“HOY FERNANDO ESPINOZA ES EL ‘PERONISTA’ MÁS MACRISTA DE LA MATANZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gustavo ‘Tato’ Maglio dirigente político, que al frente de su agrupación “Nos Une La Matanza” está recorriendo el distrito, barrio por barrio, decidido a participar de las próximas elecciones legislativas, con el sueño de poder cambiar la realidad de los vecinos del distrito. “Tato” Maglio nos contó lo que los vecinos le transmiten en cada charla, lo que piensa del gobierno municipal, y cómo ve la gestión en tiempo de pandemia, esto nos decía:

QP: Maglio ¿cómo vienen trabajando en el territorio con su agrupación ‘Nos une La Matanza’?

GM.: “Venimos trabajando mucho, dialogando con cada vecino de cada localidad de la las que recorremos a diario, hablando mano a mano, contestando las inquietudes de todo aquel que quiera saber de qué se trata, esto de querer cambiar la calidad de vida de cada uno de nosotros, porque soy un vecino más, por eso digo de nosotros. Tenemos un municipio que está ausente en muchos lugares, como Laferrere, que tiene más de 100 años de vida, tenga las calles que tiene y las problemáticas que tiene, la localidad está muy abandonada, y es hora de que el vecino haga valer su voto, no se debe tirar más un voto a la basura, hace 20 años que en La Matanza los vecinos venimos tirando nuestro voto a la basura, esto tiene que cambiar”

QP: Maglio ¿estuvo recorriendo algunos barrios de Laferrere?

GM.: “Si estuvimos recorriendo y hablando con los vecinos del barrio Lujan, entre otros barrios, en el Lujan tenemos desde la calle Garmendia, que se vienen inundando desde hace más de 40 años, y siguen igual, hay calles intransitables de tierra hace más de 40 años, hay calles donde no entran ambulancias, ni policía, ni bomberos, ni remises, es el abandono y la desidia en primer plano. Nos quieren vender que un puente peatonal que va a estar en la estación y que seguramente va a estar bueno para el adelanto de la zona, pero que nada tiene que ver con la gente que está a 10, 15, 20 cuadras, donde no llega el transporte público, ni las luces, ni las cloacas, ni el agua potable, ni el asfalto, ni la seguridad, y así puedo seguir nombrando muchos barrios del distrito con distintas problemáticas y muy parecidas entre sí, a diez cuadras de la estación de Laferrere ves gente que vive en una situación deplorable y así en toda La Matanza, sobre todo de camino de cintura para el sur”

QP: ¿Qué mensaje recibe de los vecinos en estas caminatas, y charlas?

GM.: “Hay cosas que son un común denominador en cada barrio postergado y abandonado, ves en los ojos de los vecinos la tristeza y la bronca de no ser escuchados, de ser ninguneados, por dirigentes políticos y funcionarios que elección tras elección les mienten y les prometen cosas que después no cumplen. Hoy por la pandemia, ayer por el gobierno desastroso de Mauricio Macri y Vidal, pero La Matanza la vienen gobernando ellos desde hace más de 30 años y nunca tienen la culpa de nada, hoy el vecino está muy enojado y se siente estafado por el gobierno municipal actual, yo voy y soy bienvenido en cada casa a la que vamos, hablamos de todo como un vecino más, ‘nuestro espacio se compone de vecinos del distrito, no de mercaderes de la política’, nosotros no le prometemos ni cooperativas, ni planes, ni bolsones de mercadería, nosotros somos oposición a este gobierno municipal y estamos en contra de esa manera de hacer política, de jugar con la necesidad del vecino, y de someterlos como vienen haciéndolo desde hace años, trabajando de una forma humillante e indigna para con el vecino que necesita una mano y lo está pasando mal, son realmente practicas deleznables a la que los punteros políticos del oficialismo están acostumbrados a realizar, desde nuestro espacio queremos que se terminen esos vicios de la política, y que la ayuda llegue realmente a quien tiene que llegar y no que el vecino sea rehén del puntero político de turno”

QP: Maglio aparte de escuchar al vecino, ¿cómo se financian, cuál es la ayuda que hoy brindan en estos barrios a los vecinos?, ya que me imagino que el vecino ante estas problemáticas pide algún tipo de ayuda

