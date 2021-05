“HAY UNA CLARA PELEA INTERNA EN LA POLICÍA Y ESO ES LO QUE SE VE EN LAS CALLES”

Dialogamos con Daniel Bracamonte coordinador de Vecinos en Alerta quiénes se han manifestado, recientemente, en una histórica marcha en Ramos Mejía.

QP: Bracamonte Ud. Ha presentado una serie de notas junto con los vecinos, a raíz de la vecina muerta por los motochorros, ¿Qué respuestas tuvo de esas notas que presentó?

DB.: “Presentamos varios pedidos a través del Observatorio de Seguridad, al HCD para que llamen para hacer una sesión extraordinaria para declarar la emergencia en seguridad, lamentablemente ese expediente no se está moviendo, quedó en la comisión de interpretación, de parte del municipio estamos viendo que respuesta nos dan, de parte de provincia directamente no hubo respuesta, si hubo respuesta de parte del ministerio de Nación, la ministra nos dijo que por razones de la pandemia no era disponible y además otra de las razones que esgrime, lo que solicitamos es una mera audiencia para llevar las inquietudes que tenemos los vecinos que estamos conectados en las organizaciones vecinales que comprenden el Observatorio de Seguridad, que son unos 300 mil vecinos que están agrupados ahí, la respuesta fue que no es competencia de ella que tenemos que recurrir al ministro de seguridad de la provincia a Berni, hay un error conceptual de la cartera que ella dirige, no puede desconocer la competencia en el distrito ella es una ministra nacional”

QP: ¿Y el despliegue de fuerzas federales en La Matanza?

DB.: “Entiendo que sí, es más el 17 de abril la ministra estuvo con el intendente haciendo un re despliegue de fuerzas de seguridad nacional, realmente es desconcertante que nos hayan dado esa respuesta oficial desconociendo competencia, realmente es inadmisible”

QP: ¿Cómo está la situación en Ramos Mejía?

DB.: “Es complicada, y realmente lo que se viene dando y viendo que no hay una línea clara de trabajar contra la inseguridad, se ve que está todo muy estanco, de hecho se ha hecho muy viral un video de la comisaria de Villa Luzuriaga”

QP: ¿Lo que sucedió en Luzuriaga se repite en otras comisarias?

DB.: “Sí, por supuesto”

QP: ¿Uds. Han detectado eso?

DB.: “Si, llegan comunicados de los vecinos que no les quieren tomar las denuncias en las comisarías, que en las comisarías les dicen que una estafa telefónica no es un delito, y le niegan la toma de la denuncia cuando en realidad el que decide si es un delito o no es el fiscal de turno y además está la figura de averiguación de ilícitos. Deberían si o si tomar la denuncia, esto es una clara de falta de empatía de parte del personal que está en las comisarías para con los vecinos, el vecino cuando llega ahí llega con un problema y necesita contención, y que se lo atienda como corresponde, hoy una denuncia para que te la tomen se pierden entre tres y cuatro horas, realmente es así, los vecinos también desisten para ir hacer una denuncia por un celular, o por una cartera, o por un robo a un comercio por una mechera, muchos comerciantes que sufren robos y desisten de hacer la denuncia, esto es lógicamente con la clara intención del ministerio de provincia de bajar la estadística para mostrar que ha bajado la delincuencia en el conurbano, y La Matanza, cuando la realidad es otra, la delincuencia no bajo y por el contrario sigue en aumento”

QP: ¿Han detectado eso en toda La Matanza?

DB.: “En toda La Matanza, por eso en el observatorio tenemos ONGs, asociaciones civiles, desde Virrey del Pino, hasta Ramos Mejía, y eso se replica en todos lados, por eso queremos reunirnos con el ministro Berni porque tenemos un par de opciones para acercarle, y que las puedan poner en marcha, pero esto se ve a las claras que hay una pelea pública entre la ministra de seguridad de la nación y el ministro de provincia, más allá de un problema que hay dentro mismo de la cúpula policial entre jefes de policía, por ejemplo: el caso de Luzuriaga, el vecino común va a reclamar a la comisaria, pero también está el comando de patrullas. Hay 3 jefes de comando de patrullas en La Matanza, que no están dando la respuesta que espera la gente, dicen que es por falta de material, sigue habiendo falta de material, hemos llegado a niveles históricos que rondaba el 20% hoy estamos en un 40% de cobertura del patrullaje, que sigue siendo un nivel muy bajo, que roza históricamente los niveles de cobertura, hay una disonancia entre los responsables del comando de patrulla con las comisarias, hay una clara pelea interna en la policía y eso es lo que se ve en las calles, no se hace absolutamente nada, y eso lo padece el vecino, con la inseguridad”

QP: ¿Cuál es el principal delito que han detectado?

DB.: “Casi todos, en marzo había descendido la cantidad de robo automotor, por ejemplo, pero ya en abril volvió a los niveles de febrero. Después tenes los motochorros, esto se inscribe en la falta de actividad de la policía del ministro, que ya no son bandas organizadas que sabemos leyendo los distintos portales más información que aportan los vecinos estimamos que son unas 30 bandas organizadas que están operando dentro del distrito de La Matanza, lo que demuestra que se anima cualquiera a salir con una moto a robar una cartera o un celular, no es que hay una banda organizada, sino locos sueltos que salen por sus propios barrios a robar a las personas”

QP: Hace poco tiempo se hizo la marcha histórica en Ramos Mejía, por el tema de la vecina que murió en manos de un motochorro, ¿qué implicó esa movilización con gente de todos lados que fueron a esa marcha?

