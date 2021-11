“LA PARIENTA”, EL PUENTE, EL TÚNEL, LA ALEGRÍA DE DON ANTONIO Y LOS CLAROS Y OSCUROS DE UN FUNCIONARIO POTENCIALMENTE PELIGROSO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El Ing. Antonio Pécora realizó la mayor (y más rentables) parte de las obras públicas en La Matanza de los últimos años. Hoy es uno de los principales constructores de la obra pública de la provincia de Buenos Aires con su empresa TPS Construcciones S.A., en la cual agrupo, varias de sus otras empresas constructoras.

No es casual su éxito como empresario de la construcción, especialmente de la obra pública, porque primero aprendió como armar y ganar las licitaciones públicas desde el otro lado del mostrador dado que sus primeros pasos fue como empleado en la secretaría de Obras Públicas de la municipalidad matancera en las épocas de Héctor Cozzi como Intendente local.

Ahí aprendió todo lo que necesitó después para convertirse en el “Zar Indiscutido de la Obra Pública Matancera”. Algunas de sus construcciones le salieron bien y, otras, no tan bien y, algunas, mejor no hablemos.

Siempre tuvo un “contacto estrecho con varios funcionarios municipales” a los que supo “reconocer y honrar su amistad y colaboración”. Si bien hizo una fortuna con la obra pública, fue generoso y “algunos de sus estrechos amigos prosperaron como él”.

A nivel empresarial supo destacar y ocupo varios cargos de jerarquía en el rubro de las constructoras de la obra pública pero dio un paso al costado y bajo su perfil cuando estalló el escándalo “Los Cuadernos De Las Coimas”, escritos por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido. En algún momento se pensó que se investigaría, también, la “cartelización de la obra pública bonaerense” pero eso no sucedió y, más (https://semanarioquintopoder.com/los-cuadernos-sin-gloria/) de uno, respiro tranquilo.

Más allá de todo esto, el Ingeniero anda más que contento porque, ante el inminente retiro de su “estrecho amigo y colaborador” José Lino Dattoli (a) Joselino”- Coord. General de Arquitectura (leg. 22473)-, deja sus “espaldas cubiertas y las puertas abiertas para futuros negocios” con “la bendición de una persona muy cercana a él” para que siga “manejando todo lo que manejaba Joselino”.

Parece que Marta Martínez (Martita para sus tíos), personal de carrera del municipio que ocupa el cargo de Directora de Arquitectura, “es la bendecida” para “ejercer de mediadora” entre lo público y lo privado y, aún más, “entre lo público y lo más privado de todo” (no sé si me explico…)

“Don Antonio anda más que contento” me comentó un profesional del área y me aseguró que “La alegría no tiene fin porque al irse Joselino los peajes se abaratarían y los negocios quedarían en la familia”.

EL PUENTE Y EL TÚNEL

“Es un capricho de jefe y si él quiere un paso bajo nivel vamos hacer un paso bajo nivel” palabras más palabras menos es lo que dijo Don Antonio ante las autoridades de Trenes Argentinos que habían puesto objeciones técnicas al proyecto de la construcción del paso bajo nivel del ferrocarril “Belgrano Sur” a la altura de la estación de Gregorio de Laferrere.

Fuentes de la empresa estatal y, ligados al estudio técnico de factibilidad de la obra, señalaron que “El paso bajo nivel (o túnel) que proponen no es factible porque la calle que eligieron está muy por debajo de la altura de las vías y de la ruta 21. Es una calle que suele inundarse por ese motivo y, más allá de lo que hagamos técnicamente (bombas, drenajes, etc.), posiblemente se inunde” y señalaron que “El tipo de la empresa que ganó la licitación (TPS Construcciones S.A.) vino a los gritos para que se cambie todo el informe técnico, al principio no le dimos bola pero como viene con aval político tuvimos que ceder”.

“En definitiva TPS Construcciones S.A. va a realizar la obra tal cual la planearon ellos y el resultado será el que sea pero nosotros no tenemos nada que ver con eso” sostuvieron desde Trenes Argentinos y añadieron que “Como dijo Salomón: Cuando mezclas ignorancia y soberbia obtienes una dosis de mediocridad”.

