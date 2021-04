“LA GESTIÓN MUNICIPAL ESTÁ MUY DESHUMANIZADA; HAY UN GRAN ABANDONO AL VECINO EN VIDA Y, TAMBIÉN, CUANDO FALLECE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con los concejales de Juntos por el Cambio, Pamela Loisi, y Eduardo ‘Lalo’ Creus, quiénes, hace poco, fueron protagonistas de un video que se hizo viral, donde mostraban el estado de abandono que sufre el cementerio de Villegas (https://fb.watch/56GaN5wGj3/). Ambos coinciden que esto lleva mucho tiempo siendo denunciado por los vecinos del distrito, de dichos reclamos y denuncias se hicieron eco y pudieron comprobar con sus propios ojos, esto nos decían:

QP: Concejal Creus ¿a qué se debe este video que realizaron con la Concejal Pamela Loisi en el cementerio de Villegas?

LC.: “Se debe a la cantidad de reclamos y denuncias que los vecinos nos hacen llegar permanentemente. Es muy llamativo el tema recurrente, y solo fuimos a constatar lo que nos decían los vecinos de La Matanza. Nos acercamos, entramos al cementerio, lo recorrimos, y vimos un lugar totalmente abandonado, descuidado, inseguro, en general; hay algunas zonas dramáticamente abandonadas, y esto es una falta de respeto muy grande para los vecinos, yo mismo he tenido ahí familia, y te da mucha bronca, ver los restos de tus seres queridos en semejante abandono, ves a la gente que no tiene como acercarse a la tumba de sus familiares, porque hay zonas con pastizales muy grandes, pozos, todo derrumbado, en sectores ya no se reconocen las tumbas prácticamente”

QP: ¿Ud. cree que este estado del cementerio se debe al año de pandemia que tuvimos y que todavía continua, o viene de mucho tiempo atrás?

LC.: “Lamentablemente desde el estado municipal hay una intención permanente de adjudicar los problemas de La Matanza, a la pandemia, o a los 4 años del gobierno anterior, pero los que vivimos en La Matanza sabemos muy bien que el distrito es gobernado por los mismos actores desde hace más de 30 años. Mi hijo falleció hace 7 años y estaba en ese cementerio, y el cementerio es el mismo, el mismo estado de abandono, y los vecinos te trasladan esas críticas y denuncias, porque en el municipio ni atienden sus reclamos históricamente, este abandono no tiene nada que ver con la pandemia ni con el cambio de autoridades, ni siquiera con los cambios de gobiernos nacionales y provinciales, esto depende y es responsabilidad del ejecutivo municipal”

QP: Loisi ¿qué impresión se llevó del cementerio al transitar sus espacios internos y ver en el estado que se encuentra?

PL.: “Como bien dice Lalo, la impresión que tuvimos fue la de un abandono total hacia los vecinos de La Matanza, si bien en octubre del 2020 hicimos un informe a causa de estas denuncias de los vecinos, en diciembre del mismo año elevamos un pedido de informe, que presentamos a la presidenta del HCD, antes de la primera sesión ordinaria de este año, la comisión trabajó la respuesta donde vino un secretario del gobierno municipal, quien nos dijo que se hacen las tareas correspondientes de mantenimiento, etc., y cuando fuimos a constatar nos dimos cuenta que es mentira, que la realidad del cementerio es esta, abandono total.

Los vecinos que quieren ir a visitar a sus seres queridos no lo pueden hacer por el estado general del cementerio: los pastizales tapan todas las tumbas y no se puede identificar nada, quién es tu familiar y quién no es para dejar un ramo de flores, después de que se viralizó este video que hicimos con Lalo, muchos vecinos nos decían que tienen ganas de sacar a sus familiares de ahí, y que no lo pueden hacer porque no los atienden desde el municipio, viendo el abandono quieren llevarlos a un lugar donde puedan ir a llorar y visitar a sus muertos en paz, y no estar en un lugar donde tengan que andar lidiando con el destrato y el abandono del municipio, la verdad esto es lamentable y al día de hoy el municipio no atiende ninguno de estos reclamos”

QP: Además del abandono ¿qué otras falencias pudieron ver: falta de personal, insumos, protocolos, etc.?

