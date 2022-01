“HAY UNA EXPECTATIVA DISTINTA, EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA COMENZÓ A REPUNTAR Y, SE NOTA, EN LA MAYORÍA DE LA GENTE ESA ESPERANZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal del FDT, Hugo Soraire, quien nos contó como viene el cierre del año en el HCD matancero, y también nos habló sobre la planificación de los trabajos que realiza junto a sus compañeros en el territorio, pensando en el 2022, esto nos decía:

QP: Concejal ¿cómo se está cerrando el año en el HCD después de haber ganado las elecciones legislativas, y ya asumidos los nuevos concejales?

HS.: “Justamente en este período que coincide con la llegada de los concejales electos en la última elección legislativa, los nuevos compañeros están pasando por un proceso de adaptación que nos toco a todos cuando asumimos, y en este tiempo tiene que ser una adaptación rápida porque ya estamos trabajando fuertemente en el tema del presupuesto que lo estamos tratando en estas horas, ya tenemos toda la información de lo que se va a votar, así que estamos cerrando el año trabajando en este tema”

QP: Este fue un año electoral y, comúnmente se dice, que se trabaja en la gestión hasta la elección y después se relajan, ¿cómo sigue el trabajo en el territorio?

HS.: “Estamos trabajando como siempre, continuamente, con toda la red de comedores con las que trabajamos en conjunto desde hace tiempo, estamos trabajando mucho con las veredas con el gran apoyo de la unidad ejecutora central del programa de cooperativas que nos da una enorme mano para que podamos hacer estas obras que pueden ser calificadas de menores desde una óptica, pero que son importantísimas para mejorar la calidad de vida del vecino que necesita salir de un barrio al trabajo o a un centro comercial o simplemente salir por esparcimiento y caminar sin embarrarse, esta tarea la llevamos a cabo con los compañeros de las cooperativas de trabajo, es un trabajo mancomunado que nos llena de orgullo poder y seguir haciéndolo por y para nuestros vecinos, también estamos trabajando en el mantenimiento de las escuelas, desmalezando espacios verdes, nunca se nos cruzo por la cabeza trabajar solo para las elecciones, hoy seguimos y tenemos planificado seguir todo el verano encarando el próximo año con más fuerza y ganas con los compañeros y compañeras, los que dicen eso de que después de la elección se para o se abandona es un mito, al menos para nosotros que lo demostramos con hechos y seguimos trabajando cada día”

QP: Durante el gobierno de Macri los cooperativistas desaparecieron de estas tareas, con el gobierno de Alberto Fernández volvieron a verse en las calles, ¿cuál es la importancia de esto?

HS.: “Básicamente lo que hicieron durante los cuatro años del virus amarillo macrista, es bajarle los desniveles a cualquier tipo de tarea que fueran a encarar los compañeros cooperativistas, desfinanciaron estos programas, con el solo fin de afectar la imagen de la gestión municipal para que la gente, el vecino común no vea el trabajo y lo asocie con la tarea y la gestión municipal y. de esta manera, tratar de tener el enojo del vecino común en contra del municipio, esto paso en todo el conurbano donde los compañeros cooperativistas prestaban servicios a la comunidad, hoy hay una determinación de este gobierno que es hacer todo lo contrario, que todos estos compañeros cumplan diferentes tareas las cuales exigen orden planificación y determinación para realizarlas en el territorio, son cientos los compañeros que trabajan en las distintas tareas que son diversas, por eso es muy importante la planificación en la cual ya estamos trabajando, y tenemos planificado los primeros meses del año que viene con nuevas y diferentes tareas”

QP: Soraire ¿qué respuestas recibe de los vecinos en estos barrios, cuando hacen estas tareas?

HS.: “Tenemos contacto permanente con muchos vecinos y entidades de la comunidad como clubes sociedades de fomento centros de jubilados, ONG, y trabajamos mucho con ellos cotidianamente, de esta manera para el vecino es fácil trasladar sus inquietudes, y para nosotros es importantísimo tener un dialogo fluido con el vecino en cada barrio, de la misma forma nos manejamos con las escuelas públicas con sus directoras, que nos hacen llegar sus problemáticas que en su mayor medida están al alcance de una solución rápida, alguna refacción alguna pintura, corte de pasto, ahí estamos nosotros, este ida y vuelta con el vecino es una tarea que nos reconforta, y ese hacer diario se ve en el reconocimiento del vecino que en su mayoría nos apoya y nos alienta”

QP: Con el tema de los recursos, ¿alcanzan?

