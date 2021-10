“LA MILITANCIA ESTÁ TOMANDO CONCIENCIA QUÉ ES IMPORTANTE ESTAR NUEVAMENTE DE PIE Y DEFENDER TODAS ESTAS COSAS QUE SE ESTÁN LOGRANDO”

Semanario “Quinto Poder” dialogó con José Jaimes y Gustavo Brangeri respecto a la cena que organizó la Agrupación “14 Bis” de cara al 17 de octubre, Día de la Lealtad; fecha muy cercana a los afectos de los peronistas.

Sobre el tema Brangeri resaltó que “El militante de vez en cuando hay que mimarlo, como dicen algunos, reconocerlo sobre todo” y Jaimes señaló que “creo que es muy importante que el militante hoy vuelva a hacer esa epopeya que hizo en 1945. Es ponerse ante la sociedad de pie y hablarle del peronismo y de lo que era y es, actualmente, el peronismo”

QP: José Jaimes, la Agrupación “14 Bis” realizó una por el tema del reconocimiento a la militancia

JJ: “Si, convocamos a todos los compañeros para poder realizar una cena en pos de una organización en apoyo a esta nueva campaña para poder tratar de colaborar para revertir los resultados de la PASO”

QP: ¿Cómo han vivido la elección?

JJ: “Bueno nosotros obviamente, como la mayoría de los argentinos, sorprendidos por un resultado que no se esperaba. Creo que el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno fue muy grande en cuanto al sostener en esta pandemia que destruyó el mundo y lo paralizó. Nuestro gobierno trató de todos los medios de salvaguardar la vida de los argentinos trayendo una cantidad de vacunas, digamos que es uno de los países de latinoamérica con mayor cantidad de dosis repartidas y dadas a su población para cuidarla, y otros aprovecharon esos momentos para poder poner el campo negativo en función de poder confundir a la sociedad.”

QP: Gustavo Brangeri. Yo hace rato lo vengo diciendo, está publicado ya en el medio, con respecto a que una de las grandes cosas de La Matanza, fue que la militancia se puso esta crisis sanitaria que hubo al hombro y abrieron comedores escolares, repartieron las viandas, salieron a caminar los barrios…Y el otro día lo que hicieron ustedes es como reconocer un poco el trabajo de la militancia en lo político y en lo social

GB: “Exactamente. El militante de vez en cuando hay que mimarlo, como dicen algunos, reconocerlo sobre todo. Como usted bien dice el militante se puso al hombro una cuestión dentro de lo sanitario, dentro de la cuestión de asistencia, dentro de la comunicación con el vecino. Porque acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta y haciendo un balance y reconocer quizás, se le puede llegar a decir un error, el gobierno está cometiendo algunos detalles con respecto a la comunicación. Entonces ese contacto directo que produce el militante es fundamental. Nosotros seríamos necios si no reconocemos que hay una gran parte de la prensa que está atenta o está trabajando todo el tiempo para subrayar detalles que no son favorables. Entonces esa ambición que cumple el militante, el que conoce al barrio, el que conoce al vecino es fundamental. Y la cena tuvo que ver con eso, tuvo que ver con la fecha fundamental para todos los Peronistas que es el 17 de octubre. Así que bueno, en el entorno de eso se armó una convocatoria, la verdad muy buena, colmamos las instalaciones del bar (Benjamín, permitirme también agradecerles porque nos abrió la puerta y nos permitió hacer lo que quisimos, como si estuviéramos en nuestra casa). Así que bueno, de eso se trató este evento, que es dentro de todos los que hacemos, nosotros también apuntamos a trabajar en base a la capacitación y salir a hacer charlas abiertas para marcar cuáles son los puntos donde la gente se puede capacitar que para nosotros eso es fundamental, es la herramienta que necesitamos para salir de este momento que estamos pasando.”

QP: Jaimes, estamos en un momento donde el peronismo se lo ve bastante dubitativo, está el debate del peronismo hacia adentro, después de una inesperada derrota electoral. Hay una campaña corta para dar vuelta los resultados en las próximas elecciones generales y con una crisis comunicacional importante ¿Es un 17 de octubre diferente este?

JJ: “Sí, yo creo que es muy importante que el militante hoy vuelva a hacer esa epopeya que hizo en 1945. Es ponerse ante la sociedad de pie y hablarle del peronismo y de lo que era y es, actualmente, el peronismo. Y en este caso tenemos que hacer exactamente lo mismo. Los militantes debemos, tenemos un compromiso netamente social de salir y hacer este debate en todos los lugares, en un bar, en una escuela, en una fábrica, en cualquier lugar hacer el debate de la conciencia para que la gente vea de qué manera está viviendo con el Peronismo y de qué manera vivió con otros gobiernos. Eso es muy importante. Es muy importante la actitud que tome el militante y es por eso que también es muy importante que aquellos compañeros que tienen responsabilidades a nivel ejecutivo o legislativo tanto sea nacional, provincial o municipal que se comunique con los militantes, que hable con los militantes.”

QP: ¿Usted percibe que hay una brecha entre la dirigencia y el militante de base?

JJ: “No, yo no creo que haya una brecha. Yo creo que debemos estar comunicados más seguido para ver qué le pasa, qué siente, qué necesita. Es muy importante eso. Es muy importante porque a veces la función de algunos compañeros queda muy sumergida en la actividad que tiene que llevar, que es bastante difícil por cierto. Y pierde a veces el contacto directo con el militante y lo tiene que volver a tomar. Tiene que hablar con el militante.”

QP: Brangeri, hay que reconocer que los resultados de las elecciones PASO sorprendió a más de uno ¿Cómo se trabaja para revertir eso?

