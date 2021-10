“LA POLÍTICA NO SE ESTÁ OCUPANDO DE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD DE LOS VECINOS”

Por Nicolás Brandolini

Semanario “Quinto Poder” dialogó con Daniel Bracamonte, ex candidato a Concejal en La Matanza de la línea interna; DAR EL PASO, de Juntos (fórmula que obtuvo el segundo lugar en la interna en las PASO con importante corte de boleta a su favor), referente de la organización “Vecinos en Alerta” y Director del Observatorio de Seguridad en el distrito.

Bracamonte hizo hincapié sobre temas muy importantes y polémicos que suceden en La Matanza como: el crecimiento de los hechos de inseguridad que se suceden casi sin control en el distrito, el papel del reclamo de los vecinos, la gestión de la seguridad y el mensaje que dejó la sociedad puntualmente con la Seguridad en las urnas en las últimas elecciones.

Bracamonte destaca que la inseguridad sobre localidades como Ramos Mejía y Villa Luzuriaga, como en casi la totalidad de las localidades, “se ve una situación casi permanente de la inseguridad, que no cambia, que sigue todo igual o peor, vemos un crecimiento de las actividades delictivas, la sensación es que aparentemente habría habido un impasse en el mes de Septiembre por las elecciones” en el que habría habido más control y circulación policial, pero no en el área residencial que es donde ocurren los ilícitos“.

El referente de Vecinos en Alerta también mecha, en clave electoral, algunos temas que han sucedido entorno a la interna de Juntos “la agenda de los políticos no es la misma que la de los vecinos, hay sectores a los que lógicamente no les gusta que yo diga esto y en consecuencia se me corre de la escena local aun habiendo tenido los votos que se obtuvo, pero es lo que pasa en lo cotidiano, vos revisas perfiles de candidatos y ves cómo tratan con excesiva liviandad el tema de la seguridad y no ves equipos de trabajo caminen junto a la gente para generar propuestas, salvo nosotros con el trabajo que venimos haciendo en Vecinos en Alerta desde hace años”

QP.: En Ramos Mejía y Villa Luzuriaga existiría una focalización casi permanente de la inseguridad ¿Cómo ven ustedes esta situación?

DB.: “Se ve una situación casi permanente de inseguridad, que no cambia, que sigue todo igual o peor, vemos un crecimiento de las actividades delictivas, la sensación es que aparentemente hubo un impasse en el mes de Septiembre por el tema de las elecciones donde en la zona de Ramos Mejía/Villa Luzuriaga /Lomas del Mirador hubo más presencia policial pero nunca dentro del área residencial, en lo que son los barrios, lo mismo ocurría, en menor medida, en el resto de las localidades. Las comunicaciones con las fuerzas policiales son prácticamente nulas no hubo oportunidad de acercarles lo que los vecinos están manifestando y lamentablemente tenemos que seguir viendo como la delincuencia se incrementa sin que se tome medida efectiva al respecto, si bien no hay iniciativa de los responsables en la materia, y así poder permitir que los vecinos vivamos de manera tranquila, tampoco se escuchan las propuestas que generamos desde el Observatorio de Seguridad y los grupos vecinales que lo conforman, puntualmente el Intendente nos debe la respuesta de un requerimiento que se le hizo, para justamente tener una audiencia con él y hasta el momento no ha respondido, lo mismo hicimos con la ex Ministra de Seguridad, lo mismo haremos con el actual Ministro de Seguridad de la Nación, en lo que es Provincia de Buenos Aires con el Ministro Berni , (sobre quién en medios televisivos, se conoció un informe sobre sus intenciones electorales y un supuesto ejército de Trolls) utilizamos todas los canales de comunicación que están a nuestro alcance para poder manifestarle la preocupación de los vecinos de La Matanza en cuanto a lo que es Inseguridad, y no solamente tiene que ver con el patrullaje, sino también con la prevención. Vemos que se han colocado cámaras y esas cámaras tendrían un fin recaudatorio, que nada tiene que ver con la seguridad. Un vecino nos acercó un documento y son 538 y no 2000 pero son supuestas cámaras de seguridad que en realidad son cámaras de control de tránsito como invasión de sendas peatonales que en el 99% ni siquiera están delineadas. El municipio contrató a la empresa Secutrans, (una empresa cuestionada en otros municipios) para realizar dicho control desde luego que es importante el control de tránsito pero más importante y urgente es la prevención delictual ya que no están instaladas en las zonas internas de los barrios, donde se producen la mayoría de los hechos de inseguridad y esto está a la vista de todo el mundo ya que lo manifiestan los mismos vecinos, quienes cuentan que empezaron a llegar multas de tránsito por frenar en un semáforo, que si bien está mal, habría que averiguar el tiempo que demora el semáforo en cambiar porque tendríamos la sospecha que se han cambiado los tiempos del semáforo durante la luz amarilla, que con el amarillo si se puede frenar se frena y si no se sigue de largo, para eso está el amarillo, pero lo de las multas es increíble algunas llegan duplicadas, tomé conocimiento del caso de un vecino que ha manifestado que tiene dos multas en el mismo día, momento y lugar, con enfoques diferentes, y cuando se toma conocimiento de ilícitos. Fíjate vos que los videos son siempre aportados por los vecinos con lo cual lo que deja al descubierto es que el Municipio el que no tiene control sobre lo que es la prevención, lógicamente la cámara no es una solución definitiva, es un conjunto de soluciones, porque después de la cámara, lo que viene es la declaración de hecho, entonces sobre lo que hay que trabajar es en la prevención y sobre eso son las propuestas que elevamos y que justamente queremos tener éstas audiencias para poder compartirlas, pero bueno no somos escuchados ni por el municipio, ni por los actores políticos locales en La Matanza y en este sentido somos nosotros como organización los que escuchamos a los vecinos y es ahí que surgen soluciones en las reuniones vecinales con los referentes barriales que tenemos, no solamente soy yo el que digo esto, sino otros referentes en Villa Luzuriaga, Lomas del Mirador, Ciudad Evita o Virrey Del Pino”



