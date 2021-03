“LA GESTIÓN DEL INTENDENTE ESPINOZA ES SOLO UNA CAMPAÑA POLÍTICA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo “Lalo” Creus, Concejal de “Juntos por el Cambio” en La Matanza.

Creus se explayó sobre diferentes temas a nivel local, provincial y nacional, haciendo hincapié en la gestión municipal del Intendente Fernando Espinoza, esto nos decía:

QP: Concejal verano movidito, tema vacunatorio vip ¿qué opinión tiene al respecto?

LC.: “Creo que es como una tragedia política, no está bueno que la gente vea a la clase política dando ventajas y beneficios personales, con lo que es de todos, no es la primera vez que pasa algo así, por eso la gente tiene tanta mala idea de la política, porque ha pasado muchas cosas, pero en este caso como estamos tan sensibles frente al riesgo de vida que plantea este virus todo se hace mucho más dramático, no es que se quedaron con chapa tirantes o mercadería, o zapatillas para los inundados o los vecinos, se quedaron con algo que puede salvar vidas, entonces impacta de una manera distinta, es una tragedia política porque creo que deberían pedirle disculpas a la gente y si sirve mi disculpas también las pediría. Esto nos mancha a todos, somos mucha gente que no convalida esa actitud de apropiarse lo que es de todos, y en La Matanza también pasó, y es difícil, porque la información no es transparente no se sabe ni a quienes ni a cuantos ni porque, sabemos que hay políticos, funcionarios hijos de funcionarios de La Matanza que han sido vacunados porque ellos lo han puesto en sus redes sociales, no sabemos cuántos más, esto se suma a las denuncias de los vecinos que te reparten recursos de acuerdo a con quien estas acompañando en política, con que puntero, que arreglan tu calle o hacen algo en tu barrio si vos estas con un puntero o pagas políticamente, eso no está bueno, por eso en ese aspecto valore mucho la gestión de nuestro espacio político, porque nadie puede negar que la asistencia del estado lo recibieron propios y opositores, de hecho las organizaciones piqueteras lo pueden demostrar, el SAME era una medida que se tomó para todos los municipios, no lo tenemos por en ese momento la hoy Vice Gobernadora decidió que así sea, y hoy Espinoza sigue decidiendo que no lo tengamos, yo vi otra forma de gobernar y gestionar y creo que es mejor y más justa, al menos es parejo el reparto”

QP: Hace cuestión de un mes tuvo un episodio en una comisaría de San Justo, en el marco de un acto del Ministro Berni, el gobernador Kicillof y el intendente Espinoza, ¿en que quedó todo eso?

LC.: “Estamos esperando a ver qué pasa en la justicia, fui a la fiscalía realice la denuncia de lo que había vivido y sufrido junto con mi hijo dentro de la comisaría, estamos a la espera de las actuaciones del fiscal, estamos esperando que nos confirme una reunión y que me cuente que avances hay, nuestro abogado ha presentado escritos todavía no tenemos respuestas en la causa, pero más allá del antecedente legal o penal que pueda corresponder hay que prestar atención de eso que sucedió no es un hecho aislado, eso sucedió en la comisaria de la plaza de San Justo, no sucedió en un destacamento perdido de La Matanza, con efectivos que estaban al lado de concejales y funcionarios municipales, con gente que está vinculada a la gestión municipal y está dentro de la bonaerense, los hechos que viví dentro de la comisaria y los hechos que se vivieron en la calle están relacionados, y no es la primera vez, que sabemos que dentro de la fuerza policial hay elementos que son muy cuestionables, y que tienen vinculaciones con el poder político local, y que son parte de cosas que son muy cuestionables, hay funcionarios municipales que fueron procesados dentro del área de seguridad, hubo comisarios en La Matanza que estuvieron involucrados en hechos de secuestros y otros delitos graves, me parece que todo eso nuevamente habría que revisar cuanta de esa gente que había sido sancionada investigada, está nuevamente en las filas policiales, o están vinculadas al municipio, por vínculos políticos con el oficialismo de La Matanza”

QP: ¿Recibió alguna clase de apoyo o mensaje de sus colegas en el HCD o del ejecutivo matancero?

LC.: “Lamentablemente ningún apoyo ni mensaje, ni de los concejales, ni de los funcionarios ni del intendente, lamentablemente no hubo ninguna expresión sobre lo que sucedió, de hecho hubo una conferencia de prensa que hizo el bloque oficialista en el HCD y empezaron diciendo que no iban a hablar de los hechos que habían sucedido en la comisaria, hay una actitud de desconocer lo que pasó, de mirar para otro lado y hacer de cuenta que no pasó nada, yo no tendría la misma actitud si esto le ocurre a un concejal sea del espacio que sea, si sufre este tipo de avasallamiento como el que todos vieron en las filmaciones”

QP: ¿Muchos plantean que esto fue armado por Ud. que fue en busca de eso?