GM.: “Nosotros nos manejamos con recursos propios, no tenemos las puertas abiertas en ningún lado del oficialismo matancero, nuestro recurso es humano, el más grande recurso que tenemos es el humano y es el que podemos brindar a los vecinos que lo requieran, brindamos apoyo legal, hacemos operativos odontológicos, operativos de oftalmólogos con lentes sociales, y ayudamos en lo que podemos, no somos el estado, somos un grupo de vecinos que nos involucramos en política para cambiar la calidad de vida de nuestros vecinos y creemos en una nueva forma de hacer política, sin mentiras y con más transparencia, sin mentiras, porque sabemos la realidad de cada localidad, porque vivimos en cada localidad, no como algunos que solo utilizan el distrito para hacer política y viven en countries en otro distrito, y ni siquiera conocen las calles de tierra de La Matanza, ¿Cuántos miembros del gabinete hay que no son de acá, y que solo vinieron por la caja? Eso lo sabemos propios y no propios, es hora de cambiar estas cuestiones y acciones de la vieja política, por eso en nuestras filas no vas a encontrar renombres de la política, pero si vecinos que con capacidad y honestidad van a trabajar duro por La Matanza, porque la vivimos a diario y queremos y creemos que podemos mejorarla en su totalidad porque es nuestra casa, no venimos a servirnos de la política, venimos a servir al vecino”

QP: ¿Han rechazado a agrupaciones tradicionales u hombres de tradición política en el distrito que siempre pululan en cada elección?

GM.: “La puerta en nuestro espacio está abierta para todos, pero si tenemos la posibilidad de decir quién sí y quién no, por eso este rechazo a los oportunistas de siempre, con aires de dirigentes de grandes agrupaciones que en más de un caso es una empresa familiar, con agrupaciones que son solo un sello de goma, y el vecino los conoce; por eso creen en nosotros porque el vecino conoce a cada uno de estos personajes de la vieja política y sabe que les han mentido por décadas, que estos solo se acuerdan del vecino en épocas de elecciones y después los únicos que cambian su calidad de vida son ellos y sus familiares, amantes, novios, novias amigos, y así elección tras elección, la gente en los barrios se cansó de ellos y los tiene identificados y nos cuenta todo, no podemos seguir en algunos casos con delegados municipales de más de 20 años, que están viciados de poder, que no hacen nada y nadie los mueve, que lo único que tiene aceitado es la caja negra, tenemos que cambiar ese sistema y que al delegado lo elijan los vecinos y lo controlen los vecinos. Acá es todo puesto a dedo, y los muchachos se atornillan al sillón, ya sea de concejal, delegado o funcionario del ejecutivo, esto tiene que cambiar en algún momento y nosotros creemos que ya es tiempo que los vecinos tomemos el control de nuestro distrito”

QP: ¿Cómo ve el tema de la pandemia y cómo va de la mano con la gestión municipal en el distrito?

GM.: “La gestión es desastrosa desde hace mucho tiempo, no hay que echarle la culpa a la pandemia, en el distrito el mensaje no es claro con respecto a las medidas y los controles, por un lado cierran los shoppings, y ves todas las ferias abiertas atestadas de vecinos, es contradictorio, desde nuestro espacio apoyamos todas las medidas que son para cuidar a la gente debemos seguir cuidándonos más que nunca con los recaudos que ya sabemos”

QP: ¿Cómo vio el aumento a los trabajadores municipales?

GM.: “Lo veo con mucha tristeza, impotencia y bronca, porque es una cargada, más a los trabajadores de salud que están en la línea de tiro combatiendo este virus, poniendo el pecho, no solo de ellos sino de todas sus familias, porque el trabajador de la salud es vecino nuestro y vive en su casa humilde como todos nosotros, rodeado de sus afectos, y hoy no saben si llevan este virus de mierda a sus hogares cuando terminan su jornada laboral, el intendente no los puede catalogar de héroes, no porque no lo sean, sino porque después no les da el reconocimiento salarial que se merecen todos los trabajadores municipales, no solo los de salud hoy tenemos los médicos peor pagos del país, te venden que tiene plata en todos los bancos que La Matanza tiene no sé cuántos millones ahorrados, y se burlan con un aumento miserable que deja a los trabajadores municipales por debajo de la línea de pobreza, cuando todos los días te aumentan la nafta, el GNC, los comestibles, es muy triste ver a los compañeros municipales en esta situación”

QP: Desde el oficialismo Ud. es muy criticado por segundas y terceras líneas que lo señalan como que Ud. no es peronista, ¿a este gobierno y este intendente Ud. los considera peronistas?

GM.: “Yo soy peronista, y muchos de los que me acompañan en su mayoría somos peronistas, porque hacemos peronismo todos los días, estamos con el vecino que nos necesita. Nosotros hacemos lo que decía el Gral. que es estar al lado del más débil del que nos necesita, en cambio Espinoza lo mismo que critica de Larreta, él lo está haciendo en el municipio, hoy Fernando Espinoza es el ‘peronista’ más macrista de La Matanza”