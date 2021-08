LA GUERRA CHANCHA: FERNANDO y LA MARY Vs. LA DIPUTADA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“Y acá andamos nomás” me comentaba un pre candidato que no llegó ni a eso.

La democracia está lesionada y la hacen jugar infiltrada porque la mayoría de la dirigencia política (y me refiero a todas las expresiones políticas) no están en sintonía con el pueblo que aspiran a representar.

El oficialismo, donde no prima la unión, va con una sola lista y, la oposición, tiene más internas que el oficialismo y están tan dispersos y enfrentados que, cuando se haga el conteo final de los votos, eso de que: el que gana conduce y el que pierde acompaña va a ser un chiste de mal gusto.

En esta nota trataremos de hacer un gran esfuerzo de dar un pantallazo sobre las listas que han de competir el próximo 12 de septiembre en las elecciones PASO; lamentablemente no vamos a poder analizar todos los espacios políticos porque son 27 listas presentadas en La Matanza.

Para saber bien los partidos y/o alianzas políticas que llevan candidatos a Diputados nacionales pueden desasnarse en el sitio oficial Cámara Nacional Electoral donde encontraran toda la información (https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/datos/listas_paso2021.php) al respecto.

Para ver quiénes se presentan para el distrito pueden consultar en el sitio de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires donde están las agrupaciones y/o alianzas políticas con sus respectivos

(https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/consulta/primarias/listas-registradas/consulta-listas-x-nivel.php?accion=requerir&orden=1&niveles=3&secciones=3&distri=061) candidatos.

LA MARY Y LA DIPUTADA

En el cuarto oscuro, de las elecciones PASO del mes de septiembre, el vecino deberá tener 27 opciones para elegir a quiénes serán los candidatos de las elecciones generales de noviembre. Teóricamente deberían estar las 27 boletas habilitadas para competir pero no creo que esto suceda porque hay estructuras políticas que se presentan elección tras elección pero siempre están integradas por ilustres desconocidos que, sin estructura ni apoyo, siguen siendo ilustres desconocidos.

El Oficialismo matancero, provincial y nacional presenta una sola boleta en La Matanza y la misma está encabezada por el Intendente Fernando Espinoza. Obviamente su candidatura es testimonial pero esta (más allá de estar permitida por la ley vigente) tiene una jugada política muy riesgosa.

Al encabezar la lista Espinoza pone en el tapete electoral a su gestión de gobierno buscando revalidar la misma con los votos de los vecinos matanceros. Esto de poner “toda la carne al asador” de una, también tiene otro sentido porque (según varias encuestas consultadas) tiene el triunfo asegurado (aunque, seamos sinceros, nadie tiene la vaca atada) y solo restaría saber por cuánto ganaría.

Hay otro condimento político a tener en cuenta dado que si Fernando Espinoza saca un abultado triunfo y aporta más votos que los tramos provinciales y nacionales, le estaría mostrando a muchos que “los votos de La Matanza” son de él pero, existe el riesgo que Victoria Tolosa Paz (encabeza la lista de Diputados nacionales) o, el tramo provincial de la boleta, obtengan más votos que Espinoza, eso lo pondría al Intendente matancero en una complicada situación política de cara al futuro, dado que es un secreto a voces que Espinoza juega todo su futuro político en esta elección.

“Lo de Fernando es muy riesgoso” me comentaba un reconocido dirigente político matancero y agregaba que “Si gana, debe ganar en forma abrumadora y sin ninguna duda. Creo que puede hacerlo porque de la vereda de enfrente no hay nadie pero existe la posibilidad, no de que pierda, sino que los candidatos nacionales o provinciales saquen más votos que él y eso empañaría todo su futuro político”.

Siguiendo con el oficialismo se produjeron varios encontronazos feos durante el cierre de lista. La Junta Electoral partidaria no avaló a las listas opositoras que se habían presentado para enfrentar a Espinoza en las PASO. Se habló de proscripción y otros términos no tan halagüeños. La que más montó en cólera fue la Diputada provincial María Laura Ramírez quién armó lista por su lado y la misma no prospero.