GB: “En primer lugar te puedo comentar que se esperaba otro resultado por el trabajo que se había realizado, a conciencia, con el mejor y el mayor de los refuerzos. Ahora ¿Cómo se revierte? Siguiendo por la misma línea de trabajo. Yo creo que no fue errado el camino. Quizás pudieron haber existido algunos detalles. El que hace se puede llegar a equivocar, el que no hace nada y solamente crítica está equivocada. Esperábamos otro resultado por el trabajo realizado y se está redoblando el trabajo. Porque volviendo al tema de la cena, una de las pretensiones era incentivar. Porque claro, el militante cuando tiene este tipo de resultados que podemos llamar una derrota, naturalmente se aplaca un poco o se achica. Entonces incentivar al militante es lo fundamental en esta cena. Pero la línea de trabajo quizás con un poco más de intensidad tiene que ser la misma.”

QP: Hay algunos dirigentes matanceros sosteniendo, en diferentes notas, que el tema de qué tanta gente que no fue a votar se debió, principalmente, para no votar en contra. Es como expresar la bronca de alguna forma. ¿Usted coincide con eso? Que fue un llamado de atención para la diligencia.

GB: “Si, estoy de acuerdo, puede llegar a haber pasado eso. Habría que hacer una evaluación mucho más profunda para llegar a saber si realmente fue así o por qué fue que hubo tanta gente que no asistió a este acto cívico. Otro de los trabajos que está cubriendo la militancia, es incentivar esta cuestión de asistir a los comicios.”

QP: Jaimes, recién habló usted del tema de una falta de comunicación o un error en la comunicación entre la dirigencia y la militancia. A Fernando Espinoza, sobre todos nuestro medio, señalamos esa falta de contacto con la militancia política del distrito, con la dirigencia política, que reclama más presencia, reclama poder hablar con él, tener más contacto con él y demás. ¿Cómo ve usted esa situación?

JJ: “El compañero Fernando Espinoza es uno de los dirigentes más grandes que tuvo La Matanza. Con respeto a todos los dirigentes que estuvieron en gestión, Fernando está haciendo el sueño que los matanceros tuvieron toda su vida. A veces es posible que el compañero Fernando no esté hablando con algunos militantes, con algunos dirigentes, porque él está gestionando. Y gestionar es muy difícil. Matanza es un distrito con muchísimas necesidades y con muy bajas recaudaciones, y gestionar es la salvación de este distrito. Y él consiguió, para este pueblo, crear una universidad nueva en un lugar distante. No solo eso, está transformando al distrito en uno de los distritos que, aparentemente, sería poderosamente económico. Pero eso lo hace por gestión, y eso lo tiene que valorar el pueblo de La Matanza. Porque es un pueblo que está creciendo a pasos agigantados y eso es muy valorable. Ustedes tienen que fijarse cómo está transformando Laferrere. Un sueño. Un sueño grandísimo para nuestro distrito y lo está haciendo, y lo está haciendo con gestión. Lo está haciendo yendo a visitar a la Provincia y a la Nación y exigiendo lo que el pueblo de La Matanza quiere y lo que el pueblo de La Matanza necesita. Y ya para que lo critiquen están aquellos que no quieren que el pueblo de La Matanza reciba todo lo que él trae y es por eso que nosotros, los militantes, tenemos que salir a declarar esta situación y a mostrarle a nuestro pueblo como está creciendo gracias a la gestión de él.”

QP: Si, en medio de la pandemia yo lo he escrito y lo he remarcado. Más allá de la deficiencia que hubo en la administración municipal, o algunos hechos de corruptela menores, por lo menos en este distrito la mayoría de la gente morfó. Cosa que no pasó en otros distritos. Acá la militancia política y social se puso al hombro la crisis y sacaron esto adelante con ayuda del municipio, no sé si todos opinan lo mismo.

JJ: “No seguro, porque yo le preguntaría ¿Se imaginan lo que hubiese sido de La Matanza con esta pandemia tan feroz que dejó millones de muertos en el mundo si no hubiesen tenido un dirigente como Fernando? Que les trajo a todos los habitantes la mayor cantidad de vacunas posible y que se plantó y discutió la necesidad de este pueblo ¿Qué hubiese sido? estaríamos apilando muertos en nuestro distrito. Y hoy vemos con alegría a la gente salir, juntarse, nuestro distrito bajó enormemente esa línea de contagio, pero eso es gestión.”

QP: Se esperaba que La Matanza iba a ser uno de los distritos donde más muertes hubiese, que iba a explotar. En eso hay que reconocerlo, se ha logrado la inmunidad de rebaño con la cantidad de vacunas que se han aplicado en el distrito.

JJ: “Si, por eso digo, eso es gestión. No se le puso una cuota extraordinaria a los contribuyentes para poder traer algo o comprar algo. La gestionó. Ningún contribuyente de ningún lugar de este distrito pagó un bono aparte para que le hagan los asfaltos, para que le hagan las universidades, no, la gestión y eso va a quedar en la memoria de este distrito para siempre”

QP: Gustavo Brangeri, ¿Cómo viven este 17 de octubre?

GB: “Bueno para nosotros los justicialistas es una fecha muy importante, es una cuestión que está en los corazones de todos nosotros”

QP: ¿Es un 17 de octubre diferente?

GB: “Puede ser, aggionardo y adecuado a las circunstancias. Fundamental, y subrayo el término aggionardo y adaptado a las circunstancias que estamos viviendo hoy, pero en el corazón de todos y cada uno de los justicialistas sigue siendo una llama inapagable”

QP: Jaimes, como para cerrar, ¿hay un clima diferente en la militancia hoy?, ¿Lo perciben ustedes?

JJ: “Sí yo creo que la militancia está tomando conciencia qué es importante estar nuevamente de pie y defender todas estas cosas que se están logrando.”