LC.: “Bueno, primero tendría que haber armado la patoteada de la calle, que concejales, funcionarios y policías se junten y amedrenten a un reducido grupo de vecinos y que un policía insulte a una concejal, y se lleve preso a un familiar de una de las víctimas, tendría que tener un poder de organización importante, ese es el hecho; había un pequeño grupo de familiares de víctimas que ni siquiera estaba gritando, estaban esperando ser escuchados y atendidos por el Ministro Berni. Este grupo de vecinos fue atropellado por una patota que actúa violentamente, en contra de gente que estaba pacíficamente en el lugar, y cuando voy a la plaza la agresión se estaba cometiendo en la plaza, llego a la plaza y me entero que el detenido estaba en la comisaría y me dirijo hacia ese lugar, donde dialogo con la mujer comisario, y me quedo esperando la liberación del vecino, en ese momento viene este oficial de policía con un grupo y sucede lo que todos vieron, entro empujando y a los gritos, igual que actuó en la calle donde no estuve a 100 metros de la comisaria, yo no tengo el poder de armar semejante cosa, yo creo que los que opinan esto, justifican lo injustificable, que es el accionar de estos sujetos, de esta patota parte municipal y parte policial, menos mal que mi hijo estaba filmando, si hicieron todo esto delante de las cámaras no quiero imaginar lo que harían sin ella, y no me quiero imaginar lo que hacen con cualquier vecino que no tiene la posibilidad de hacerse respetar u oír, es muy lamentable los hechos y los que justifican este tipo violencia venga de donde venga, y hay mucho que investigar de lo que pasó ahí”

QP: Hablando del espacio político al que pertenece, ¿cómo esta Juntos por el Cambio en La Matanza, cómo están trabajando?

LC.: “Estamos bien con mucha actividad en toda La Matanza, estamos creciendo, se acercan todo el tiempo gente que entiende que hay que pasar a la línea de adelante y siendo oposición al gobierno municipal porque en La Matanza estamos viviendo situaciones tremendas con la inseguridad y con otros temas que son muy dramáticos. Juntos por el Cambio está unido, y atrayendo cada vez más interés de expresiones del territorio que quieren sumarse a nuestro espacio, estamos en un momento de crecimiento y, al mismo tiempo, cuando se vaya acercando el calendario electoral se va a ordenar cuales son los jugadores de nuestro equipo, que van a jugar y en qué lugar, es mejor ordenar creciendo que en un momento de achique, y nosotros estamos creciendo, estamos en un muy buen momento”

QP: Ud. dijo que Juntos por el Cambio está unido, ¿cree que es mejor en su momento jugar una interna o ir con lista de unidad en esta coyuntura, en el supuesto caso que haya PASO como está previsto?

LC.: “Suponiendo que se mantengan las PASO, que sería lo justo que eso suceda porque la gente tiene que poder participar de estos procesos, habiendo PASO sería lo correcto que hubiera más de una lista en nuestro municipio, eso depende de que el espacio crezca y en una lista no se pueda contener a todos, esta es una lista que propone cargos legislativos, es importante que se integren a todos los espacios y que tengan la posibilidad de competir dentro de Juntos Por el Cambio”

QP: ¿Desde un sector del radicalismo matancero se está pidiendo pista para esta interna en las PASO?

LC.: “Desde el sector del radicalismo, de sectores peronistas, de sectores progresistas como el partido de Margarita Stolbizer que quieren integrarse, desde sectores liberales, hay mucha gente que se quiere integrar, y en este sentido todos nuestros dirigentes han dejado claro que de crecer en esta proporción lo mejor sería que haya varias listas y poder competir democráticamente en las PASO”

QP: ¿En el distrito están todos de acuerdo en mantener diferentes líneas en Juntos Por el Cambio?

LC.: “En La Matanza hay diferentes líneas que estamos todos de acuerdo en competir en las PASO si hiciera falta, lo que se discute dentro de nuestro espacio son miradas de cómo construir la oposición en La Matanza, eso es lo primero, ¿Qué necesitan los vecinos de La Matanza, cómo ser opositor?, ¿cómo tiene que ser el espacio para que todos los vecinos se sientan representados y tener el mismo protagonismo?, y después la discusión de que cuando se hace una lista hay cargos que elegir, las dos cosas son importantes, puede haber diferencia en esto y es bueno que las haya, lo que está garantizado que si esas diferencias no se pueden acordar en una lista puede haber dos o tres listas que realmente se justifiquen”

QP: En este último tiempo desde la última nota que hemos hecho, ¿ha podido interactuar con el ejecutivo y con las diferentes áreas buscando respuestas a los problemas de los vecinos?