DB.: “Fue una marcha histórica, con varios miles de personas que ocuparon muchas cuadras de Ramos Mejía, había vecinos que aparecían de las calles laterales. La marcha es la demostración del hartazgo que el vecino tiene ante la inacción y la falta de respuesta de parte de los responsables, que son el municipio la provincia y nación. En el caso de María Rosa Gaglio, que era una vecina de Ramos Mejía y que era integrante del grupo Vecinos en Alerta, es muy triste saber que se pudo haber evitado esa `perdida, porque este animal Ochoa, tenía un largo historial y, también, hay que hacer una observación a la justicia que muchas veces hace una interpretación muy moderada de la ley, y de otras disposiciones. Este animal, este personaje no debería haber estado en libertad, esto también responde al grave error que se cometió en cuanto a la liberación de presos, cerca de 4500 se han liberado en la provincia de Buenos Aires y en la que la justicia no tiene ningún tipo de control, porque se han colocado las tobilleras electrónicas a menos del 10% de los que han liberado, a los otros se los controla telefónicamente y en el mejor de los casos se envía una patrulla cada 15 días para ver si esta, por lo cual esos presos tienen libertad de acción, es lo que estamos viendo, es lo que se vio los índices después de la liberación de los detenidos se han disparado absolutamente en todas las localidades. Este Sr. Ochoa había cometido una semana antes un delito en el partido de Morón, donde había actuado de la misma forma que actuó con María y quedó registrado en las cámaras de seguridad, la familia estaba atenta a la recuperación de la persona y todavía no había hecho la denuncia policial del caso, y tenemos que ver que la policía no actuó de oficio, todos sabemos que cuando entra un herido a un hospital la policía tiene que tomar conocimiento de lo que sucedió, y no se presentó hasta después de lo que sucedió con la vecina de Ramos, por lo cual, si eso se hubiera hecho antes, seguramente este Ochoa hubiera caído detenido como cayó a los pocos días, y María estaría junto a nosotros”

QP: ¿Ud. ha notado el intento de aprovechamiento político de todo este trabajo que vienen realizando los vecinos con respecto a la inseguridad?

DB.: “Si, desgraciadamente, sabemos que los problemas se resuelven desde la política. Nosotros lo que hacemos es visibilizar los problemas, y desde el observatorio tratar, desde experiencias propias y de los mismos vecinos, desarrollar políticas públicas de seguridad pero, lógicamente, la solución viene por parte de la política, y no veo mal que ciertos sectores de la política se involucren, ahora si se involucran y no gestionan las respuestas, realmente ahí ya no lo vemos con buenos ojos, lo vemos como un oportunismo político, que realmente es deleznable; por ejemplo hay dos concejales que han solicitado después de lo que sucedió con nuestra vecina María, han solicitado la interpelación del intendente en el HCD, sin embargo no lo han hecho cuando lo solicitamos nosotros el 26 de octubre del año pasado, tardaron 5 meses en llevar a cabo lo que habíamos solicitado las agrupaciones vecinales, con lo cual hay una clara lectura de que hay un aprovechamiento político. Realmente da un poco de bronca, para resolver los problemas es necesario ver a través de los grupos vecinales, de estas organizaciones barriales, los familiares de víctimas, donde realmente se puede hacer un mapa delictual, hemos pedido informes a la provincia sobre las estadísticas y no nos ha aportado, el ministerio público fiscal ha aportado estadísticas hasta mediados del 2020, con lo cual, no se puede determinar en qué zonas se debe actuar y de qué manera se debe actuar, con lo cual estamos un poco a la deriva, pero vamos a seguir con esta actitud y esta impronta de llevar adelante el reclamo de los vecinos, de poner en manifiesto la realidad que se vive en las calles, que se contradice con el relato de los dirigentes. Hacemos un llamado a consideración y a la reflexión de los sectores políticos y funcionarios para que realmente si quieren cambiar la realidad del vecino se pongan a trabajar en ellos. Nosotros estamos para acompañar esas decisiones y esas voluntades de cambiarnos nuestra calidad de vida, ahora cuando no lo hacen se nos hace muy pesado el trabajo porque es remar en contra de la corriente, y se nos cierran muchas puertas, porque no hay intención política de abordar el tema, es lo que podemos hacer como una reflexión final, dado que no hemos recibido respuesta alguna de parte de nadie excepto de la ministra que fue una respuesta insólita desconociendo la competencia en el municipio, porque hasta donde sé La Matanza queda en la provincia de Buenos Aires, la provincia queda en la República Argentina y ella es ministra nacional”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DB.: “Solamente hacer un llamado a la atención, a la reflexión, a las autoridades y a las líneas políticas que hay en los diferentes espacios políticos, que tomen realmente una decisión política de llevar adelante el combate con la delincuencia en una forma certera, bien intencionada, ver que hay respuestas espasmódicas, por ejemplo después de la marcha del 26 de marzo hubo una entrega no programada de patrulleros de los cuales entregaron 40, otros 40 fueron para otros municipios, reclamamos sobres esos 40, esos 40 aparecieron, pero hay una falta de efectivos policiales muy grandes, desde provincia lo que manifiestan es que tiene muchas bajas por Covid, nosotros tenemos algunas soluciones para poder aportar y sacar a los policías de la comisaria y que estén en las calles, pero para esto hace falta una decisión política, y no la hay por eso quiero dejar de manifiesto que estamos dispuestos a acompañar cualquier tipo de medida que vaya en el sentido de trabajar para combatir seriamente la inseguridad que padecemos los vecinos”