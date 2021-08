¿JUNTOS, AMONTONADOS O QUÉ?

Por Nicolás Brandolini

Los cierres de listas siempre son foco de tensión entre las partes y, nuestro distrito, nunca es ajeno a esta observación. En realidad para La Matanza, los cierres eléctricos en política no son novedad pero en materia de PASO lo interesante, en el caso de los frentes que se crucen en internas, será el desarrollo de las mismas y su posterior fusión, para el uso crítico del análisis político.

Las PASO se crearon bajo la gestión de Cristina Kirchner y ya se utilizaron en varias elecciones, tres para presidente y dos legislativas. En realidad las PASO no definen cargos, sino quienes serán candidatos. Al mismo tiempo cuentan con tres elementos interesantes que la distinguen y que en su momento fueron motivo de amplio debate, hablamos de que son: Abiertas para que el vecino pueda participar de las elecciones sin ser sujetos a la afiliación político partidaria, Simultáneas, porque se realizan el mismo día en todo el país y Obligatorias, porque aplica el mismo deber que en una elección general.

El gran debate que instaló la creación las PASO para sectores que le son críticos, es por un lado el gasto público que las propias elecciones implican para una economía golpeada como la nuestra donde para la organización de las PASO y las elecciones Generales, en el Presupuesto 2021 el Poder Ejecutivo asignó una partida de 17.171 millones de pesos destinados a la “Ejecución de Actos Electorales” que dispone la Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende Ministerio del Interior de la Nación. Por el otro, es una deuda casi histórica que la Política Argentina mantiene con su electorado, nos referimos a la deserción del cumplimiento del sufragio, pese a que el voto es obligatorio por ley, el porcentaje de participación no es algo que se mantenga constante de elección a elección.

Habrá que ver también, esto entraría en el terreno de la elucubración o como algunos teóricos de la mesa de café llaman “Futurología”, si la resultante del combo Pandemia, deficiencias en torno a los programas de la Vacunación contra el Covid y el cansancio propio de los vaivenes de la política desemboquen un profundo desencanto de la sociedad, a la hora de que el vecino coloque su decisión dentro de la urna.

¿JUNTOS, AMONTONADOS O QUÉ?

Pero como decíamos con anterioridad, los cierres de listas son todo un tema de análisis y La Matanza no fue la excepción. Veamos qué sucedió dentro del sector del frente “Juntos” integrado por el PRO, el Movimiento Social por la República, Partido Integrar, el Partido Socialista y Republicanos Unidos.

Por allá en el mes de Marzo adelantamos lo que iría a terminar sucediendo en el PRO matancero con el ex Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finnochiaro y el Diputado Nacional Hernán Berisso.

Alejandro Finocchiaro, presidente del PRO de La Matanza, integrará la lista de precandidatos a diputados nacionales que encabeza Diego Santilli en noveno lugar. Por otro lado Hernán Berisso, no renovará su banca en el congreso y tampoco integra la lista de precandidatos a concejales del distrito. Estos dos casos los marcamos cuando el local del PRO de Ramos Mejía fue ploteado con la figura de Finocchiaro y Berisso se desplazó a trabajar territorialmente en la zona de San Justo.

Los primeros tres lugares para la lista del frente JUNTOS, fueron para: Héctor “Toty” Flores,

María Laura Greco (Referente PRO de Villa Celina) quien se había mostrado varias veces junto a Finocchiaro en sus recorridas y

Jorge Adrián Lampa quién verdaderamente fue la novedad de la lista ya que junto a Miguel Racanelli, quien hoy participa en el espacio de Florencio Randazzo, fueron los fundadores del PRO en La Matanza y los primeros que acompañaron al ex presidente Mauricio Macri en una caminata por el centro de San Justo. Finalmente quien no renovará su mandato es el Presidente de la Juventud del PRO de La Matanza y actual concejal; Lucas Córdoba.