PL.: “Ahí tanto no nos quisimos meter porque entendemos que hay gente que vive de ese salario y sabemos que les puede suceder si los exponemos, pero sabemos que los trabajadores que están en el cementerio no todos son municipales, hay muchos changarines que viven de la propina de las familias de los fallecidos, son personas que no tienen insumos, ni para los protocolos que deberían tener en estos casos, sabemos que muchos usan sus propias herramientas por escases de ellas, porque el municipio no baja ningún recurso, sabemos que quien estaba a cargo hace poco falleció y que fue suplantada por alguien de planta pero tampoco sabemos si cuenta con recursos disponibles para poner de pie el cementerio de Villegas”

QP: En esta pandemia se trabajó mucho con fallecidos por covid, ¿han podido ver a los empleados del cementerio con vestimenta adecuada, guantes, máscaras, ropa especial, etc.?

LC.: “La verdad que es muy triste ver a los empleados municipales en esta situación, ni siquiera están vacunados, no hay seguridad alguna en el cementerio. Unos días antes de cuando fuimos (no sé si recuerdan) en la rotonda de San Justo un gendarme, que estaba de civil, evitó un robo de una camioneta donde murieron dos jóvenes, del total de 5 delincuentes, que se enfrentaron al gendarme, al día siguiente fueron a enterrar a uno de los muchachos fallecidos, donde fue una banda de gente en motos a los tiros, con toda una situación donde no vino nadie, y cuando la policía se hizo presente, esta banda huyó por los fondos del cementerio, también debemos aclarar que el sistema de cementerios que tenemos en el municipio, no solo el de Villegas también en el de San Justo, se notan muchas deficiencias. El de San Justo cierra todos los días a las 13 hs.

También argumentan que es por la pandemia, los cementerios de los municipios aledaños no han cerrado, han trabajado con los mismos horarios y, otro tema muy importante es que si perteneces a una familia de bajos recursos, y sabemos que en el distrito hay muchas, y necesitas acceder a la ayuda social de un velatorio, no tenes a dónde acudir el fin de semana, no existe la ayuda los fines de semana para la gente que está en situación de emergencia, tenes que morirte de lunes a viernes. Es muy triste a nosotros nos ha pasado estar con vecinos que sufren este destrato de parte del municipio, de esperar todo un fin de semana, más si es largo, esperando poder dar sepultura o velar a su familiar, por eso podemos decir que la gestión municipal está muy deshumanizada, hay un gran abandono al vecino en vida y, también, cuando fallece”

PL.: “También debo decir que, como decimos las cosas malas, digo las cosas buenas, ha pasado en dos ocasiones: vecinos que han fallecido y no tenían obra social, eran indigentes y Liliana Pintos la presidenta del HCD, cuando llame para poder acompañar a estas familias me atendió, para que esas familias pudieran ir a hacer toda la gestión pertinente, pero eso sucede puntualmente cuando uno se entera, pero cualquier vecino que no tiene los recursos pasa lo que dice Lalo, que solo atienden de lunes a viernes, y no te pueden llevar a ningún lado porque el recurso no está”

QP: Loisi Ud. habló de un pedido de informe y la respuesta del municipio, ¿qué tiene para decir después de la respuesta del gobierno municipal?

PL.: “Que nos mienten, que nos viven mintiendo, que nos tratan de ignorantes a todos los vecinos de La Matanza. Nosotros, como concejales, somos empleados de los vecinos, y sus representantes, y por eso tenemos que dar respuestas, hoy en el contexto que estamos hay muchos sectores que vienen golpeados con el tema de no poder trabajar, hoy el municipio no eximio ni condonó a ninguno de ellos, gastronomía, salones de fiesta. Sabemos que necesitan recaudar, pero tampoco vemos que el servicio se esté brindando en favor de los vecinos de La Matanza, vemos los cementerios en el estado deplorable que todos vimos, la basura por todos lados, la seguridad no existe, tenemos un secretario de seguridad, que no sabe cuántos patrulleros tiene el distrito ni cuantas cámaras, y que no sabe que existe una tasa de seguridad, tampoco se visibiliza lo recaudado en el bienestar de los vecinos, con los impuestos pagados, es muy triste ver esto, como oposición vamos a seguir trabajando de manera constructiva y responsable, y sabemos que si hay una decisión política el municipio de La Matanza podría cambiar y mejorar en muchísimos aspectos”

QP: ¿Desean agregar algo más?

LC.: “Si, en estas horas estamos recibiendo el informe de la rendición de cuentas del 2020, que próximamente se tiene que discutir en el HCD, para nosotros es muy importante, en colaborar y hacer públicas esas cuentas, todas estas áreas que vemos que no funcionan, permanentemente informan gastos, entonces nos interesa saber en qué se está gastando la plata de los vecinos, y cuanto de esa plata no se está gastando y porque, y donde está, nos comprometemos a digitalizar para subirlo a las redes sociales, si bien es muy complejo de entender, es un comienzo hacerlo público, cosa que vamos a hacer en estos días”