Por Nicolás Brandolini

Charlamos con Manuel Villegas, precandidato a primer Concejal por la lista 112 UNIÓN POR EL FUTURO, referente en La Matanza del el exfuncionario macrista Juan José Gómez Centurión quién, entre otros conceptos, se define como “un hombre que jamás hizo política” y que decide “meterse” por qué “realmente me vi obligado para dejarle algo mejor a sus nietos”.

Villegas, ex veterano de la Guerra de Malvinas, dijo entre otras cosas que “hay vecinos que tiran agua servida a la calle porque no tiene cloacas” y que, frente a esto “hay cosas con las que el estado no puede mirar para el costado”

QP.:¿PORQUÉ SE UNIÓ A GÓMEZ CENTURIÓN?

MV.: “Gómez Centurión, advierte que JxC hace una serie de promesas que después no cumple, como creación de puestos de trabajo legítimo y en contra de eso empezó a dar más planes, lo que tanto se había criticado que decían que no es dejar a la gente sin planes sino conseguir trabajo genuino para que dejaran de depender del estado, es una forma de tener dependiente a la gente y que yo no comparto esa idea, dependiente a la gente por una bolsa de comida y un plancito por mes, comiendo de la mano del amo, eso es lo que actualmente está pasando en nuestro país y es la idea base de compartir. Lo que me llevó definitivamente a unirme a él es el tema del aborto, Gómez Centurión, también en el caso mío, hemos luchado por la patria, y por el hermano que estaba al lado nuestro en la trinchera, yo comparto que la vida tiene un valor fundamental y que si una persona quedó embarazada y no lo quiere tener, por lo menos tiene que tener la grandeza de darle la oportunidad a otra persona de adoptarlo, para eso decimos que tiene que haber un mecanismo de adopción desde el embarazo hasta que el día que él bebe nazca, y si decide no hacerse cargo de su hijo por diferentes motivos hay que buscar la forma que ese bebé viva y que encuentre una familia y, lógicamente, con un estado presente que acompañe durante todo ese proceso mediante una asistente social y es en base a estas ideas que yo estoy totalmente convencido de acompañarlo. Conocí a Gómez Centurión después de Malvinas, se de sus situaciones vividas en combate, entonces hay gente que ha dado la vida en serio por la patria, que ha jurado la bandera y que siente la patria como algo fundamental”

QP.: USTED ES UN HOMBRE QUE HA VIVIDO SIEMPRE EN EL DISTRITO ¿QUÉ OPINA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS BARRIOS EN LA MATANZA?

MV.: “Yo jamás hice política, viendo el resultado final recorriendo los barrios dónde yo me crie, que lógicamente hay más asfaltos que en ese entonces, pero que sigue habiendo gran cantidad de barrios abandonados a su suerte con pozos, mal arreglada la calzada, con zanjas de agua podrida tirada en la vereda, sin que el gobierno municipal se encargue de nada, gente que tira agua servida a la calle, porque cuando vos le preguntás a alguien por qué estás tirando agua servida a la calle, te contestan que no les alcanza para el atmosférico y si el municipio no fue capaz de hacer las cosas bien a medida de que la sociedad iba creciendo por lo menos se tienen que hacer cargo de poner un servicio a un precio accesible, del cual se cubrirán los gastos de lo que le cobre a los vecinos y que se deduzca del municipal y darle una solución al vecino. El populismo nunca nos va a llevar a buen camino, se gastan millones de pesos en hacer grandes festivales con artistas y la gente sigue muerta de hambre, los jóvenes cuando yo era pibe vos te podías comprar un terreno en cuotas e ir construyendo tu casa despacito, parecita por parecita y hoy en día los jóvenes no tienen una posibilidad, las casas que antes tenían un garaje ahora tienen un departamentito en lugar de garage y en ese mismo lugar te encontras con la construcción abajo y una casilla arriba. Hay cosas con las que el estado no puede mirar para el costado, se tiene que encargar en serio de la gente, dejar de enriquecerse y que el político que esté a cargo de dirigir las cosas en La Matanza tiene que estar realmente en La Matanza encargándose realmente de las cosas y recorrer los barrios. He caminado Castillo estos días y para las elecciones Castillo parece como la entrada al Tigre, todo pintoresco con los cordones pintados, el pastito corto, el boulevardcito de entrada y ese boulevard fue toda la vida un basural y vos fíjate ahora en las elecciones le cortan el pastito, le pintan los cordones y por supuesto gastando dinero con la propaganda, la luminaria y mientras tanto nos estuvieron matando a todos sin ninguna preocupación real y realmente a mí me duele ver a mi vecino, amigos del barrio que siguen con la venda en los ojos creyendo que con la limosna es mejor que el sacrificio y la libertad”

QP.: DURANTE SUS RECORRIDAS POR LOS BARRIOS DE LA MATANZA ¿CUÁL ES EL MENSAJE PARA LOS VECINOS QUE LA ESTÁN PASANDO MAL O QUE PESE A VIVIR EN MALAS CONDICIONES SIGUEN VOTANDO AL MISMO SIGNO POLÍTICO?