La UCR, con Manes a la cabeza, también tuvo sus idas y venidas ya que según informó el portal Infocielo “El cantante de cumbia David Adrián “El Dipy” Martínez

negó ser parte de alguna lista electoral mediante un largo descargo en la red social Twitter, sin embargo, aparece anotado dentro de la lista interna 33-R en el frente Juntos en La Matanza, en el primer lugar por delante de la concejal del PRO, Pamela Loisi” vale la aclaración que Loisi es la actual presidenta del bloque cambiemita en el Concejo Deliberante y vence su mandato este año.

Fuentes cercanas al PRO revelaron en off que a la actual concejal se le habría cerrado la puerta en la lista de Juntos, debido a su cercanía con “Toty” Flores y Eduardo “Lalo” Creus.

Sobre el episodio del Cantante popular el Dipy quien salió a hablar sobre el tema fue el titular del Comité local de la UCR Gustavo Barresi quien en diálogo con el1digital dijo “Nos dicen que el primer candidato a concejal va a ser el famoso ‘El Dipy’, así que ya me estoy comprando sus discos para hacerme fan.

Y quieren poner de segunda en esa lista a la concejal del PRO, Pamela Loisi, quien merece todo mi respeto, pero estamos hablando del PRO en la lista de la UCR. A nosotros nos darían un tercer lugar, lo que quiere decir que nos están invitando a retirarnos del partido centenario, no nos dan ninguna posibilidad de entrar”.

Finalmente se conocieron dos listas, ambas conducidas por Facundo Manes, una encabezada por Matías Espain, referente de Barresi y la otra de Juntos La Matanza integrada por la UCR, Diálogo y Unir argentina (La lista responde, Danya Tavela; cercana a Martín Lusteau, Emilio Monzó y Margarita Solbizer). Esta lista la encabeza Alejandra Dulce Martínez, en línea con el presidente del partido en Buenos Aires, Maximiliano Abad. De cualquier manera quien tiene que validar los frentes es la Justicia Electoral, y tiene tiempo de hacerlo hasta el jueves 29 de Julio.

Por parte del espacio del concejal Eduardo “Lalo” Creus, quien tiene mandato hasta 2023, se conoció un audio radial en diálogo con Radio Universidad 89.1 donde dijo entre otros temas, que intentó lograr una lista de unidad en La Matanza como lo quería Mauricio Macri y que el Dipy se sume como candidato del espacio, “con gente que no participa de la política”, pero sin embargo, remarcó “no lo pude lograr”. El espacio que lidera “Lalo” Creus hace pocos días sacó un Comunicado en el que por su espíritu, entendemos, el no participar de las listas no implica que vayan a dejar de apoyar al espacio de Juntos, claramente Creus seguirá siendo concejal hasta 2023 y ya que los derechos de los vecinos no se suspenden por las elecciones, su trabajo seguirá en la misma línea como lo ha hecho desde el inicio de su mandato.

La Coalición Cívica – Ari de La Matanza emitió un Comunicado de Prensa donde expresa su decisión de no formar parte de la lista en el distrito que lleva como precandidato a primer concejal a Héctor Toty Flores “por entender que no se establecieron las condiciones para que ello suceda”, pero dan su apoyo a Toty Flores, como también así también a Diego Santilli como precandidato a Diputado Nacional. La Coalición Cívica Ari de La Matanza, no participó en ninguna de las tres listas conocidas pero lleva a su presidente Alejandro Zamorano precandidato a Diputado Provincial.

El desafío que queda de aquí en adelante luego del 12 de septiembre, cuando esté compuesta la lista definitiva será la unificación de criterios, un tema clave a la hora de disputarle la elección al oficialismo. Porque en cuestiones como Fiscalización y logística será muy difícil proceder, ya que para esta elección la cantidad de colegios a fiscalizar aumentará y se ha puesto un techo también a la edad de los fiscales, con lo cual será un trabajo extra la búsqueda de fiscales generales con experiencia, que en definitiva, son cosas que entorpecen el proceso a fin de cuentas.