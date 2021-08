“LA INSEGURIDAD NUNCA PARÓ Y CADA VEZ ESTÁ PEOR”

Por Nicolás Brandolini

La inseguridad es un hecho más con el que los vecinos de La Matanza viven a diario, como lo son los basurales, la falta de asfaltos o la pobreza. Tan incorporado está en nuestras vidas, que en lo cotidiano, es difícil no toparse con una arista consecuencia de este problema que nos golpea a todos hace años.

Detectar el flagelo de la inseguridad es materia de decisión política y son los gobiernos quienes tienen la obligación de combatirla. Desde hace un tiempo a esta parte han surgido grupos vecinales quienes ocupan los lugares que deberían los gobiernos en materia de seguridad.

Para analizar más a fondo lo que sucede en La Matanza con la Inseguridad charlamos con Norma Guerrero, quien forma parte de la Agrupación Vecinal “Vecinos Autoconvocados Sin Banderas Políticas”, quienes desde hace años participan de un movimiento que no solo combate la inseguridad sino que, también, acompaña a los familiares de víctimas e impulsan un movimiento de concientización contra el flagelo que afecta a miles de matanceros.

QP.: ¿CUÁNTO HACE QUE PARTICIPA EN GRUPOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y CÓMO SE LLAMA LA AGRUPACIÓN EN LA QUE PARTICIPA?

NG.: “Se llama vecinos Autoconvocados Sin Banderas Políticas y somos vecinos de muchas localidades de La Matanza, tenes de Villa Constructora, Villa Luzuriaga, Rafael Castillo entre otras localidades y bueno cuando surge algún tema urgente nos organizamos a través de grupos de Whatsapp donde nos organizamos ante hechos puntuales que suceden en los barrios para cuidarnos entre nosotros, puntualmente reclamamos por las cosas que pasan como por ejemplo con el almacenero en Constructora hace más o menos dos meses que murió asesinado por un cliente que lo atacó con un nunchaku y una cuchilla a la vista de los vecinos y toda su familia, fue horrible pasan cosas todos los días hace unos quince días a una cuadra de mi casa casi le roba la moto a un chico de un delivery de helado y los mismos vecinos salimos en su defensa con lo que teníamos a mano, así estamos”.

QP.: ¿CÓMO VEN HOY LA SEGURIDAD EN LA MATANZA?

NG.: “La verdad es que el tema de la inseguridad nunca paró y cada vez está peor, estamos cada vez peor, aunque parezca que disminuye sigue ahí presente siempre. Mirá vuelvo a lo que te decía antes cuando pasó lo de Reynaldo el almacenero hubo una movida con patrulleros que pasaron unos días y después volvió todo a la normalidad, yo desde el 2013 que participo en el movimiento contra la inseguridad y siempre pasa lo mismo, le roban o matan a alguien y queda todo ahí, termina no pasando nada, vienen las cámaras de los canales, pasan un tiempo los patrulleros y después queda todo en la nada porque el estado aparece después de los hechos, no hay trabajo preventivo, como yo siempre digo parecería que no se busca el delito, es más hace unos días iba para San Justo para tomar el colectivo en la rotonda y justo pasa una moto sin patente seguido un patrullero y no detuvieron a la moto, para colmo yo le hacía señas a la policía y los oficiales como si nada”.

QP.: ¿ESTARÍA FALTANDO TRABAJO PREVENTIVO DE PARTE DE LAS FUERZAS?

NG.: “Claramente, yo lo vengo diciendo hace mucho cuando a alguna de las marchas vienen los canales de televisión, pareciera que no hay trabajo preventivo, te piden papeles en Ruta 3 y Arieta pero dónde hoy está el foco de los delitos es en los barrios, deberían meterse dentro de los barrios, no alcanza que los patrulleros pasen con la sirena o las luces encendidas, cuando uno ve motos o autos con gente que no es del barrio, eso no es prevención”.

QP.: EN ESTE SENTIDO ¿CÓMO EVALÚAN LOS OPERATIVOS CERROJO, USTED CREE QUE SON EFECTIVOS?

NG.: “Los cerrojos, yo creo que funcionarían de otra manera, si se los hicieran dentro de los barrios y no en lugares transitados como Avenida de Mayo y otras avenidas, yo creo que la delincuencia está dentro de los barrios, ojo es verdad que pueden utilizar las avenidas como ruta de escape, pero falta arrancar por dentro, en los barrios, yo creo que falta el tema de pedir la documentación en la vía pública, yo la verdad a mí me paran y no tengo ningún problema en mostrar mi documentación si me lo solicitan en la calle, nosotros vemos que falta mucho trabajo para parar a la inseguridad”.