MV.: “Yo ya te dije yo no soy un hombre de la política, lo que yo le digo a los vecinos, cuando charlamos con ellos, es que yo no les voy a llevar un proyecto sino que lo que quiero es que ellos me cuenten lo que necesitan, como viven, sus necesidades y con esas necesidades vamos a ir al Concejo Deliberante y yo le voy a llevar a los vecinos quienes son los qur desaprueban el proyecto, los que no quieren que vos tengas cloacas por lo menos te lo voy a denunciar para que vos sepas a quién vas a votar. Fui criado en cuna peronista y yo también estaba convencido que Perón era lo mejor, pero lo que vino después, el mismo Perón decía: muchachos tengan cuidado que no nos infiltren. Creo que el peronismo está infiltrado pero malamente infiltrado por la izquierda y pícaros que han hecho de la política un negocio para toda su vida, por tipos que pasaron de vivir de su sueldito a ser multimillonarios que viven en mansiones, entonces esa hipocresía la verdad que me tiene envenenado y me decidí a acompañar a Gómez Centurión que yo no quería aceptar el puesto por el que hoy compito para el próximo domingo, pero realmente me vi obligado para dejarle algo mejor a mis nietos, para que mis nietos no se críen en un mundo lleno de drogas. Cuando yo tenía trece años el sueldo del viejo no alcanzaba, entonces uno se buscaba la changuita y dábamos una mano en la casa, ahora prefieren que los chicos estén tirados en la esquina drogándose se lo permiten, pero lo que no va a hacer es ir a trabajar en un taller de ayudante y el pibe necesita un oficio para el futuro, cuanto puede trabajar un chico y al mismo tiempo no descuidar sus estudios, esa es la manera de sacar un país adelante, el chico tiene que jugar y divertirse ahora con que puede jugar si no tiene ni para comer y no les dan ni siquiera la oportunidad de aprender a ganarse el mango y que aprendan a ganarse el pan con el sudor de la frente, son los principios que nos enseñaron nuestros viejos, si vos veías que alguien se le caía una cartera ibas y se la devolvías, hoy parece que si haces eso sos un estúpido tenemos que volver a recuperar esos valores yo creo que no es imposible”

QP.: USTEDES APUESTAN A UNA CAMPAÑA AUSTERA CON MUCHA CERCANÍA CON LOS VECINOS ¿CÓMO VEN USTEDES LAS ACCIONES DEL MUNICIPIO QUE EN PLENA CAMPAÑA APUESTA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PEATONAL EN LAFERRERE CUANDO SAN JUSTO CUANDO LLUEVE SE INUNDA?

MV.: “Vos me decís San Justo, yo te llevaría a los barrios estos que yo te decía antes para que veas que allá no hay planeamiento. San Justo es la ciudad donde yo me crie de pibe donde si tenías un auto tratabas de parar frente a la Plaza o si no a la vuelta, vos hoy podes dar veinte vueltas a la plaza y a lo mejor no encontrar lugar, ahora para que entra un gobierno para proyectar y prever a futuro esta gente parece que después que está hecho ahí empiezan a pensar y ahora qué hacemos, yo soy de la idea de que estas cosas las tienen que hacer con el tiempo anticipado y dar prioridad a lo primordial, si seguro la peatonal va a quedar muy bonita pero como decís vos si hay que hacer obras hidráulicas para que no se inunde más San Justo, hay que empezar por esas grandes obras que van a dar empleo a la gente y hay que buscar que esas obras estén ocupadas por gente de La Matanza y al vecino que tenga un plan se lo llame para que rinda una prestación ahí y cuando de dos o tres oportunidades que le des decirle muchas gracias por haber prestado tus servicios pero el estado no te va a estar bancando más a vos, entonces hay que conseguirle trabajo a la gente, pero hay que sacarlo de este círculo del que están viviendo varios millones de argentinos”

QP.: HOY HAY EN LA SOCIEDAD UNA FALTA DE DESEO POR VOTAR EN ESE SENTIDO ¿HAY QUE SEPARAR LAS ELECCIONES NACIONALES DE LAS LOCALES?

MV.: “Yo les digo a los vecinos con los que hablo que me compro la harina y la soda cáustica para hacer el engrudo para pegar todas las noches nuestros afiches para que después venga el municipio y los tape, y que si te los llegas a encontrar te amenazan para que no vuelvas más a su territorio, yo lo que siento y veo es que en la gente hay una falta de compromiso muy grande y que la gente está descreída de votar porque tampoco creen que las elecciones sean limpias, y después te encontras con otro tema que para conseguir fiscales se complica mucho, y si no les pagas tres lucas no quieren venir, nosotros nos encontramos en esa disyuntiva no tenemos dinero y no tenemos fiscales, así que vamos a dar la pelea presentándonos y estoy seguro que vamos a sacar muchos votos”