zona, si no se toman medidas inmediatas de protección, que es más o menos, el camino que está tomando la cosa”

Q.P.: ¿Qué acciones han tomado desde su Asociación para dar Relevancia a lo que está sucediendo en Barrio Peluffo a nivel de impacto ambiental?

PV.: “Hemos hecho carreras populares, reforestaciones, actividades de concientización con los vecinos además de los estudios por medio de organismos pero como todo no cuando uno integra un proyecto y ese proyecto se empieza a perder y no prospera teniendo incluso un trabajo a pulmón muy grande porque no solamente está el trabajo de las organizaciones que te comentaba también está el apoyo de más de 3000 vecinos que con sus firmas nos brindan su apoyo para que la zona se convierta en una zona reconocida por su bioma y sea protegida como tal terminó en que mucha gente se cansó, otra lamentablemente se murió o se mudó pero bueno hoy vinimos nosotros gente más joven en el cual me incluyo y junto al Tano y otro grupo de gente tratando de darle a nuestro movimiento una fuerza y un empuje diferente en un momento donde el valor y la protección de la naturaleza tiene otro valor del que tenía años atrás”

Q.P.: Ustedes se acercaron a la Municipalidad para contar cuál es su experiencia y la necesidad que existe en la zona para preservar la flora y fauna ¿Cuál fue la respuesta que recibieron?

PV.: ”Nosotros presentamos proyectos con firmas adosando la información que te decía antes con datos muy precisos sobre flora y fauna demostrando la riqueza e importancia del lugar porque el pulmón que es Peluffo es representativo para seis localidades distintas Villa Luzuriaga, San Justo, Villa Constructora, Isidro Casanova y hasta otras localidades fuera de nuestro municipio como Haedo o Morón, bien, no hay otra zona verde en el mismo perímetro y conserva casi más de 40 clases de aves diferentes, acá el objetivo concreto es que haya una ordenanza que declare a la zona como Zona Protegida, nosotros somos amantes de la naturaleza lo que pretendemos es vivir con la naturaleza entendiendo los parámetros lógicos de una urbanización que pueda convivir en este marco”

Q.P.: En este contexto ¿Cuáles son las dificultades que ustedes señalan en cuanto a la denominación de la zona?

PV.: “Acá el problema es que nosotros podemos poner 200 árboles, como hemos puesto en los últimos dos años a pulmón con la gente que nos acompaña pero sabes lo que pasa viene un tipo compra una quinta la tira abajo, pone un tinglado, una expendedora de gaseosas, una bulonera, un taller mecánico y está permitido, para colmo no se respeta el FOT y el FOS que son las superficies de absorción de aguas y la superficie fotosintética entonces por ahí de un terreno de 20 metros de ancho por 60 de largo te construyen todo con cemento te mata todo el trabajo de reforestación manual que como organización nosotros hacemos plantando arbolitos que tardan tres años en crecer y la denominación de zona no los protege”

Q.P.: ¿qué respuesta recibieron del municipio?

PV.: “Ninguna, este año nos acercamos para solicitar si nos pueden donar árboles, y hablamos de tres o cuatro años para el desarrollo de un árbol, ya que los árboles nativos no podemos re ponerlos por una cuestión obvia, así que por lo menos nosotros lo que pedimos es reforestar con las dificultades del caso que pasan con los árboles en vía pública, que los rompan, que los lastimen, porque lógicamente en la vereda no podes plantar un árbol de 20 centímetros en la vereda, la idea al menos es forestar por eso me acerqué al municipio con vecinos de la Plaza de Manzanares, La Placita Etcheverry, hicimos el pedido al municipio nos escucharon claro, pero todavía estoy esperando respuesta, no nos respondieron”

Q.P.: Frente a lo ocurrido con las Reservas naturales de Ciudad Evita y Laferrere ¿Qué expectativa tienen ustedes?

PV.: “Yo marché a los dos petitorios que hicieron los vecinos de Laferrere, estoy también en contacto con la gente que defienden los humedales de Ciudad Evita, marché con ellos a la Municipalidad lo que pasa en este punto es que cada caso es diferente y cada uno tiene sus puntos de interés y diferencias, pero estamos todos por un mismo objetivo el de la protección de la naturaleza, en el caso de Ciudad Evita es un Humedal, por eso hablaba antes de la diferencia de cada caso, en un humedal no podes meter un gramo de cemento, acá en Peluffo no tenes plazas, la gente tiene que caminar o trotar por la calle, la gente de Luzuriaga se va a caminar o a trotar al Hospital Italiano es una vergüenza, vivimos sobre un suelo verde, fértil, la plaza de Barrio Marina es un triángulo de un cuarto de manzana, Ramos Mejía tiene dos Plazas solas para lo que es ramos que comparando dimensiones es casi como Caballito”

Q.P.: ¿Cómo ven ustedes el avance de las construcciones en la zona?

PV.: “Es un tema, se venden terrenos donde antes había casas pequeñas, en esos terrenos hacen edificios de tres o cuatro pisos, con cocheras y no tienen verde, Villa Luzuriaga era una zona donde vos tenías un montón de árboles y era espectacular ir a caminar por República de Chile ya ahora es todo cemento, muchos estacionamientos para poner los autos, y la zona no es apta para hacer eso, nuestro miedo es ese que acá en Peluffo pase lo mismo que lo que pasa en el centro de Villa Luzuriaga donde en nuestro caso las casas quintas en el futuro sean reemplazadas por grandes edificios o Dúplex”

Q.P.: ¿Cuál es el pedido específico que ustedes hacen al municipio como Asociación Civil?

PV.: “Normativa ya existe, la tiene Parque Leloir en Ituzaingó, la tiene Villa Gesell, Hurlingham, en esas localidades vos podes edificar un porcentaje del terreno y si tenes que tocar un árbol porque está podrido, amenaza la vida de las personas, tenes que plantar tres más, pero tiene que estar justificado, entonces por qué en Parque Leloir no se hacen Dúplex o Edificios, simple porque en un terreno solo se puede edificar un porcentaje del mismo y eso impide que la construcción funcione como negocio inmobiliario”

Q.P.: ¿Les gustaría agregar algo más?

PV.: “Nosotros queremos que el oficialismo de turno nos de la ordenanza de protección de la zona, si no hace falta más que se proteja, no estamos pidiendo plata, infraestructura, recursos, lo que hace falta es una Ordenanza municipal que proteja la zona, después nosotros nos encargamos de plantar árboles, cuidarlos, fomentar la concientización como lo hemos hecho con tres circuitos aeróbicos donde cada 500 metros hay un cartel informando la presencia de un ave o un árbol dando información puntual sobre el caso, los carteles están por todo el barrio tenes un circuito de 1 kilómetro, otro de 3 kilómetros y otro de 6 kilómetros, te lo menciono porque los vecinos que nos han ayudado mucho son los vecinos del Rotary Club de San Justo nos han ayudado con los carteles y también con la donación de árboles de muy buena calidad”