HS.: “Los recursos están, no siempre alcanza porque hay mucho por hacer, tenemos un enorme apoyo del área que corresponde que es la unidad ejecutora central, por eso podemos realizar estas tareas mancomunados con los vecinos, coordinamos por ejemplo con la unidad ejecutora instalar juegos en plazas y espacios verdes, y estamos trabajando en mejorar las plazoletas y espacios públicos que los vecinos reclaman o nos plantean mejoras, ya tenemos planificado para el año que viene de forma coordinada con la unidad ejecutora la reparación de espacios que necesitan reacondicionamiento y la creación de otros nuevos espacios que ya están programados para el próximo año”

QP: ¿Cómo avizora los próximos dos años de la gestión de Alberto Fernández, nota que la gente tiene esperanza, se ve eso en los barrios?

HS.: “Sí, eso se nota en las calles, en los barrios claramente hay una expectativa distinta, el comercio y la industria comenzó a repuntar y, se nota, en la mayoría de la gente, esa esperanza”

QP: Generalmente de un tiempo a esta parte todos los diciembres se viene el estallido, el quilombo, la explosión social, y después no pasa nada, ¿cómo ve esta situación, cree que es posible?

HS.: “Esa es una lógica que tienen desde un sector ideológico, que promueven de forma descarada, e impulsan a este malestar social que está solo en su ideología y en los medios que pueden pagar, jugando con la necesidad real de mucha gente, hay un sector puntual que impulsa desde atrás a este juego perverso, siempre debemos estar atentos a estas cuestiones para que no nos tomen desprevenidos”

QP: ¿Qué balance hace del año de trabajo junto con los compañeros y compañeras que lo acompañan?

HS.: “Fue un año muy difícil en realidad porque todavía en medio de una pandemia de la que no salimos, de la expectativa que hablamos recién seguramente se verá reforzada en este año próximo porque mas allá de la amenaza de la nueva cepa, creo que todo va a estar dado para que se avance básicamente en lo laboral y educativo, no vamos a tener ningún retroceso, no creo que hay la posibilidad de un párate en ningún área, creo que todo lo que ha comenzado a activarse en la industria en el trabajo, ese impulso es lo que nos va a permitir hacer el próximo año ya no un balance, sino proyecciones de lo que vendrá, eso va a ser muy positivo para todos, creo que todos van y vamos a tener expectativas positivas en los próximos dos años”

QP: ¿El plan de vacunación y la forma en la que el gobierno lo desarrolló que es predomínate para que esto ocurra?

HS.: “Si, sin dudas, sabemos todos que es muy bueno, a pesar de la campaña negativa que se hizo desde algunos medios de comunicación, que responden a personajes nefastos, hoy estamos en una etapa de vacunación donde los menores ya están con la segunda dosis, se están vacunando infantes, gran parte de la población tiene la tercera dosis o refuerzo, esto es lo que nos va permitir seguir trabajando con los protocolos necesarios y los cuidados que ya todos conocemos”

QP: Un mensaje para los vecinos de La Matanza

HS.: “Que vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo hicimos hasta ahora, seguramente vamos a hacer alguna cosa distinta, estuvimos estos dos años atendiendo mucho la emergencia que dejo el gobierno anterior y luego esta pandemia que azoto al mundo entero, hoy el panorama es distinto, es otra etapa de la pandemia donde en gran parte estamos protegidos gracias al plan de vacunación, tenemos más despejado el horizonte y vamos a seguir trabajando codo a codo como lo venimos haciendo, este es el momento del balance pero también del agradecimiento para una enorme cantidad de compañeros y compañeras que han trabajado mucho y que han puesto de si, su compromiso para la tarea que venimos haciendo todo este tiempo, fundamentalmente los compañeros y compañeras municipales, y cooperativistas, como así también los funcionarios y los militantes políticos que superaron cualquier expectativa y supieron estar a la altura de la circunstancia trabajando arduamente poniendo el cuerpo a este virus y que lo van a seguir haciendo porque este es nuestro compromiso con la comunidad, por eso es muy grato muchas veces tener el reconocimiento de los vecinos no ideologizados, no militantes que reconocen nuestra tarea y nuestro accionar diario, lo que demuestra que siempre hemos estado abiertos al dialogo, lo hemos hecho permanentemente con todos los sectores y lo vamos a seguir haciendo, y por este medio quiero desearle a todo el pueblo matancero unas felices fiestas en paz y armonía, porque lo que viene es mejor”