QP.: EN ESTE SENTIDO SI USTEDES COMO VECINOS CONOCEN LOS NIVELES DE PELIGROSIDAD DE CADA BARRIO ¿POR QUÉ CREE QUE A LA JUSTICIA LE ES TAN DIFICULTOSO DAR CON ESOS FOCOS?

NG.: “Varias veces nos recibieron en la comisaría y el reclamo siempre fue el mismo, cómo puede ser que no sepan de dónde vienen a robar, en Villa Constructora tenemos la Villa Palito, un poco más alejado tenes Puerta de Hierro y cuando hay un robo de un auto, de una moto, de bicicleta y se recupera el común denominador siempre es se encontró en la Palito o en Puerta. Se hace oídos sordos a los reclamos de los vecinos la verdad que no entiendo ya a quién podemos recurrir. En una de las marchas tuvimos la oportunidad de hablar con el Comisario de la Comisaría Primera de San Justo y sale a decir que no pueden hacer nada porque están atados de pies y manos, ¿qué nos espera, si ellos son la policía y no pueden resolver los problemas de los vecinos? ¿a quién tenemos que recurrir? y si no lo pueden cumplir que se corran que le den el lugar a Gendarmería que cuando se encargaron ellos el tema de la inseguridad mejoró bastante, entonces no sé qué podemos hacer porque si la policía me dice que no puede hacer su trabajo ¿a quién recurrimos?”.

QP.: CUANDO LA POLICÍA EN SAN JUSTO LES INFORMÓ QUE ESTÁN ATADOS DE “PIÉS Y MANOS” ¿INDAGARON SOBRE QUIÉN LOS CONDICIONAN PARA LLEGAR A ESE PUNTO?

NG.: “Nos respondieron que se ven condicionados porque para su defensa no pueden usar armas de fuego, o sea no es que nosotros estamos contra la policía, es más hasta nos ofrecimos para trabajar conjuntamente con ellos, no es que estamos en contra de la policía, al contrario, como vecinos organizados también estamos con ellos porque la policía también sufre la inseguridad, como así también los colectiveros, deliverys, las personas que salimos todos los días para ir a trabajar, lo que quiero que se entienda que mi punto es que la inseguridad es un tema que nos afecta a todos”.

QP.: SE HAN REUNIDO CON LA POLICÍA ¿HAN TENIDO ALGÚN ACERCAMIENTO CON EL INTENDENTE?

NG.: “El año pasado vecinos de Villa Luzuriaga presentaron un pedido en el Concejo Deliberante sobre el tema de la inseguridad, y han tenido noticias una o dos veces pero todo quedó ahí y la verdad que los robos o los asesinatos lamentablemente siguen sucediendo pero el intendente nunca nos recibió”.

QP.: EN ESE SENTIDO ¿CUÁL ES EL PEDIDO QUE USTEDES HOY LE HACEN AL INTENDENTE?

NG.: “El pedido expreso es del de ver cómo se puede parar el tema de la inseguridad, que haya más policías en la calle y que realmente cumplan su función y que si con la policía no alcanza que le den paso a la gendarmería y que puedan hacer lo que corresponde dentro de los barrios, necesitamos seguridad en los barrios que es donde suceden los hechos de inseguridad”.

QP.: ALGUNOS DE USTEDES PARTICIPARON DE LA MARCHA DE LA AGRUPACIÓN MATANZA DUELE ¿CÓMO CALIFICARÍA LA EXPERIENCIA?

NG.: “Si el viernes pasado nos movilizamos al congreso para acompañar a familiares y vecinos que fueron asesinadas en hechos de inseguridad puntualmente nos movilizamos al Congreso para exigir primero justicia por las víctimas y buscar que alguien nos escuche ya que en nuestro municipio hacen oídos sordos ante el dolor de los familiares que sufrieron la pérdida de sus seres queridos a manos de la inseguridad, tantas marchas hicimos y no nos atiende nadie entonces nos movilizamos hasta allá en búsqueda de seguridad y justicia acompañando a los familiares”.

QP.: ¿QUISIERA AGREGAR ALGO MÁS?

NG.: “Si nos parece de mal gusto los anuncios que hace el intendente sobre el supuesto descenso de los índices de seguridad municipales, desde 2013 participo en los grupos de seguridad y cada vez estamos peor. Sinceramente yo siento que es una burla y todavía hay que ver en la tele que inauguraron cámaras, que bajaron los índices, que inauguraron patrulleros, es demasiado son todas mentiras”.