QP.: ¿De qué manera solucionan los problemas de Seguridad los vecinos si, a nivel local, Provincial y nacional las autoridades no se hacen eco de sus pedidos?

DB.: “Vuelvo sobre lo mismo, ante la falta de respuestas al vecino no le queda otra salida que modificar su plan de vida, su vida cotidiana, para poder salir y entrar de su casa, para poder llevar los chicos al colegio, cuando va a hacer las compras o simplemente para distracción. Nosotros lo vemos muy presente esto con la gente que sale a caminar que cada vez es menos, puntualmente en el día de ayer acompañé a un grupo numeroso de vecinos de la Plaza Bomberitos que están teniendo reuniones por problemas en la Plaza pero esto pasa en todas las plazas de La Matanza por igual, hay un descontrol total y absoluto en Luzuriaga con la Plaza de Barrio Marina en Lomas del Mirador con la plaza del Cañón, entre otras y en este sentido hay una ausencia total del estado Provincial y Municipal, entendemos primordialmente que la seguridad depende del Gobierno Provincial pero a nivel Municipal también hay injerencia, ya que el municipio tiene su Secretaría de Protección Ciudadana. Vemos el tema con preocupación porque no hay mejora, no existe diagnóstico de lo que está sucediendo, no quieren escuchar las posibles soluciones y con esto no quiero decir, que con lo que vayamos a proponer, sea la solución efectiva, hay que estar abierto al diálogo pero también hay que escuchar a los vecinos, ya que son ellos que está en la calle y saben lo que pasa en su barrio, puntualmente lo que pasa es la falta de presencia policial, el patrullaje, que sabemos que durante la noche desaparece casi en su totalidad, seguimos con la misma deficiencia de los móviles, los controles en las plazas, es un tema realmente complicado que angustia al vecino y que a la larga algunas personas terminan adaptándose pero que claramente no es la solución”

QP.: Después de las elecciones, con el cambio de Gabinete Nacional, pareciera que hubo “un borrón y cuenta nueva” ¿Cómo ven ustedes esta situación, habrá alguna innovación o todo seguirá igual?

DB.: “A ver esto es muy simple, nosotros vamos a volver a solicitar una reunión con el Ministerio de Seguridad pero en este caso a quién comanda la cartera después de las elecciones y en función de eso sabremos si hay algún cambio de actitud o no, no hace falta que lo diga yo, pero la ex Ministra de Seguridad, los números lo demuestran, no estaba siendo efectiva en la gestión de su Ministerio, sabemos quién es Aníbal Fernández, y lo preocupante es que no se sienten a dialogar con las fuerzas vivas de la sociedad o grupos vecinales y la realidad muestra que estos grupos son cada vez más importantes y con más peso para la opinión pública, incluso para Medios de Comunicación, Fiscalías que hasta a veces toman los videos de los vecinos para actuar por la ausencia de material oficial, afortunadamente hay vecinos que deciden participar y realmente valoro su coraje, se necesita más gente que se atreva a participar de los grupos de vecinos que participen de la gestión de seguridad”

QP.: ¿Cuál es la situación actual con los presos que han sido liberados durante la Pandemia?