LC.: “No, solamente tengo interacción directa con las autoridades del HCD, desde principio del año pasado los secretarios de las distintas áreas del municipio tienen prohibido recibirme, el único canal que tengo para tramitar cualquier inquietud es al HCD, presentamos notas en el HCD y en las secretarías, pero no logro conversar con los funcionarios, de la misma manera que no me recibió nunca el intendente, hay una decisión de desprecio y rechazo a cualquier idea o sugerencia que yo pudiera tener, y este desprecio es trasladable a cientos de vecinos que plantean inquietudes a través de mi persona de mi representación como concejal, cuando Espinoza no me atiende o me ningunea o desprecia se lo hace a los vecinos, no a mi”

QP: Ud. presenta notas, seguramente de reclamos a problemáticas barriales de vecinos, ¿llegan esas respuestas a los vecinos o no?

LC.: “No, la verdad es que tomamos la decisión de presentar reclamos y denuncias, y propuestas, pero también tomamos la decisión de hacer nosotros con nuestros propios recursos, estamos trabajando en los barrios como si fuéramos el municipio, estamos haciendo el trabajo que tendría que hacer el municipio en muchos barrios, porque la necesidad de la gente no puede esperar, a que nosotros gobernemos La Matanza, o el oficialismo decida prestarnos atención a los concejales opositores, pero usando el sentido común si Espinoza no habla ni con sus funcionarios y concejales ¿porque tendría que hablar conmigo?, la gente no entiende que siendo concejal solo me limite a escribir en un papel un proyecto o un reclamo y todo siga siendo igual, por eso desde nuestro espacio no solo denunciamos sino que también hacemos en la medida que podemos, acompañar al vecino que más necesita y que es abandonado y defraudado por la gestión municipal que en algunos barrios es nula”

QP: ¿Cómo ve al intendente Espinoza en esta nueva gestión, en el decir y en el hacer?

LC.: “En el decir veo a Espinoza haciendo campaña para gobernador, lo veo todo el tiempo montado en un personaje candidato a la provincia de Buenos Aires o a gobernador o ministro lo veo todo el tiempo mostrándose elegible para irse de La Matanza, y en el hacer lo veo ausente, me da la sensación de que no está, entiendo que ya no debe querer ser intendente, tengo la sensación de que acepto ser intendente para entregarle al oficialismo los votos de La Matanza y a cambio de eso ir a ocupar un sillón de funcionario a nivel nacional o provincial, y frustrado sigue tras el mismo objetivo con los fondos de los matanceros invirtiendo en campaña política y no en la gestión municipal que es lo que debería hacer porque para eso fue elegido, por otro lado lo veo acumulando más dinero público en los plazo fijos del municipio, Espinoza ahorra cuando La Matanza tiene unos problemas fenomenales que se podrían resolver con un poco de ese dinero, y los problemas se agravan todos los días, veo a Espinoza lejos de su propia gente y de los vecinos en general, la gestión del Intendente Espinoza es solo una campaña política, vive en su burbuja mediática y no ve la realidad”

QP: Este es un año electoral ¿cómo avizora las elecciones de octubre?

LC.: “Creo que, lamentablemente, la gente está sacando conclusiones sobre el gobierno nacional, provincial, y municipal que son distintos pero parte del mismo espacio político, pero sobre todo el gobierno municipal que, me da la sensación, de que la gente se está enojando, creo que el oficialismo matancero tocó su techo en la última elección y este año va ir para atrás, el vecino no le cree más a Espinoza y está enojado, y se lo va a hacer saber en las urnas en octubre, si la elección se hiciera hoy, nuestro espacio tiene la posibilidad de ganar en La Matanza. Hay una realidad con clima propio, hace tres elecciones el oficialismo matancero viene sacando menos cantidad de votos, creo que la que sigue es menor a la anterior, hay una gestión que es nula, que esta desgastada, en crisis y los vecinos lo ven, la figura de Espinoza esta desgastada y desvalorizada, en octubre hay un partido abierto que debemos jugar y creo que estamos creciendo y fortaleciéndonos constantemente, y estoy convencido que en La Matanza vamos a crecer mucho”

QP: ¿Desea agregar algo más?

LC.: “Solamente agradecer a los vecinos que siguen confiando en nosotros, que cada vez somos más que queremos cambiar La Matanza y hacer un municipio que sea digno de vivir en el en lo largo y ancho de su territorio, sabemos cómo hacerlo y sabemos que se puede cambiar el rumbo, y que con el voto tenemos esa oportunidad y sabemos que vamos a hacer una muy buena elección con el acompañamiento de los vecinos de todo el distrito”