La Junta Electoral partidaria la bajó y fue unánime la votación de los que integran dicha junta (la junta electoral del Frente de Todos está integrada por Hugo Curto, Verónica Magario y Facundo Tignanelli); según explicamos en la nota: “¿FRENTE DE TODOS?: EL BERENJENAL DE FERNANDO” (https://semanarioquintopoder.com/frente-de-todos-el-berenjenal-de-fernando/).

Sobre este punto me gustaría hacer un par de observaciones. La primera, es bueno votar y que haya elecciones internas en los partidos políticos para dirimir liderazgos y/o proyectos; por eso me atrevo a decir: Sr. Intendente, siempre es bueno ganarle a alguien en una elección interna, no todo está tan bien.

La segunda observación me da un poco de vergüenza ajena y me refiero a la Diputada provincial María Laura Ramírez que si ocupó todos los cargos que ocupo lo hizo de la mano de Fernando Espinoza. Supongo que deben haber cuestiones de peso para haber decidido enfrentar a su anterior conducción política pero debería tener un poco más de sensatez al hablar porque hasta ayer (por decirlo de alguna manera) fue parte de la “mesa chica” de Fernando; no era una aliada circunstancial, era del “riñón de Fernando” como suele decirse cuando uno quiere remarcar la pertenencia a un espacio.

Creo también que “La Mary” debería llamarse a un “silencio respetuoso” sobre algunas cuestiones que anda propagando porque ella se benefició (y mucho) de su cercanía con Espinoza. Si bien podemos decir que “no miente mucho” al defenestrar algunas acciones del oficialismo matancero, quiero remarcar que ella “se beneficiaba mucho de los negociados que anda diciendo en voz baja por todos lados”.

Su cercanía al poder era tanta que se habló, en algún momento, como una de las “Herederas de Fernando” (https://semanarioquintopoder.com/la-mary-la-heredera-otros-cuentos/). También hizo de las suyas y, nuestro medio, señaló sus “travesuras” en más de una ocasión, como en la nota: “LA MARY: LA REINA (del gorgojo)” donde pusimos en evidencia algunos desastrosos desarreglos de la hoy Diputada provincial cuando estuvo al frente de la secretaría de (https://semanarioquintopoder.com/la-mary-la-reina-del-gorgojo/) Desarrollo Social del municipio.

“La Mary”, piensa que “al ser opositora se limpia de muchas mugres pasadas” pero, lamentablemente, “el ser opositora no limpia el prontuario”. Ramírez fue parte del circo y obtuvo jugosos dividendos de eso.

Una más cuestión a señalar y tiene que ver con la memoria; hoy la Diputada provincial María Laura Ramírez cuestiona y critica duramente a Fernando Espinoza (en algunas cuestiones coincido y en otras no, en nuestro medio hemos criticado duramente a Fernando Espinoza y a su gabinete municipal en muchas ocasiones) y habla de acciones, impulsadas desde el oficialismo local, para perjudicarla. Ahora bien, pregunto: ¿cuántas acciones realizó María Laura Ramírez para perjudicar a otros funcionarios municipales, a dirigentes políticos, militantes y, hasta periodistas?

En una vieja nota, titulada: UNA FUNCIONARIA AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS (https://semanarioquintopoder.com/una-funcionaria-al-borde-ataque-nervios/), encontré un párrafo que explica lo que he intentado explicar líneas arriba: “Espinoza siempre le ha dispensado a Ramírez una confianza absoluta y, la misma, fue retribuida, por la funcionaria, con una fidelidad a prueba de balas. También siempre cumplió, al pie de la letra, los “mandados” que le encomendará Espinoza, en forma rápida, eficiente y sin contemplaciones; hecho que le provocó muchas enemistades y un sinnúmero de comentarios hirientes y mal intencionados. María Laura Ramírez nunca se amilanó por eso porque siempre estuvo segura del apoyo de Fernando Espinoza y, esté, de la incondicionalidad de Ramírez”.

Al cierre de esta nota la Junta Electoral bonaerense no había habilitado el pedido de Diputada provincial María Laura Ramírez de poder competir en las elecciones PASO con una boleta corta.

Hace unas horas nomás el Papa Francisco, durante la catequesis de la audiencia general, denunció lo “detestable” que es la hipocresía en la Iglesia y a su vez aseguró que “en la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado”

(https://infob.ae/2Wrgwjl)

Continuara…