DB.: “Es público que durante la pandemia por diversas razones han sido liberado presos y no hay controles sobre esto, y se ha visto que un alto porcentaje de estas personas han reincidido por ejemplo; pasó con el animal que terminó con la vida de una VECINA y activista de nuestro grupo por robarle un celular lo que generó la mayor movilización de vecinos en la historia de La Matanza y todo siguió igual, entonces tenemos no solamente la delincuencia que ya teníamos, se sueltan delincuentes y en el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires , el Presidente es la misma persona que Coordina el Foro de Seguridad de Ramos Mejía y tiene injerencia en el Colegio de Abogados de La Matanza, entonces hay un montón de resortes que deberían actuar por sobre lo que ocurre en la calle, que en definitiva en cuanto a seguridad hay elementos que tendrían que actuar por sobre la gestión pero a la larga están viciados de política; y por otro lado tenemos un sector de la justicia que aparentemente no estaría funcionando bien, frente al otro lado que si quiere hacerlo y se encuentra con un montón de problemas a la hora de poder proceder, en este último grupo a la larga se nutren de lo que hay en los grupos vecinales, entonces ¿para qué está la Dirección de Investigaciones, para qué está la Dirección de Narcotráfico?, todo esto es un combo tremendo que vemos anticipándonos a lo que podría llegar a pasar con una profundización de la pobreza, el Intendente dice que le declara la guerra a la inseguridad, yo lo que veo es que no fue efectivo o no arrancó, y no solo Vecinos en Alerta ve esta situación otros grupos vecinales que abordan el tema también lo destacan, los números no han descendido, proyectando a futuro vemos que la situación va a ir empeorando y lo más grave es que hay un silencio de todo el arco político, el ejemplo claro es el de los candidatos que durante la campaña que paran a tomar un café y a su vez valoran a Berni diciendo que se tira arriba de las granadas y se van sin escuchar el relato de los vecinos, creo que deberían replantearse su actuar si realmente quieren cambiarle la calidad de vida a los vecinos”

QP.: La sociedad en las PASO dejó un mensaje para la clase política en cuanto a lo que es seguridad ¿Cómo lo analizan ustedes esto?

DB.: “Yo esto que vos me decís lo vengo diciendo desde antes de las elecciones en cuanto a la seguridad la agenda de los políticos no es la misma que la de los vecinos, hay sectores a los que lógicamente no les gusta que yo diga esto, pero es lo que pasa en lo cotidiano, vos revisas perfiles de candidatos y ves cómo tratan con excesiva liviandad el tema de la seguridad y no ves que equipos de trabajo caminen junto a la gente para generar propuestas, salvo el trabajo que venimos haciendo en Vecinos en Alerta desde hace años; lo preocupante de esto es que la calidad de vida de la gente se deprime, se vive angustiosamente mal, el reclamo es claro te dicen: yo tengo miedo de salir de compras, tengo miedo de salir a trabajar, de irme de vacaciones y dejar la casa sola, de volver un viernes tarde y que me roben cuando estoy entrando a casa; a esto hay que dar respuestas, la política no se está ocupando de los problemas de seguridad de los vecinos y vos fijate que nuestro espacio tiene proyectos que desarrollamos a lo largo de los años y de ahí el acompañamiento que recibimos en las urnas, en esta oportunidad lamentablemente no alcanzó pero la elección marca el pulso de lo que ocurre en la vida real de los vecinos con la seguridad y dejó su mensaje, el trabajo de las organizaciones vecinales no va a parar mientras tanto el flagelo de la inseguridad siga activo e irrumpiendo en la vida de la gente”

QP.: ¿Desea agregar algo más?

DB.: “Si, en particular nosotros lo que venimos pidiendo es la remoción del Jefe Departamental y la remoción de todos los comisarios, por una cuestión de que muchos han traspasado de gestión de Ritondo en la que hubo severas fallas, sobre todo en La Matanza, entonces no se entiende porque se sostienen en el cargo a funcionarios que a la luz de los hechos demuestran ineficacia, y en el caso de los vecinos la verdad sentimos que nos están tomando el pelo, porque remueven un comisario y lo llevan a otra localidad, como si el cambio de zona fuera a marcar una mejoría, entonces el mensaje cuál sería: Sacamos el comisario, ¿Están contentos?, y la verdad que no, la dirigencia parecería que cree que puede seguir vendiéndonos espejitos de colores y la verdad es que ya no hay más espacio para eso, yo puntualmente hago un llamado a los funcionarios que tengan que ver con la cartera de seguridad, para que se abran al diálogo para escuchar el reclamo y las propuestas que hemos generado a lo largo de todo el tiempo en el que venimos trabajando junto a los vecinos; el caso puntual de esto es lo que pasó con una vecina en Villa Luzuriaga que sufrió un asalto, llamó a la policía no tuvo respuesta, se dirigió a la dependencia y se encontró con los patrulleros en parados en la puerta, esto generó la remoción del Comisario, después podemos analizar cómo funciona hoy la comisaría, pero el caso es claro, te da la pauta de cómo suceden las cosas”