Pese a todo esto Don Antonio anda contento como perro con dos colas porque ganó las licitaciones de la ultra – mega – faraónica y fastuosa obra de Gregorio de Laferrere y, según malas lenguas, “Don Antonio va a construir el primer túnel con cascadas naturales en sus laterales”, ¿será tan así?

LOS CLAROS Y OSCUROS DE UN FUNCIONARIO POTENCIALMENTE PELIGROSO

No sabía que el Ing. Norberto Lorenzo Beliera fuera funcionario del municipio de La Matanza según consta en su curriculum vitae,

nunca había escuchado su nombre ni sabía que era (http://cpaim.com.ar/sites/default/files/u6/Curriculum%20Beliera%20extractado.pdf) Presidente del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires y, de haberlo sabido, (http://www.colegioingenieros.org.ar/consejo-superior/) nunca me hubiese imaginado que podría hacer lo que hizo.

Los fondos de su casa, en Ramos Mejía, da con el fondo de una “Escuela de Arte” dónde menores de edad concurren a aprender música, teatro, pintura; es decir, van a desarrollar su lado artístico. Dicha institución nunca tuvo un problema, tiene todos sus papeles en orden y con muchos esfuerzo, lograron sortear el aislamiento y el cierre del espacio por la pandemia. No hace mucho tiempo las autoridades le permitieron reiniciar las actividades con la sugerencia de que, para las mismas, utilizasen el patio o jardín trasero del edificio.

Así lo hicieron y lo siguen haciendo. Después de la pandemia no crean que una avalancha de chicos se han inscriptos para las diferentes actividades, más bien son pequeños grupos que, en su mayoría son chiquitos (entre los 6 a 10 años). Un pequeño grupo de ellos van al jardín posterior de la institución (siguiendo las indicaciones de las autoridades correspondientes) para tocar sus instrumentos musicales. No provocan mucho bochinche, solo se ejercitan con sus instrumentos. Nunca hubo queja de ninguno de los vecinos, todo lo contrario, estimulan el accionar de la institución porque valoran lo que hacen.

Lamentablemente el Ing. Norberto Lorenzo Beliera no es de la misma opinión y, “utilizando su influencia como funcionario público municipal, pidió que clausurasen el lugar”. Obviamente inspectores municipales se apersonaron en el lugar pero se encontraron que los papeles de la institución estaban más que en regla y no pudieron clausurar, sino más bien, asustar. Pese a eso, el Ing. Norberto Lorenzo Beliera, insistió en el cierre del “espacio de arte” pero no había motivo ni circunstancia para hacerlo.

Ante lo comentado anteriormente el Ing. Norberto Lorenzo Beliera comenzó a hostigar, a los representantes de la institución, de maneras poco ortodoxas como “arrojando piedras, a través de la pared medianera, sin tener en cuenta que del otro lado había menores de edad” y amenazando, en voz alta, dijo que «voy a practicar tiro al blanco desde mi balcón».

Estás actitudes lleno de espanto a profesores, padres y alumnos de la institución que están analizando realizar las denuncias correspondientes contra el Ing. Norberto Lorenzo Beliera.

Hasta ahora todo está en un impase, esperando que la “cordura vuelva a la cabeza del Ing. Norberto Lorenzo Beliera” y se resuelva este conflicto de la manera más cuerda posible.

Cuando me entere de lo sucedido no pude dar crédito a lo que me contaban y, menos, tratándose de un funcionario de la Municipalidad de La Matanza y, para mayor espanto, siendo el Presidente del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires.

Haciendo un investigación muy por encima aparecieron algunos denuncias de malos tratos y amenazas hacia empleados que trabajaron con él. Parece que estás actitudes no son ajenas al accionar cotidiano del Presidente del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires y funcionario de la Municipalidad de La Matanza, el Ing. Norberto Lorenzo Beliera.

Seguiremos con el tema y veremos hasta donde llega porque Beliera es “potencialmente peligroso”.